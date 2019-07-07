2019-07-08T09:14:11+03:00
Общество

«Мог и погибнуть!»: мотоциклист отсудил деньги за яму на дороге в Челябинской области

Как получить компенсацию, если вы пострадали из-за плохого асфальта
Ирина КАРЕЛИНА
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Никита Кудрявцев отсудил деньги за яму на дороге. Фото из личного архива героя материалаНикита Кудрявцев отсудил деньги за яму на дороге. Фото из личного архива героя материала
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Никита Кудрявцев — байкер с 10-летним стажем. Он объездил на мотоцикле полстраны. Гонял по полям и горам. А попал в ДТП на обычной городской дороге в Копейске. Поломал на приличную сумму недавно купленный байк. А ведь мог и сам погибнуть. Все из-за дорожной ямы. Когда Никита решил судиться с администрацией города по поводу дырявого асфальта, мало кто верил, что дело выгорит.

— Некоторые говорили, что мне ничего не светит, и советовали не тратить зря время и деньги на судебный процесс. Друзья, конечно, желали удачи, но и их мнения разделились 50 на 50. Однако, я решился на это не только ради возмещения ущерба. А потому что достало состояние дорог в целом. Зря я налоги плачу что ли?! — возмутился мотоциклист.

ПОМОГЛИ ВОДИТЕЛИ И ГИБДД

В ДТП Никита попал 24 апреля. Ехал по пр. Победы. Пристроился за легковушкой. Вдруг она резко уходит вправо на обочину, объезжая яму. Никита объехать яму не мог, так как она занимала почти всю полосу. Тоже уходить на обочину — там перепад высоты и мелкий гравий, резко тормозить на котором мотоциклисту опасно. Это как выехать на лед. А по встречке в это время ехал грузовой автомобиль — так что и туда не сунуться. Никита въехал в яму на торможении, но все равно пробил переднюю подвеску до упора. Задний амортизатор сложился до конца, защитный кожух приводной цепи раздавлен. Ну и другие повреждения по мелочи.

Размер ямы: 1,8 на 2,5 метра. Фото из личного архива героя материала

Размер ямы: 1,8 на 2,5 метра. Фото из личного архива героя материала

— Первая мысль была: хорошо, что не упал. Мотоцикл мог бы и придавить. А 250 кг хватит, чтобы раздавить наглухо. Да и сломать шею при падении с мотоцикла довольно легко. Сначала хотел уехать. Но я был очень зол на дорожников и вызвал ГИБДД, — рассказывает Никита.

Инспектор приехал через четыре часа. Все это время мотоциклист ждал его на месте ДТП. Еще и дождь пошел. Но Никите помогли неравнодушные люди.

— Я удивился, что практически сразу же возле меня остановилась машина, и водитель предложил дождаться сотрудников ГИБДД в его автомобиле. Пока ждали, в эту же яму влетело еще несколько машин. У одной также замяло диск и спустило колесо, — вспоминает Кудрявцев.

Сотрудники ГИБДД быстро и грамотно составили схему ДТП, не умаляя размеров ямы. И сами подсказали написать исковое заявление именно на администрацию Копейска, так как это ее дорога.

ПОБЕДА!

Началась бумажная волокита, которая тянулась целый месяц…

На судебном заседании администрация попросила привлечь «ОблДорСтрой». А ее представитель ответил: денег на ремонт дорог не выделялось. Тогда администрация сослалась на то, что дорогу ремонтировала в прошлом году другая организация. Она давала гарантию на работы 24 месяца, и, мол, теперь нужно привлечь к ответу ее. Но судья отклонил это ходатайство и решил дело в пользу мотоциклиста.

Администрация Копейского городского округа Челябинской области должна Никите Кудрявцеву 64 тысячи 640 рублей 83 копейки. Сюда входит компенсация ремонта мотоцикла, судебные расходы, оплата работы его представителя и госпошлины.

В течение месяца администрация еще может обжаловать это решение.

Никита Кудрявцев 10 лет ездит на мотоцикле, в том числе по бездорожью. Фото из личного архива героя материала

Никита Кудрявцев 10 лет ездит на мотоцикле, в том числе по бездорожью. Фото из личного архива героя материала

Кстати, южноуральцы уже выигрывали подобные дела. Например, в 2016 году автомобилист отсудил у мэрии Челябинска 55 тыс. руб. А в 2012 году владелец дорогого внедорожника получил за ДТП из-за дорожной ямы компенсацию 600 тыс. руб.!

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Как отсудить деньги, если машина сломалась из-за ямы на дороге

1. Вызываете ГИБДД, чтобы зафиксировать аварию. Обязательно проследите, чтобы в протоколе указали: автомобиль поврежден из-за ямы.

2. Пока ждете экипаж, по возможности сделайте фото ямы и причиненного ею ущерба, найдите свидетелей. Это может пригодиться в суде. А еще звоните всем, кто может помочь в юридическом плане, консультируйтесь. Хорошего знакомого можно попросить приехать на место ДТП, чтобы проконтролировал правильное составление протокола.

3. Получаете документы о ДТП в ГИБДД.

4. Далее можно действовать самостоятельно или нанять представителя среди юристов, занимающихся ДТП. Заказываете экспертизу в автосервисе, чтобы подсчитать ущерб.

5. Составляете исковое заявление и подаете его в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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