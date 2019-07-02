Ветеранам труда Челябинской области ежемесячную выплату увеличат на 15%

Сегодня более миллиона жителей Челябинской области, или почти каждый третий, — ветераны.

Глава региона Алексей Текслер пригласил на встречу ветеранский актив. В резиденцию губернатора гости прибыли со всех уголков Южного Урала.

— В зале — созвездие нашей областной ветеранской организации. Это председатели городских и районных советов ветеранов всех муниципалитетов области, руководители ветеранских структур крупных предприятий. Алексей Леонидович пригласил вас на встречу, чтобы рассказать о своем видении социально-экономического развития нашей области. Он готов ответить на ваши вопросы, — обратился к приглашенным председатель областной организации ветеранов Анатолий Сурков.

РАЗВОРОТ В СТОРОНУ РЕШЕНИЯ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ

Алексей Текслер подчеркнул, чтобы социальные инициативы власти были максимально понятны и востребованы. Наша область, сказал он, начинает серьезный разворот в сторону решения накопившихся социальных проблем. Среди потока обращений, поступающих на имя главы региона, очень много касающихся медицины, ЖКХ, экологии, транспорта, доступной городской среды.

Сейчас Челябинская область выполняет все социальные обязательства. Сохранены все выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, вдовам фронтовиков, труженикам тыла.

Адресно регион поддерживает пожилых людей в вопросе капитального и текущего ремонта жилья, установки газового оборудования. Положена помощь и в установке оборудования для приема сигнала цифрового ТВ.

Новшеством станет индексация с 1 июля на 15% ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Челябинской области.

НИКАКОЙ БЕЗДУМНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Гости задали Текслеру вопросы. Например, ветеранов волнует пресловутая оптимизация медицины:

— В моем городе были травмпункт, роддом. Теперь с этой оптимизацией мы должны ехать с травмой в другой город, то же самое касается сердечно-сосудистых заболеваний, — взволнованно рассказал председатель Совета ветеранов Карабаша Валерий Кустов

Оптимизация в медицине остановлена. Больше никаких бездумных сокращений. Итоги уже сделанной работы будут пересмотрены.

— Не будем экономить на здоровье людей. Поступают жалобы на пробелы в первичном звене медицинской помощи, их решаем в первую очередь. Только в 2019 году будет построено 24 ФАПа. На дальнейшие годы запланировано строительство еще 100 объектов, включая офисы врачей общей практики, — ответил Алексей Текслер.

Глава региона уточнил, что сейчас главная задача региона — это врачи.

Кстати, региону не хватает около трех тысяч врачей, или более чем 30%. Надо, подчеркнул Текслер, привлекать врачей на места. Власти будут делать это обязательно.

СВОЙ ЭКОСТАНДАРТ

Экология — еще одна важная тема. Пожилых волнует вопрос загрязнения воздуха в Челябинске и Магнитогорске.

Алексей Текслер рассказал, что Президентом РФ поставлена задача снизить объем выбросов загрязняющих веществ. Первое чтение в Госдуме прошел законопроект о квотировании выбросов в крупных промышленных центрах.

Региону нужен особый экологический ГОСТ, собственный стандарт. Он упорядочит работу с улучшением обстановки в индустриальных городах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— В нашем регионе почти 150 тысяч южноуральцев имеют почетное звание ветерана труда Челябинской области. Общая ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, таким образом, превысит одну тысячу рублей. Мы идем на эти дополнительные меры поддержки еще и потому, что поставили перед собой важную задачу — повышение реальных доходов южноуральцев.