2019-07-05T09:21:21+03:00
Общество

Фотоконкурс «Жизнь бородата»: ищем самых харизматичных бородачей Челябинска

Победителям достанется поход в популярный барбершоп
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Не хочется расставаться с трехдневной щетиной? Уложили усы в стиле Сальвадора Дали? А может вы обладатель лопатистой бороды?

Пора сделать растительность на вашем лице достоянием общественности!

«Комсомольская правда»-Челябинск совместно с барбершопом Black PAPA объявляют фотоконкурс «Жизнь бородата!».

К участию в фотоконкурсе принимаются авторские снимки усов и бород, сделанные жителями Челябинска и области. От одного участника принимается одна фотография. В заявке обязательно укажите номер мобильного телефона для связи с организаторами фотоконкурса.

Фотографии принимаются с 5 по 26 июля включительно. В это же время посетители сайта chel.kp.ru будут голосовать за наиболее харизматичных, на их взгляд, участников.

Подведение итогов и награждение победителей состоится после 29 июля.

Победители фотоконкурса смогут попасть в атмосферу с мужским характером Black PAPA.

Барбершоп Black PAPA

г. Челябинск, ул. Энгельса, 36;

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ИСТОЧНИК KP.RU

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