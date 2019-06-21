2019-07-02T10:53:23+03:00
Экономика

Банк ВТБ признан лучшим брокером России

Результаты ВТБ получили высокую оценку экспертов, которые отметили значительный рост бизнеса в минувшем году
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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20 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения лучших компаний ежегодного конкурса «Элита финансового рынка». ВТБ стал обладателем премии «Брокерская компания года». Победителем в номинации «Лучшая управляющая компания для розничных инвесторов» стал ВТБ Капитал Управление Инвестициями, а ПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» стал «Лучшим фондом облигаций».

Результаты ВТБ получили высокую оценку экспертов, которые отметили значительный рост бизнеса в минувшем году. Брокерский бизнес ВТБ в 2018 году увеличил число новых клиентов почти вдвое, а также провел существенное технологическое обновление продуктов и сервисов. Доходы от инвестиционных продуктов выросли на 26%. Доля на рынке ПИФов увеличилась в 2,5 раза. Флагманский ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» на данный момент является самым крупным фондом, торгующимся на Московской бирже.

Владимир Потапов, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, прокомментировал: «Минувший год был знаковым для нас – мы осуществили практическую интеграцию различных бизнес-направлений на платформе ВТБ. В результате был создан единый центр инвестиционной экспертизы, который позволяет клиентам решать большинство вопросов в режиме «одного окна». Суммарные активы в инвестициях клиентов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции выросли более чем на 70%. Отдельно отмечу значительные успехи брокерского направления банка, которое впервые было удостоено звания «Лучшей брокерской компании»».

ИСТОЧНИК KP.RU

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