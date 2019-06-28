Евгений Редин поздравил победителей проекта «Губернаторский дневник»

В Челябинской области подвели итоги проекта «Губернаторский дневник-2019», который проводит издательский дом «Комсомольская правда» при поддержке правительства региона. Цель проекта — стимулировать учеников Южного Урала к получению хороших оценок и повышению интереса к школьным знаниям.

Задача участников, учащихся 2-11 классов Челябинской области, исправить оценку за любую четверть и по любому предмету. По итогам учебного года школьники заполнили специальный бланк оценок, заверили его у классного руководителя и директора, а после отправили в редакцию «Комсомольской правды».

— К нам пришло более сотни заявок, после чего оргкомитет «Комсомольской правды» определял победителей. Учитывалось количество исправленных оценок и предметы, по которым «подтянулись» ученики, — комментирует директор Челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Благодаря нашему проект многие школьники Южного Урала стали учиться с интересом и получать «хорошо» и «отлично» даже по тем предметам, которые раньше не любили. Безусловно, это приятно. И мы будем проводить данный проект ежегодно.

Некоторые школьники принимают участие в проекте второй год подряд.

— Про конкурс, как и в прошлый раз, узнал случайно. Решил поучаствовать. Но не ради подарков. А для себя. Решил «подтянуть» некоторые предметы, — признается восьмиклассник Павел Степанченко.

Вообще от учащихся 8 «Б» класса школы №2 Коркино мы получили больше всего заявок. Думаем, в этом заслуга не только школьников, но и их классного руководителя — Анастасии Афанасьевой — 8 951 489 19 53.

— Детям я рассказала про данный конкурс. Но насильно никого участвовать не принуждала. Да и оценки никто им специально хорошие не ставил. Как ответил, как написал контрольную — столько и получил, — говорит Анастасия Михайловна. — Вообще с детей мы спрашиваем строго, поблажек никому не даем.

Чествование победителей прошло в редакции «Комсомольской правды». Школьников поздравил и.о.первого заместителя губернатора Челябинской области Евгений Редин.

— От всей души поздравляю победителей. Челябинской области очень нужны целеустремленные и образованные люди, которые, я уверен, принесут славу нашему региону. А быть может, некоторые из вас войдут в список нобелевских лауреатов, — отметил Евгений Владимирович. — Желаю, чтобы в дальнейшей жизни вы сделали правильный выбор и сумели полностью реализовать свои таланты и способности.

Школьники получили дипломы победителей и подарки от партнеров акции: сертификаты в детский лагерь «Мирумир», развлечения в батутном парке WOW Park, курсы актерского мастерства и видео-блогинга от школы театра, рекламы и кино T&L, сладкие наборы от группы компаний «Уральские Кондитеры», десерты от кондитерской-пекарни Andrew Baker, а также соки марки DARIO Wellness.

«Комсомольская правда» поздравляет всех участников и победителей проекта «Губернаторский дневник» и желает всем отлично отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.

Публикуем имена победителей «Губернаторский дневник-2019»

Алексеенко Богдан (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);

Андреев Данил (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);

Апселямова Алина (МБОУ «СОШ №86, Челябинск, 5 Г класс»);

Бусыгин Валерий (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);

Васильева Екатерина (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);

Ефремовцев Никита (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);

Карелина Алена (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);

Коновалова Виктория (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);

Мухаметчин Данил (МБОУ «СОШ № 19 г.Челябинска, 2 А класс);

Назыров Вячеслав (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);

Половников Александр (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);

Соснина Ксения (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района);

Степанченко Павел (МБОУ «СОШ № 2», 8 Б класс Коркинского муниципального района).

Партнеры проекта:

Агрохолдинг «Равис»

Детский лагерь «Миру мир»

Батутный парк WOW Park

Школа театра, рекламы и кино T&L

Группа компаний «Уральские Кондитеры»

Кондитерская-пекарня Andrew Baker

Торговая марка DARIO Wellness.