Бизнесмены из Челябинска пожаловались на спортсменов, которые вломились к ним в офис

Сотрудники челябинской фирмы грузоперевозок рассказали о попытке рейдерского захвата. 2 июля в офис фирмы пришли незнакомцы — случилась потасовка. Коммерсанты уверены, что таким образом у них пытаются отжать бизнес.

— К нам в кабинет ворвались пятеро крепких ребят. С виду спортсмены. Когда им сказали выйти, начали махать кулаками. Никого не покалечили, но вытеснили из кабинета наших мужчин. Мы вызвали полицию. Приехал наряд, посмотрел документы наши и постановил: спортсмены должны покинуть помещение. Но те остались, а полиция уехала, — рассказала КП-Челябинск сотрудница фирмы Евгения Растворова.

Вечером еще раз вызвали полицию. Путем переговоров пришли к компромиссу — помещение покидают все и его опечатывают.

Дверь кабинета по итогу вынесли.Фото: кадр с видео

— Спортсменов возглавлял глава челябинского отделения одной из федераций боевых искусств. Перед уходом спортсмены сняли двери. В кабинете полный разгром, мебель сломана, работать невозможно.

Разобраться в этой истории не так просто. Сделать это несколько лет не может даже суд. Хозяин фирмы не может поделить бизнес со своим бывшим партнером. И один из споров — тот самый кабинет, куда пришли спортсмены. Судебное разбирательство еще не закончилось.

— Последнее время наши позиции в суде укрепились. И они решили идти на запугивание: такие гиганты на женщин… — объясняет Евгения.

В УМВД по Челябинску подтвердили, что полиция приезжала в офис, приняла заявление, опросила участников конфликта. Сейчас идет проверка.

ОТ РЕДАКЦИИ

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