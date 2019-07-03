Челябинских бизнесменов приглашают в Южную Африку

В августе делегация Челябинской области поедет в Южно-Африканскую Республику. Как считают эксперты бизнеса, города Йоханнесбург и Кейптаун обладают колоссальным потенциалом в качестве рынка сбыта.

Визит состоится с 18 по 25 августа 2019 года. Его подготовкой, а также формированием делегации занимается центр внешнеэкономической деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (центр ВЭД ЮУТПП). Заявки на участие в бизнес-миссии принимаются до 5 июля.

Основным мероприятиям визита станут деловые переговоры предпринимателей. Участники бизнес-встреч с африканской стороны подбираются ЮУТПП по индивидуальным запросам компаний Челябинской области — привлекаются предприятия ЮАР, заинтересованные в сотрудничестве с Россией и Уральским регионом, из конкретных отраслей. Такой подход к подготовке переговоров, используемый палатой в рамках каждой бизнес-миссии, обеспечивает их максимальную эффективность.

Также будут организованы посещение предприятий ЮАР, другие бизнес-встречи.

Как отмечают в центре ВЭД ЮУТПП, по прогнозам Российского экспортного центра, объем товарооборота между Россией и странами Африки в ближайшие годы увеличится вдвое. И одним из ключевых государств по продвижению российского несырьевого экспорта в Африке является Южно-Африканская Республика.

Заявки предпринимателей на включение в состав деловой делегации Челябинской области для визита в ЮАР с информацией о намерениях сотрудничества с республикой принимаются до 5 июля по e-mail: ves@tpp74.ru или по телефонам: (351) 265-58-15, 265-39-77, 265-40-73.