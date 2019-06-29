Туристку из Магнитогорска в Тайланде покалечила дикая макака

Марина Егорова (имя изменено) всегда считала обезьян забавными и безобидными животными. Пока не столкнулась с ними лицом к лицу, путешествуя по Тайланду.

Происшествие случилось во время обзорной экскурсии в буддийский храм известный под названием «Пещера обезьян». В дороге русскоязычный гид попросил туристов снять с себя все блестящие предметы, убрать подальше телефоны и фотоаппараты.

— Позже нам объяснили, что бывали случаи, когда приматы срывали с туристов очки, серьги и цепочки, воровали личные вещи из сумок. Я не поверила. Тем более, что на площадке возле храма меня уже окружило милое семейство макак, — рассказывает Марина.

Приматам потребовалось несколько секунд, чтобы атаковать наивную туристку. Нападение было разыграно, как по нотам.

— Обезьяна с трогательным малышом подмышкой села у моих ног, склонила набок голову и протянула мне лапку. Пока я умилялась этой картиной, сверху на мое плечо спикировала ее напарница. Она цапнула меня за руку, в которой был пакет с орешками. От боли я вскрикнула. Пальцы невольно разжались. Налетчица выхватила пакетик и они исчезли, — рассказывает Марина.

Ну как такую милашку не накормить?

На руке осталась маленькая, но глубокая рана. Местные врачи по туристической страховке оказали пострадавшей необходимую помощь: место укуса обработали, наложили скобы, поставили прививку против бешенства и других опасных инфекций.

Через три дня тур закончился и Марина полетела продолжать лечение домой.

Врачи местной поликлиники, услышав историю туристки, сначала растерялись. Еще бы! В медицинских протоколах об укусах обезьян ничего не написано. Согласно инструкциям, прививки против бешенства назначают только после укуса лисы или собаки.

— Сначала меня гоняли по врачам, потом потребовали принести справку о состоянии здоровья обезьяны, которая меня укусила. Медики подумали, что дело было в цирке и у макаки есть ветеринарный сертификат. В итоги курс вакцинации я прошла в травмпункте. Мне поставили 14 уколов от бешенства, — рассказывает Марина.

По словам туристки со здоровьем у нее сейчас все в порядке, но к обезьянам она больше на пушечный выстрел не подходит даже в зоопарке.

Цап за руку - и ты в больнице!

КОММЕНТАРИЙ

«Это очень опасно!»

— Укус обезьяны — это очень опасно. Они переносят бешенство и другие тяжелые инфекции. Если вас на отдыхе укусила обезьяна, необходимо сразу обратиться к врачу. Для начала промойте рану водой. Обработайте антисептиками или спиртом. Мазать йодом или зеленкой не желательно. После укуса медики должны прописать вам стандартное лечение — несколько уколов против бешенства. Если у вас нет туристической страховки, то лечение придется оплачивать самостоятельно. А если она есть, то о случившемся надо сообщить в страховую компанию. Там вам четко подскажут, как дальше действовать, — рассказали «Комсомолке» представители южноуральской туристической компании.

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