Зачем челябинские пожарные поехали в Ирландию на свои деньги

Две гири, по 32 кг! По два пуда в каждой руке — по неполному мешку сахара. Опустил вниз, но не поставил на помост, потом на грудь и над головой с полным выпрямлением рук. И так — 10 минут! Есть еще рывок — одной рукой снизу вверх. Не для слабаков!

Недавно двое сотрудников МЧС вернулись из Ирландии с чемпионата мира по гиревому спорту с золотыми медалями.

Это события и стало поводом для встречи журналиста КП-Челябинск с пожарными.

БОЛЬШИЕ МЫШЦЫ ВО ВРЕД

— Все почему-то считают, что гиревики — это такие Ильи Муромцы с громадными кулачищами, — говорит старший сержант внутренней службы челябинской пожарно-спасательной части №19, Никита Бондаренко. — На самом деле, горы мышц только во вред. Это в бодибилдинге они для красоты, а у гиревиков такие «банки» еще нужно снабдить кислородом, заставить работать — вверх и вниз. Каждое сухожилие, каждая связочка должна приносить пользу. Попробуйте десять минут тягать 32-кг гири. Под конец может даже в глазах потемнеть. Все тело напряжено.

Пожарные легко управляются с тяжеленными гирями.

— Как и на службе пожарного!

— Конечно, ведь у нас многое «пляшет» от хорошей физической формы. Нередко работаем в полном защитном обмундировании, да еще и с кислородным баллоном за спиной. Это не меньше 40 кг. Многие мои коллеги имеют спортивные разряды, участвуют в соревнованиях по разным видам. Так, что готовы к трудностям.

ШВАБРУ В РУКИ — ВОТ И ВСЯ ТРЕНИРОВКА

— Говорят, пожарные привыкают к маскам и кислородными баллонами, драя в них пол.

— Я слышал про такую тренировку, но сам не пробовал (улыбается). Мы с баллонами тоже тренируемся, но на специальной полосе препятствий. Это нужно, чтобы привыкнуть к тяжести за спиной, и чтобы правильно дышать и работать в маске в задымленных помещениях. Мыть пол в полной экипировке с автономным дыхательным аппаратом? Почему бы и нет. Тоже тренировка!

— Какой из последних пожаров вам особенно запомнился?

— Возгорание в бизнес-центре «Аврора». Пожару присвоили повышенный уровень сложности. На тушение стянули более десяти машин. Трудность была как раз в задымлении. В здании много людей — гостиничные номера, офисные помещения, ресторан, сауна.

Все расчеты действовали слажено, пострадавших не было. Но проезд некоторым машинам был затруднен из-за узких проездов и разных заборов и заборчиков.

Кстати, пожарные часто жалуются и на то, что свои личные автомобили владельцы паркуют, перегораживая колодцы с гидрантами. Случись пожар, и подключиться к источникам воды становится проблематично?!

СТАЛИ САМЫМИ СИЛЬНЫМИ В МИРЕ

Вернемся к чемпионату мира по гиревому спорту в ирландском Дублине. Более 300 участников из 35 стран.

В российской команде выступало девять человек. Пять из них, в том числе, огнеборцы Никита Бондаренко и Иван Попов, из Челябинска. Такой коллектив «сколотил» многократный чемпион и рекордсмен мира по гиревому спорту челябинец Иван Денисов. Он и тренирует команду и сам выступает. На чемпионате мира Иван завоевал очередное «золото» в категории профессиональных спортсменов.

Никита Бондаренко установил личный рекорд.

Вместе с Иваном Поповым и Никитой Бондаренко Денисов выиграл и золотые медали в эстафете с 32-кг гирями: пять человек из одной команды тягают гири по три минуты каждый.

А у Никиты есть и еще один повод для поздравлений — в личном зачете в толчке по длинному циклу в весовой категории до 68 кг он установил личный рекорд — 59 подъемов за 10 минут гири весом 32 кг. Мировой рекорд — 63 раза. Еще завоевал серебряную медаль и выполнил норматив «Мастера спорта международного класса».

Никите 23 года, начал заниматься гиревым спортом в Агроуниверситете. Спортивный стаж почти шесть лет.

44-летний Иван Попов «заболел» гирями в армии, но всерьез начал заниматься три года назад. Сейчас он выступает в категории «ветераны». На чемпионате мира в Дублине, помимо «золота» в эстафете занял первое место и в двоеборье — толчок и рывок гири весом 24 кг.

— У нас почти в каждой пожарно-спасательной части есть небольшие тренажерные залы, — говорит старший сержант внутренней службы челябинской пожарно-спасательной части №1 Иван Попов. В свободное время идем заниматься. Плюс тренируемся на специальной площадке на стадионе Елесиной… Кстати, на всероссийской Спартакиаде «Динамо» я занял второе место, Никита — первое.

— Поездка в Ирландию — дело не дешевое?

— На дорогу примерно 30 тысяч, проживание — около 20. Я съездил за свои. Никите дорогу оплатил Чесменский район, где он прописан. Чемпионат мира — дело нужное, особенно, если ты уверен в своих силах. Так, что можно разок съездить. А на областные и всероссийские турниры нам выделают бюджетные средства. Но чемпионат мира — это наша личная инициатива. За победу там деньги не платят.

КСТАТИ

Личные рекорды (гири 24 кг, 10 минут)

Никита Бондаренко: 180 рывок, 140 толчок

Иван Попов: 226 рывок, 140 толчок

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