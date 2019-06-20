На Южном Урале сыновья состоявшихся фермеров берут дело в свои руки

Челябинская область — это не только развитая промышленность — металлургическая, добывающая, обрабатывающая, но и современный агропромышленный комплекс.

Посевная, ввод в оборот залежных земель, помощь фермерам, экспансия в Юго-Восточную Азию стали пунктами беседы со спикером программы.

В своем обращении к Законодательному Собранию и общественности региона глава Челябинской области Алексей Текслер сказал:

— Южный Урал — это и серьезный агропромышленный комплекс, развивающийся при государственной поддержке. Ее уровень сегодня составляет более 4 миллиардов рублей в год. И этот уровень мы сохраним, а при необходимости — увеличим. Сегодня Челябинская область не только обеспечивает сама себя продуктами питания, но и снабжаем ими другие регионы страны, развиваем азиатское направление. По Китаю такая работа уже началась.

Гостем программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3 FM стал и.о. министра сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

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— Алексей Владимирович, насколько мы самодостаточны в обеспечении продуктами питания?

— По основным продуктами питания — хлебу и хлебобулочным изделиям, муке, макаронам, овощам, картофелю, мясу птицы, мясу свинины, куриному яйцу — мы абсолютно самодостаточный регион, с избытком, который в полтора-два раза превышает медицинскую норму потребления.

ПАШНИ ВСЕ БОЛЬШЕ

— Позади посевная. О каких объемах мы можем говорить?

— В этом году посевная площадь в регионе составила 1 млн 373 тыс га. Окончательные итоги посевной мы подведем к 1 июля, когда отчитаются все формы хозяйствования, которые работают на селе. К обозначенной цифре прибавка составит 10-15 тыс га. В целом, сегодня сев превышает уровень прошлого года на 33 тыс га. По ряду культур мы значительно превышаем и плановые показатели, которые ставили для себя в преддверие посевной как индикатив. Речь, например, о масличных культурах. Первоначальные планы посевов составляли 179,5 тыс га. По факту на сегодняшний день — более 203 тыс га.

Нам важна прибыльность с каждого гектара земли, и, видя конъюнктуру, многие товаропроизводители осваивают технические высокормаржинальные культуры.

— На аппаратном совещании с главами муниципалитетов региона под руководством руководителя Челябинской области Алексея Текслера вы упомянули, что у нас самые большие посевные площади в УрФО. И каждый год мы вводим в оборот новые площади. Речь о залежных землях?

— Здесь есть и возвращение залежных земель, которые не работали многие годы. Есть и восстановленные площади, которые выпали из оборота в предыдущие пять лет. За три года, с 2016 по 2018 гг, мы ввели в оборот дополнительные 80 тыс га. В этом году мы ставили себе планку в 25-30 тыс га, но сами же ее перекрыли, введя 48 тыс га. Из них залежный земель, восстановленных, — 11,6 тыс га. Причем, работа эта сейчас только начинается: земля распахивается, паруется. Засевать мы эти площади будем в следующем году.

— Есть еще потенциал ввода в оборот залежных земель?

— Мы свой потенциал оцениваем в 250 тыс га. С ликвидацией Советского Союза в регионе, как и по всей стране, из оборота выпали достаточно большие площади земель. Сейчас реально восстановить, без огромных финансовых затрат, 250 тыс га. Эту работу мы и будем проводить.

МАСЛЧИЧНЫЕ КАК НОВЫЙ ТРАНД РЫНКА

— Вы упомянули об увеличении посевов масличных культур. Это есть «диктат рынка»?

— Рынок является определяющим рычагом в любой сфере народного хозяйства, и сельское хозяйство — не исключение. Мы, на самом деле, следим за постоянно изменяющейся конъюнктурой рынка, пытаясь использовать свои климатические преимущества и возможности. Для себя видим, что ряд технических масличных культур имеет хорошую добавленную стоимость. Для того чтобы получить прибыль, наши предприятия используют этот резерв.

— Переработка масличных налажена здесь же, в Челябинской области?

— К счастью, да. У нас есть и небольшие, и крупные предприятия. Из крупных в пример могу привести перерабатывающую компанию «Сигма», которая может перерабатывать значительный объем масличных. В частности, компания одна способна переработать весь наш урожай.

Кроме того, в Челябинской области есть современные маслоцеха, которые готовят очень качественную продукцию. Рынок емкий, развивается.

— Тренд, заданный для российского АПК на федеральном уровне, — это экспансия в регионы Юго-Восточной Азии. В том числе, в Китай. Как наши производители вписываются в заданный курс?

