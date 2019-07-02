2019-07-02T09:23:31+03:00
Общество

Команда МГТУ блестяще выступила на дата-хакатоне в Челябинске

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Команда МГТУ им. Г.И. Носова «МагнУм» представила одно из лучших решений задачи на дата-хакатоне Агентства стратегических инициатив, который состоялся в Челябинске. Представители магнитогорского университета разработали систему таргетированных уведомлений пользователей регионального портала государственных услуг.

На два дня челябинский ИТ-парк стал центром притяжения дата-аналитиков и разработчиков цифровых решений из Южного Урала и Тюменской области. Шесть команд взялись за решение непростых задач, поступивших с разных уголков страны. На протяжении всего конкурса участников сопровождала команда экспертов из компаний «Интерсвязь», «Everypixel Media Group», «X-page», «Sole IT», которые помогали выбрать концепт и возможные варианты решения выбранной проблемы, а также делились «лайфхаками» из своего опыта работы с данными.

Наиболее близкой к выполнению задачи от заказчика оказалась команда «МагнУм» из МГТУ им. Г.И. Носова. Молодым ИТ-специалистам удалось в сжатый срок разработать решение, позволяющее направлять уведомления пользователям регионального портала gosuslugi74.ru о необходимости получения той или иной государственной услуги. Например, после рождения второго ребенка человеку придет сообщение о том, что можно получить материнский капитал, покупателю машины, что нужно пройти техосмотр, а предпенсионеру — о том, что нужно подать заявление на назначение пенсии. Таких услуг, а вместе с ними и возможных вариантов уведомлений, может быть много.

Эксперты высоко оценили представленное магнитогорскими участниками решение. По итогам хакатона, команда «МагнУм» обрела наставника в решении задачи в лице генерального директора компании «Sole IT», международного эксперта в World Skills Леонида Лапидуса. До 31 июля участникам предстоит доработать решения, после чего эксперты Агентства стратегических инициатив выберут лучшие из них. Команды-победители конкурса получат деньги на развитие проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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