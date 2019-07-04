2019-07-04T12:30:05+03:00
Происшествия

Бизнесмены из Челябинска пожаловались на спортсменов, которые вломились к ним в офис

Они уверяют, что это попытка рейдерского захвата
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Спортсмены пришли в офис челябинской компании 2 июля.Спортсмены пришли в офис челябинской компании 2 июля.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Сотрудники челябинской фирмы грузоперевозок рассказали о попытке рейдерского захвата. 2 июля в офис фирмы пришли незнакомцы — случилась потасовка. Коммерсанты уверены, что таким образом у них пытаются отжать бизнес.

— К нам в кабинет ворвались пятеро крепких ребят. С виду спортсмены. Когда им сказали выйти, начали махать кулаками. Никого не покалечили, но вытеснили из кабинета наших мужчин. Мы вызвали полицию. Приехал наряд, посмотрел документы наши и постановил: спортсмены должны покинуть помещение. Но те остались, а полиция уехала, — рассказала КП-Челябинск сотрудница фирмы Евгения Растворова.

Вечером еще раз вызвали полицию. Путем переговоров пришли к компромиссу — помещение покидают все и его опечатывают.

Дверь кабинета по итогу вынесли. Фото: кадр с видео

Дверь кабинета по итогу вынесли.Фото: кадр с видео

— Спортсменов возглавлял глава челябинского отделения одной из федераций боевых искусств. Перед уходом спортсмены сняли двери. В кабинете полный разгром, мебель сломана, работать невозможно.

Разобраться в этой истории не так просто. Сделать это несколько лет не может даже суд. Хозяин фирмы не может поделить бизнес со своим бывшим партнером. И один из споров — тот самый кабинет, куда пришли спортсмены. Судебное разбирательство еще не закончилось.

— Последнее время наши позиции в суде укрепились. И они решили идти на запугивание: такие гиганты на женщин… — объясняет Евгения.

В УМВД по Челябинску подтвердили, что полиция приезжала в офис, приняла заявление, опросила участников конфликта. Сейчас идет проверка.

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы готовы опубликовать мнение второй стороны.

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинской области пенсионерка лишись полумиллиона, обратившись к «экстрасенсам»
В Магнитогорске неизвестный «заминировал» ТРК «Континент»
Суд прекратил скандальное дело о сборе «дани» на ледовые городки в Магнитогорске
Поликлинику в Челябинске эвакуировали из-за перцового баллончика
ВТБ получил три награды Visa Global Service Quality
На Южному Урале монтажник сорвался с балкона многоэтажки и остался жив
Жители Челябинска стали реже разводиться
Каслинский район Челябинской области ждет «реновация»
В Челябинске продают кота за 10 миллионов рублей
Бдительный внук задержал двух воровок в квартире своей 90-летней бабушки в Челябинске
В Челябинской области ждут Верховного муфтия страны
Хитрый банк отнял у должников по ипотеке квартиру, а вдобавок хотел нажиться
Пьяный автолюбитель в Кургане погиб, пытаясь скрыться с места ДТП
За ложное сообщение о заложенной бомбе жителя Челябинской области отправили в колонию
Жители небольшого поселка в Челябинской области остались без бытовой техники из-за ошибки коммунальщиков
Жители Челябинска назвали Алексея Текслера «губернатором надежды»
Алексею Текслеру рассказали, зачем каслинское литье покрывают голландской сажей
Школьники-авиамоделисты из Челябинска одни из лучших в стране
Общественники в Кыштыме проконтролируют окончание строительства катка
Голые и несмешные: любители обнажиться в публичных местах все чаще появляются в Челябинской области
На Расулевских чтениях в Троицке ждут Марата Башарова
Вслед за Джейсоном Стэтхэмом жители Челябинской области открывают бутылки ногой
Мишка, бегущий по трассе в Челябинской области попал на камеру видеорегистратора
Пенсионерка, вернувшая потерянный миллион, дождалась благодарности в виде торта
Лже-парикмахер разводит на деньги любителей халявы в Челябинске
Вызывавший дух Ктулху учитель в Челябинской области проиграл в суде школе
Клиентам ВТБ доступны скидки на билеты Formula-1 ВТБ Гран-при России 2019
Количество заболевших от инфицированной рыбы в Челябинске продолжает расти