— Именно Юго-Восточная Азия располагает большими людскими ресурсами. Значит, и уровень потребности в продуктах питания в тех странах выше. По Челябинской области, имея население в 3,5 млн человек, мы свою потребность во многих продуктах питания перекрываем, как говорилось выше. Потому логично было бы искать потребителя там, где он реально есть. У нас налажены контакты с республиками СССР. В том же Узбекистане востребована наша масложировая продукция. Мы можем везти от них качественные узбекские сухофрукты, в обмен поставляя пшеницу твердых сортов и масличные культуры.

Что касается Китая — это самая большая страна-потребитель, и все контакты с ней мы налаживаем с точки зрения взаимовыгодного обмена продукцией. У нас есть большой потенциал по зерновым, масличным культурам, мясу птицы и свинине.

ПШЕНИЦУ — В ЦЕНТРАЛЬНУЮ РОССИЮ

— Но ведь для вхождения на китайский рынок есть особые требования?

— Безусловно. Китайская сторона защищает своих производителей, вводя ограничения на поставку продукции, в том числе продовольственной. И здесь наши предприятия пытаются выдерживать эти требования. Предприятия Челябинской области были допущены как поставщики зернового сырья — пшеницы, ячменя; мяса птицы («Равис» и «Здоровая ферма»). Аналогичная работа проводится компанией «Ариант» как крупнейшего производителя свинины в нашем регионе, чтобы уже в этом году выйти на китайский рынок. В прошлом году, к слову, большие поголовья свинины в Китае были ликвидированы из-за африканской чумы свиней.

— Что касается сотрудничества с другими регионами нашей страны: чем мы можем быть им интересны?

— Обладая значительной промышленной переработкой, мы отличаемся доступной стоимостью продукции. Мы можем позволить себе вывозить продукцию, чем успешно и занимаемся. Например, регионы Сибири не обладают достаточными мощностями производства птицы, свинины. Потому наш товар там пользуется спросом. В Центральной России ждут нашу пшеницу твердых сортом: тамошний климат не позволяет ее выращивать в должных объемах. С Краснодарском и Ставропольем нам соревноваться, конечно, трудно. В силу различия погодно-климатических условий мы не можем получать урожай зерна в 60 центнеров с га. Хотя вся работа по интенсификации производства нашими аграриями ведется. Мы постоянно работаем над урожайностью, над совершенствованием наших сортов, чтобы год от года улучшать наши показатели.

Государство поддерживает аграриев, субсидируя ставки по кредитам на покупку новой техники.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ

— Региональная власть как поддерживает наших аграриев. Руководитель Челябинской области Алексей Текслер упомянул о государственной поддержке более чем в 4 млрд руб в год. Куда идут эти средства?

— Соотношение средств областного и федерального бюджетов составляет 50 на 50 процентов. За счет региональной поддержки порядка 2 млрд руб ежегодно выплачивается нашим товаропроизводителям. Направления этой поддержки по ряду направлений осуществляется на условиях софинансирования, по некоторым направлениям — только за счет региональной казны. Самые крупные и традиционные виды поддержки — несвязанная поддержка в растениеводстве, где суммы выплачиваются на один га площади возделываемых культур: зерновые, масличные, картофель и овощи.

Следующий вид поддержки — увеличение продуктивности в молочном животноводстве. На условиях софинансирования средства поступают из федерального и областного бюджетов в соотношении 81 к 19 процентам.

Так же крупной поддержкой является такая форма, как субсидирование процентных ставок по инвестиционным и краткосрочным кредитам.

Кроме того, есть так называемая единая субсидия, включающая в себя мясное скотоводство: поддержка животноводства в целом, куда включено, например, птицеводство.

Есть гранты для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Кстати, в этом году у нас уже конкурс состоялся, и в 5 июля, на съезде фермеров на площадке СПК «Подовинное», мы вручим гранты победителям.

— Охотно ли люди идут в фермеры?

— Конкурс был очень серьезный. 68 заявок поступило по начинающим фермерам. Прошли «сито» конкурса 32 заявки. В последние годы наблюдается такая хорошая тенденция, когда в сельское хозяйство приходят уже сыновья состоявшихся фермеров. И это прекрасно.

— Организовано ли какое-то обучение новичков?

— Обязательно. У нас успешно действует Ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств Челябинской области. На базе Аграрного университета постоянно проходят обучения фермеров-новичков. В том числе, рассказываем о существующих видах поддержки со стороны государства.

— Новая техника — масштабная тема. С какой периодичностью обновляется парк нашими хозяйствами?

— Обновление техники идет постоянно, вне зависимости от того, есть или нет государственная поддержка. Был период, когда с 2011 до 2015 гг поддержки на приобретение техники не было. В 2016 г мы вернули этот вид господдержки: три года назад было направлено 60 млн руб; далее — по нарастающей. Сейчас в год по этому направлению выделяется 200 млн руб в год.

В прошлом году новой техники было приобретено на 2,3 млрд руб. Государство и впредь будет поддерживать аграриев.