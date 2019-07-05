Press beauty-day в Арт-Медика

В четверг, 4 июля, Медико-косметологический центр «Арт-Медика» распахнул свои двери для журналистов. Press beauty-day посетили представители авторитетных региональных изданий: Российской газеты, Комсомольской правды, Аргументов и фактов, УралПрессИнформа, а также Союза журналистов Челябинской области.

Мероприятие было приурочено к деловому визиту президента РФ Владимира Путина в Италию (Арт-Медика является точкой роста международного проекта «Доступная медицина из Милана») и посвящено обсуждению уровня оказания медицинской помощи в Челябинской области.

С журналистами встретились директор клиники, врач-организатор здравоохранения, сопредседатель Комитета по здравоохранению и социальной политики ЧОО «ОПОРА РОССИИ» Ирина Кузнецова и заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением, врач дерматолог, косметолог, руководитель проекта «Antiage» Ксения Асанкина.

Во время беседы обсуждались вопросы доступности, качества, безопасности медицины в Челябинской области, последние тенденции в медицинском туризме, заболеваемости среди детского и взрослого населения лор- и дерматопатологией. Отметим, что в клинике оказывается полный цикл медицинской помощи. Работают поликлиника и стационар. Наиболее востребованной операцией у детей с лор-патологией является аденотомия под наркозом с пребыванием в палате вместе с родителями одни сутки. В дерматологии маленькие пациенты наиболее часто обращаются с хроническим заболеванием — атопический дерматит.

На встрече затронули вопросы изменения законодательства в пластической хирургии. «Медицинский центр Арт-Медика — один из немногих, кто может оказывать услуги пластической хирургии стационарно и проводить реабилитацию после пластических операций, — уточнила Ирина Кузнецова. — Мы являемся клинической базой высших медицинских образовательных учреждений, все наши услуги — лицензированы».

Во время экскурсии по кабинетам медцентра журналистам было продемонстрировано инновационное оборудование, позволяющее эффективно диагностировать и лечить заболевания лор-органов, кожи, удалять доброкачественные новообразования и рубцы, проводить обследования в области неврологии и терапевтического направления.

Представители СМИ познакомились с визуальными результатами работы врачей Арт-Медики. Особенный интерес вызвали методики по омоложению кожи лица путем нитевых инъекционных, плацентарных технологий и программа «Маммопластика груди все включено за 125 тыс. рублей только в июле».

Добавим, что в завершении встречи все журналисты получили возможность проконсультироваться у любого врача Арт-Медики в подарок. По просьбам представителей масс-медиа, следующий Press beauty-day будет посвящен знакомству с полюбившимся пациентам ведущим сертифицированным пластическим хирургом Dr. Gaja. Итальянский медик оперирует в России только в Челябинске на территории клиники «Арт-Медика».

Следите за новостями Арт-Медики на сайте art-medica.ru

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