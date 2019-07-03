Пять историй челябинских инспекторов ГАИ, которые всех растрогали

Сотрудников ГИБДД мы стараемся обходить стороной: а вдруг еще оштрафуют! Да и сами инспекторы на посту строгие, неприступные. Но под формой у многих бьется доброе сердце. Сегодня, 3 июля, работники постовой службы отмечают праздник — День ГИБДД. А мы вспоминаем имена южноуральских инспекторов, которые растрогали нас своими поступками.

День ГИБДД: челябинцы рассказали о курьезных встречах с инспекторами 00:00 00:00

ОСТАНОВИЛ ПОТОК МАШИН РАДИ ДВОРНЯГИ

Перекресток ул. Гагарина с Новороссийской в Челябинске знает каждый автолюбитель. Здесь постоянно дежурит наряд ГИББД: полицейские проверяют маршрутки, автомобили. В феврале лейтенант Сергей Милюков остановил поток автомобилей, чтобы перевести на другую сторону улицы хромого пса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/692791" frameborder="0"></iframe> В Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить хромую дворнягу.Видео: Андрей Баламбаев

— Там есть парковка, где подкармливают собаку. А светофора на дороге нет. Пес пытался пройти проезжую часть. Поток машин был слишком плотным. Я решил помочь, — объясняет Сергей Милюков.

Сергей Милюков переводит собаку. Фото: Андрей Баламбаев.

Многих тронул поступок инспектора. И начальство своим подчиненным довольно: кинься собака под колеса авто — аварии не избежать.

УДИВИЛ ОТКРЫТОСТЬЮ И ДОБРОТОЙ

Речь многих силовиков сухая, как рапорт. А Федора Сумароковского всегда слушали с упоением. Он почти 30 лет проработал в ГАИ Магнитогорска, где отвечал за пропаганду. Сегодня инспектор уже на пенсии, но его обаяние и чувство юмора до сих вспоминают и журналисты, и горожане. Каждый комментарий Федора Геннадьевича выглядел как интригующий рассказ с поучительным финалом. А на его советах выросло целое поколение водителей и пешеходов, уважающих правила БДД.

Полицейский-легенда Федор Сумароковский. Фото: Верстов.Инфо.

— Злого инспектора из меня не получилось. Я до сих пор убежден, что некоторым нарушителям достаточно замечания, — признается Федор Сумароковский.

ПОЧИНИЛ ВЕЛОСИПЕД И ПОЛУЧИЛ ПРОЗВИЩЕ «ДЯДЯ СТЕПА»

Сотрудник челябинского мотовзвода Денис Мирасов проснулся знаменитым после того, как попал в объектив блогера из Челябинска.

Когда Денис дежурил на площади Революции, к нему за помощью обратились два мальчика. У одного сломался велосипед, а Денис Мирасов его починил. И с легкой руки челябинцев получил прозвище «дядя Степа».

Денис Мирасов помогает мальчишкам. Фото: Лев Владов.

— Почему это восхитительный случай? Потому что полицейский — это физическое воплощение государства. По отношению полицейских к нам мы судим об отношении правительства страны к жителям, — написал челябинский урбанист Лев Владов под своим снимком.

БРОСИЛСЯ В ГОРЯЩИЙ ДОМ ЗА РЕБЕНКОМ

Инспектор из Миасса Максим Старцев не думал, что станет героем. Как-то в разгар рабочего дня он патрулировал улицу Ильменскую в Миассе и заметил дым на балконе пятиэтажки.

Максим Старцев из Миасса.

Стоявшие на улице жители дома рассказали Максиму, что в горящей квартире мог остаться маленький мальчик. Старцев не стал дожидаться пожарных и бросился за ребенком. К счастью, паренек догадался накинуть на себя одеяло и выйти на лестничную площадку. Однако, что делать дальше, ребенок не сообразил. Максим вынес парнишку на улицу. За это инспектору подарили памятные часы. Сам герой полагает, что на его месте так должен был поступить каждый.

СПАСЛИ ЗАМЕРЗАЮЩЕГО ДАЛЬНОБОЙЩИКА НА ТРАССЕ

В феврале лейтенант полиции Сабир Султанов и младший лейтенант Алексей Петрухнов несли службу на объездной дороге в Сосновском районе. На обочине они заметили грузовик. Оказалось, в машине, которая ехала из Ростова-на-Дону, замерзла солярка. Водитель отчаялся завести грузовик на морозе и сам продрог до костей.

Инспекторы ГИБДД посадили мужчину в свою машину, напоили горячим чаем и отбуксировали окоченевший грузовик к ближайшему автосервису. Полицейские помогли водителю отогреть топливную систему и вернулись на трассу.

ИСТОРИИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Екатерина ГРЕЧУШНИКОВА:

— Ехали мы с сыном-детсадовцем из магазина. Я сказала ему пристегнуться, а через 200 метров машину тормозит ГИБДД. Оказалось, что сын еще не пристегнут. На вопрос инспектора «почему» меня как прорвало: «Так вы у него и спросите, он же взрослый мальчик!» Даниил, конечно, напугался, когда инспектор сказал, что выписывает ему штраф. Даже слезы на глаза навернулись. Но выписывать штраф нам не стали. Инспектор прочитал сыну лекцию. С тех пор Даниил пристегивается всегда!

Евгений КОСОВСКИХ, руководитель проекта «Другая медицина»:

— Однажды, когда мы только начинали лечить бездомных, я ехал на своей «Ладе» в одноразовом халате и в маске по трассе. Меня остановил сотрудник ГИБДД. Я объяснил, почему так одет и куда еду. После этого он достал из кармана купюру и отдал мне на помощь бездомным. После этого у меня изменилось отношение к сотрудникам ГАИ. А когда я ставил на учет свой автомобиль, подружился с капитаном Сергеем Кузнецовым. Его тесть потом полтора года возил нас к бездомным на своем уазике.

Редакция КП-Челябинск поздравляет сотрудников ГИБДД с праздником и желает хорошей погоды, безопасных дорог и семейного благополучия!

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