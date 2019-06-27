2019-07-02T11:01:58+03:00
Экономика

ВТБ на треть нарастил выдачу кредитов наличными

Сегодня каждый пятый кредит в России выдан именно в ВТБ
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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ВТБ по итогам пяти месяцев 2019 г. выдал более 575 тысяч кредитов наличными на общую сумму 378,5 млрд рублей. Данный результат на 29% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Портфель кредитов наличными ВТБ с начала года увеличился на 11% и по состоянию на 1 июня превысил 1,31 трлн рублей. Доля ВТБ в сегменте потребительских кредитов, по данным Frank Research Group, превышает 21%. Таким образом, сегодня каждый пятый кредит в России выдан именно в ВТБ.

В настоящее время кредит наличными можно оформить по ставке от 11% годовых на срок до семи лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 11% годовых. Владельцы «Мультикарты», подключившие опцию «Заемщик», могут дополнительно снизить процентную ставку по своим кредитам наличными на 3 п.п.

- В этом году кредиты наличными уверенно сохраняют лидерство на российском розничном рынке. При этом мы видим, что существенно вырос спрос на программу рефинансирования. За январь-май в рамках этого продукта ВТБ выдал вдвое больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, – прокомментировал Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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