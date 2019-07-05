Фотоконкурс «Жизнь бородата»: ищем самых харизматичных бородачей Челябинска
Не хочется расставаться с трехдневной щетиной? Уложили усы в стиле Сальвадора Дали? А может вы обладатель лопатистой бороды?
Пора сделать растительность на вашем лице достоянием общественности!
«Комсомольская правда»-Челябинск совместно с барбершопом Black PAPA объявляют фотоконкурс «Жизнь бородата!».
К участию в фотоконкурсе принимаются авторские снимки усов и бород, сделанные жителями Челябинска и области. От одного участника принимается одна фотография. В заявке обязательно укажите номер мобильного телефона для связи с организаторами фотоконкурса.
Фотографии принимаются с 5 по 26 июля включительно. В это же время посетители сайта chel.kp.ru будут голосовать за наиболее харизматичных, на их взгляд, участников.
Подведение итогов и награждение победителей состоится после 29 июля.
Победители фотоконкурса смогут попасть в атмосферу с мужским характером Black PAPA.
Барбершоп Black PAPA
г. Челябинск, ул. Энгельса, 36;
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ИСТОЧНИК KP.RU