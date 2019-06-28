Евгений Редин поздравил победителей проекта «Губернаторский дневник»
В Челябинской области подвели итоги проекта «Губернаторский дневник-2019», который проводит издательский дом «Комсомольская правда» при поддержке правительства региона. Цель проекта — стимулировать учеников Южного Урала к получению хороших оценок и повышению интереса к школьным знаниям.
Задача участников, учащихся 2-11 классов Челябинской области, исправить оценку за любую четверть и по любому предмету. По итогам учебного года школьники заполнили специальный бланк оценок, заверили его у классного руководителя и директора, а после отправили в редакцию «Комсомольской правды».
— К нам пришло более сотни заявок, после чего оргкомитет «Комсомольской правды» определял победителей. Учитывалось количество исправленных оценок и предметы, по которым «подтянулись» ученики, — комментирует директор Челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Благодаря нашему проект многие школьники Южного Урала стали учиться с интересом и получать «хорошо» и «отлично» даже по тем предметам, которые раньше не любили. Безусловно, это приятно. И мы будем проводить данный проект ежегодно.
Некоторые школьники принимают участие в проекте второй год подряд.
— Про конкурс, как и в прошлый раз, узнал случайно. Решил поучаствовать. Но не ради подарков. А для себя. Решил «подтянуть» некоторые предметы, — признается восьмиклассник Павел Степанченко.
Вообще от учащихся 8 «Б» класса школы №2 Коркино мы получили больше всего заявок. Думаем, в этом заслуга не только школьников, но и их классного руководителя — Анастасии Афанасьевой — 8 951 489 19 53.
— Детям я рассказала про данный конкурс. Но насильно никого участвовать не принуждала. Да и оценки никто им специально хорошие не ставил. Как ответил, как написал контрольную — столько и получил, — говорит Анастасия Михайловна. — Вообще с детей мы спрашиваем строго, поблажек никому не даем.
Чествование победителей прошло в редакции «Комсомольской правды». Школьников поздравил и.о.первого заместителя губернатора Челябинской области Евгений Редин.
— От всей души поздравляю победителей. Челябинской области очень нужны целеустремленные и образованные люди, которые, я уверен, принесут славу нашему региону. А быть может, некоторые из вас войдут в список нобелевских лауреатов, — отметил Евгений Владимирович. — Желаю, чтобы в дальнейшей жизни вы сделали правильный выбор и сумели полностью реализовать свои таланты и способности.
Школьники получили дипломы победителей и подарки от партнеров акции: сертификаты в детский лагерь «Мирумир», развлечения в батутном парке WOW Park, курсы актерского мастерства и видео-блогинга от школы театра, рекламы и кино T&L, сладкие наборы от группы компаний «Уральские Кондитеры», десерты от кондитерской-пекарни Andrew Baker, а также соки марки DARIO Wellness.
«Комсомольская правда» поздравляет всех участников и победителей проекта «Губернаторский дневник» и желает всем отлично отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.
Публикуем имена победителей «Губернаторский дневник-2019»
Алексеенко Богдан (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);
Андреев Данил (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);
Апселямова Алина (МБОУ «СОШ №86, Челябинск, 5 Г класс»);
Бусыгин Валерий (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);
Васильева Екатерина (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);
Ефремовцев Никита (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);
Карелина Алена (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);
Коновалова Виктория (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);
Мухаметчин Данил (МБОУ «СОШ № 19 г.Челябинска, 2 А класс);
Назыров Вячеслав (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);
Половников Александр (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);
Соснина Ксения (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);
Степанченко Павел (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района).
Партнеры проекта:
Агрохолдинг «Равис»
Детский лагерь «Миру мир»
Батутный парк WOW Park
Школа театра, рекламы и кино T&L
Группа компаний «Уральские Кондитеры»
Кондитерская-пекарня Andrew Baker
Торговая марка DARIO Wellness.
ИСТОЧНИК KP.RU