Лучшего участкового Челябинской области обвинили во взятках после облав на мигрантов

Александр Шукшин в 2015 году заслужил звание лучшего участкового Южного Урала и представлял челябинский Главк МВД на всероссийском конкурсе. Его фото до сих пор на доске почета. Через год ему предложили новую должность — возглавить отдел по противодействию незаконной миграции.

Подразделение контролирует приезжих на территории сразу нескольких точек Челябинской области — Снежинск, Озерск, Карабаш, Верхний Уфалей, Нязепетровск, Касли. Здесь полицейский отработал полтора года, а потом оказался фигурантом уголовного дела.

«НАМ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ПРИСЫЛАТЬ ПОДКРЕПЛЕНИЕ»

Все началось с облав на сельских предприятиях — теплицы, картофельные поля и прочее. По словам Шукшина, гастарбайтеры почти всегда были в курсе его рейдов и успевали спрятаться. Если попадались, то уверенно говорили, что у них все оплачено нужным людям.

— Мигранты жили даже вблизи режимных объектов, вроде КПП Снежинска. Хотя по закону находиться им возле закрытого города без специального разрешения нельзя. Были зарегистрированы в доме, которого уже не существует. Я писал об этом начальству полицейского Главка, но никаких мер не принимали, — утверждает Александр Шукшин.

Александр считает, что к осведомленности гастарбайтеров может быть причастно руководство местной миграционной службы. Сейчас начальство там уже сменилось.

— Рейды приходилось держать в тайне от отдела полиции в Каслях. И тогда они проходили успешно. Но мигрантов было так много, что нужна была помощь в задержании. В райотделе отказывали в помощи, и мы вызывали в подкрепление ДПС.

По документам эти молодые люди числились студентами по обмену.Фото: Из личного архива героя публикации

ПО ДОКУМЕНТАМ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, НА ДЕЛЕ ГАСТАРБАЙТЕРЫ В ПОЛЕ

— Во время одной из проверок мы задержали 19 мигрантов из Таджикистана. Оказалось, что это только верхушка айсберга. Много лет в Челябинске был налажен канал поставки нелегальной рабочей силы. В этом участвовала агроакамедия, — продолжает Шукшин.

В том самом вузе работала программа по обмену студентами с другими странами. Под видом молодых ученых привозили гастарбайтеров и устраивали их в теплицы крупного челябинского агрохолдинга. Так продолжалось несколько лет.

Кстати, год назад в вузе действительно гремел скандал по поводу этой программы. Ее свернули, а проректора, который курировал проект, уволили.

— Мы выписали предприятию, на полях которого работали мигранты, штрафов на миллионы рублей. Но большую часть протоколов так и не рассмотрел суд. А после этого меня вдруг обвинили в злоупотреблении полномочиями. Якобы я незаконно оштрафовал человека и получил взятки от двух китайцев. Из полиции меня уволили.

Сейчас Александру Шукшину грозит крупный штраф или до 12 лет колонии.

— За квартиру заплатить не можем. Машина в кредите и арестована. Хотели продать сад, чтобы закрыть кредит, но и его арестовали. А больше у меня и имущества нет.

ОФИЦИАЛЬНО

— В отношении Александра Шукшина провели служебную проверку по итогам которой он уволен из полиции по дискредитирующим основаниям. Материалы для дальнейшего расследования переданы в Следственный комитет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Экс-полицейский обвиняется по двум уголовным статьям: использование полномочий вопреки интересам службы и вымогательстве взятки. По версии следствия, в апреле 2017 года он получил деньги от двух гастарбайтеров из Китая в обмен на покровительство. Второй проступок — это незаконный штраф бизнесмену, который якобы эксплуатировал нелегальных мигрантов. Расследование еще не завершено.

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