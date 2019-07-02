Миллион рублей, который нашла пенсионерка из Челябинска, ей подбросил… голос свыше

Пенсионерка баба Зина вышла во двор подышать бодрящим челябинским воздухом. Только ступила за порог подъезда, глядит: ба! кто-то сумочку потерял. Небольшая сумочка, но увесистая такая. Взяла она находку, раскрыла…

«А ТАМ ВНУТРИ — ПАЧКИ ДЕНЕГ!»

— Я внутрь-то заглянула, а там — пачки денег! И чеки кассовые, из банка. А у нас банк в соседнем доме. Пошла туда, спрашиваю: у вас тут недавно кто деньги снимал? Они говорят, да снимал один мужчина недавно. Так я их нашла, говорю, звоните полицию, — рассказала баба Зина.

В банк пришел участковый. Составил оформил находку, при свидетелях пересчитал деньги. Все как указано в чеках, которые лежали в сумке — ни рублем меньше. Приехали в участок, взял объяснения с честной бабули: где нашла, когда нашла?

Подъезд, на ступеньках которого баба Зина нашла сумку с деньгами.Фото: Google Карты

Выяснилось, что миллион потерял 52-летний челябинец. Хозяина отыскали. Отвезли ему найденное. Практически хэппи-энд. Не хватает лишь красивого эпилога, как забывчивый миллионер отдает часть состояния благородной пенсионерке. Однако в редакции КП-Челябинск узнали детали истории, которые снимают с нее романтический ореол.

«НАДО БЫЛО СЕБЕ ОСТАВИТЬ»

Во двор своей девятиэтажки баба Зина теперь лишний раз боится выходить. Соседи пенсионерку ежедневно подкалывают:

— Ты чего наделала! Пенсия у тебя 8 тыщ, дочки в кредитах по уши, а ты деньги раздаешь. Совсем ты что ли?!

Нет, есть, конечно, и те, кто поступок соседки поддерживает. Но таких — молчаливое меньшинство. Среди них и внук. Он успокаивает бабулю, мол, ты у меня молодец. Да и сама баба Зина уверена, что поступила верно:

— Меня так в детстве учили. И своих детей я так воспитывала... И в мыслях не было хотя бы одну купюру оттуда взять. Хотя деньги нашей семье бы пригодились...

В РУБЛЯХ И ДОЛЛАРАХ

Как эти деньги оказались у подъезда? Об этом мы узнали от своего источника в полиции:

— Мужчина этот рассказал, что в тот день был ему… голос. И голос сообщил ему важную миссию: пойти снять со счетов накопления и оставить их возле подъезда. Причем был указан точный адрес. Что связано у потерпевшего с эти адресом, он не может сказать. Говорит, не знает. Судя по всему, у него психическое расстройство. Когда-то работал бухгалтером в крупной фирме, сейчас не работает совсем.

Деньги — это накопления его, матери, плюс наследство. Лежали они на четырех разных счетах, поэтому ему за раз и выдали такую большую сумму. Около 1,2 млн рублями и еще примерно 5 тыс. долларов, что в рублях будет более трехсот тысяч.

КСТАТИ

Когда баба Зина нашла деньги, с ней тоже заговорил голос. Многим он знаком. Это — совесть. И баба Зина теперь спокойна. Хотя, конечно, признает, что ее не покидает легкая обида за то, что миллионер так не отблагодарил…

ВОПРОС РЕБРОМ

А если деньги не вернуть?

По закону просто так оставить у себя найденную вещь или деньги нельзя. Иначе можно попасть под статью за кражу. Вы обязаны заявить о находке в полицию. Но если за полгода хозяина не найдут, то находка официально будет считаться вашей. А вот процент от найденной суммы полагается только при находке клада с предметами старины далекой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.