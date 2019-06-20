Алексей Текслер встретился с новым руководителем регионального управления Службы судебных приставов

Обсудили вопросы эффективного взаимодействия и функционирования службы на территории региона.

Институт судебных приставов, как подчеркнул Алексей Текслер, — важнейший элемент правоохранительной системы. На Южном Урале объем работы у приставов значительный — свыше двух миллионов исполнительных производств в год.

— Сегодня область является одним из самых закредитованных регионов страны. Но большинство южноуральцев все же соразмеряют свои возможности, планируют среднесрочную перспективу. Важно вести работу так, чтобы социальная обстановка оставалась стабильной. Снижение доходов жителей региона стало и причиной многих неплатежей. Правительство области, со своей стороны, намерено навести порядок в этой сфере. Мы приложим усилия к тому, чтобы переломить негативную тенденцию в доходах жителей региона, — подчеркнул Текслер.

Глава региона отметил, что новый руководитель управления ФССП России по Челябинской области Юлия Третьякова прекрасно знает Челябинскую область, ее проблемы и специфику, прошла все ступени профессиональной служебной деятельности. Алексей Текслер выразил уверенность, что взаимодействие будет эффективным, и пожелал новому руководителю успехов в профессиональной служебной деятельности.