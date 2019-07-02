Самый красивый — Южный Урал: стали известны победители фотоконкурса

«Комсомольская Правда» Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Самый красивый — Южный Урал». Признаться честно, наша редакция была приятно шокирована: как много красивых пейзажей можно сделать, не выезжая за пределы нашей области.

Каждый житель или гость Южного Урала, путешествующий с фотоаппаратом, смог прислать нам на конкурс свои фотографии уральской природы. И вот результаты подсчитаны — победители определены.

Авторов фотографий, набравших наибольшее количество голосов читателей сайта, наградили в редакции «Комсомольской правды».

— Я не являюсь профессиональным фотографом, но часто путешествую по Южному Уралу и снимаю красивые пейзажи, — говорит один из победителей конкурса Сергей Каверин. — Спасибо читателям сайта за то, что оценили мои работы.

В качестве подарков победителям вручили собрание сочинений старейшего и ставшего легендарным журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова, а также книги издательского дома «Комсомольская правда» из серий «Путешествуй с удовольствием» и «Великие художники».

— Мы благодарны участникам конкурса за то, что в век насиля и пошлости, в век пропаганды боев без правил и культа тела, есть люди, которые не утратили тягу к прекрасному. Спасибо вам, что своими работами вы показываете уснувшим в гаджетах горожанам, что мир вокруг них прекрасен. Продолжайте показывать всему миру, какая красивая природа на Южном Урале, — прокомментировал главный редактор «КП-Челябинск» Антон Садчиков. — Пусть наши земляки не везут деньги в турции и европы, а тратят свои кровно заработанные на платаку, котелок, поход и фотоаппарат!

Список победителей фотоконкурса «Самый красивый — Южный Урал»:

Наталья Латфулина,

Альбина Лепчинская,

Марина Морская,

Светлана Медведева,

Светлана Лазурная,

Денис Лепчинский,

Марьяна Сиротина,

Валентина Андреева,

Сергей Каверин,

Юлия Маркина.