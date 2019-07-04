Как с помощью подземных переходов в Челябинске «отмывают» деньги

В номере от 3 июля мы писали о ремонте подземного перехода на площади Революции. Ступени здесь разбиты, с потолка капает, а из ларьков несет горелым маслом. Зимой на скользких ступнях калечатся горожане. И эта карусель повторяется из года в год.

Свое мнение об этом затянувшемся безобразии высказал блогер Лев Владов. И выложил его в группе «Челябинский урбанист»

— Для многих будет удивлением, что этот переход находится на балансе муниципального учреждения «Горсад имени Пушкина». А это учреждение — в ведомстве Управления Культуры! Получается, что за состояние дорожной инфраструктуры в центре Челябинска отвечают чиновники, которые совсем не должны разбираться в этом, — пишет Лев.

Таким вот способом строители отгородили ремонтную зону. Очень красиво!!!Фото: Людмила СТЕПАШКИНА

Сделано это не просто так — в этом были частные коммерческие интересы околовластных структур. На переход тратятся миллионы из бюджета. Например, только на услуги охраны здесь выделяют почти 4 млн рублей в год. А контракт на охрану выигрывает ЧОП, который принадлежит депутату Госдумы.

В прошлом году на ремонт ушло 1,2 млн. В этом году — 8 млн. Теперь просят на ремонт потолка — 49 млн. Это лишь отдельные контракты, без стоимости постоянного обслуживания. Расскажите об этом тем, кто требует строительства подземных переходов — с помощью него городской бюджет будут дербанить точно так же.

По сути за этим переходом следит Управления культуры Челябинска. Какое бескультурие!Фото: Людмила СТЕПАШКИНА

Предыдущие мэры и собрания депутатов наворотили столько дичи, которую придется разгребать десятилетиями. Именно поэтому каждый горожанин должен разбираться в городской политике и ходить на выборы*, чтобы влиять на положение дел в своем доме.

В конце своего поста Владов выносит вердикт из двух пунктов:

— подземный переход убрать с баланса «Горсада Пушкина», точно так же и пешеходную улицу Кирова (сейчас это тоже МАУ с хитрым управлением**)

— разработать проект реконструкции Площади Революции с наземными*** переходами во всех направлениях.

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* Челябинский урбанист поможет прийти к власти активным горожанам

** На Кировке запрещены ларьки и ни один из них не платит в бюджет

*** Челябинцам предложили закопать подземные переходы

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