Кыштымцы стали контролерами возведения ледового катка

Кыштым — город небольшой, но спортивный. Здесь четыре детские спортшколы — футбольная, лыжная, школа единоборств и хоккея. Поклонников хоккея особенно много — и маленьких, и взрослых. В спортшколе «Академия хоккея» занимается 70 ребят.

— Девять лет назад два кыштымца, Андрей Перевощиков и Дмитрий Трошин, организовали грандиозный проект — строительство крытой хоккейной арены с искусственным льдом, — рассказывает руководитель спортивной школы «Академия хоккея» Мария Меньшакова. — Задумывался он как государственно-частное партнерство. Но девять лет назад проект не сросся: тогда областные власти не выполнили своих обещаний. В прошлом году часть имущественного комплекса была передана в собственность муниципалитета; есть «дорожная карта» по достройке объекта. Есть коробка здания, подведены инженерные коммуникации. Нужно построить плиту ледового поля с системой холодоснабжения, смонтировать систему вентиляции, трибуны, приобрести и установить технологическое оборудование.

ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

В мае нынешнего года в Кыштыме побывал глава региона Алексей Текслер. Он встретился с воспитанниками хоккейной школы. Дети посетовали, что очень ждут свой лед.

— Я настоятельно попрошу минфин выделить бюджетные средства на этот объект. До конца года необходимо завершить все работы, а в январе провести первые соревнования, — сказал тогда глава региона.

Работа завертелась. На окончание проекта из областного бюджета выделено 96 млн руб. Основные конкурсы на поставку оборудования и строительно-монтажные работы будут отыграны в ближайшее время. До конца лета будут заключены контракты на выполнение работ.

В декабре новый объект должен быть готов. Традиционно на такие мероприятия приезжает губернатор, перерезает ленточку…

Однако Алексей Текслер прибыл раньше торжественной части. В среду, 3 июля, на пути в Касли с рабочим визитом, Текслер развернулся на Кыштым, на стройплощадку катка.

— Если вы думали, что я приеду только перерезать ленточку на готовом объекте, то это не так. Лично буду контролировать ход работ на каждом таком крупном объекте, по которым мною приняты решения. Жители Кыштыма, действительно, долго ждали появления нового спортивного объекта. Теперь решение по строительству принято и будет реализовано в проектные сроки, — подчеркнул глава региона.

«ПОНРАВИЛСЯ РЕШИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ»

Кыштымцы рады. И готовы подсобить общественным контролем.

— Мой сын семь лет занимается хоккеем. В сезон мы вынуждены арендовать лед в Снежинске. Два часа тренировки стоят девять тысяч рублей — недешево. Плюс аренда транспорта. Мы сформировали группу общественного контроля: встречались с главой региона, с главой администрации города. Сейчас готовимся к разговору с подрядчиками. Мы видели решительный настрой Алексея Текслера, потому уверены: в декабре наш каток будет построен, — рассказала «Комсомолке» мама юного хоккеиста Наталья Мокичева.

Алексею Текслеру идея неравнодушных кыштымцев очень понравилась.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Мне импонирует сам подход к решению локальной задачи по строительству крытого катка. Практика общественного контроля — очень действенный способ, чтобы фиксировать и сроки, и качество работ, оперативно вносить нужные коррективы. Считаю, что подобную форму взаимодействия следует использовать и в других территориях. Часть рабочих моментов еще не согласована — например, по вентиляции. Важно, чтобы под вашим контролем вопросы строительства решались динамично, без задержек. Сроки по объекту стоят достаточно жесткие — в декабре 2019 года каток должен быть сдан в эксплуатацию.