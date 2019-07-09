Паспортисток в Челябинске терроризируют «граждане СССР»

В Челябинске работает группа, которая занимается дестабилизацией работы МВД. Об этом редакции сообщили сотрудники разных отделов управления по вопросам миграции, именуемой в народе паспортной службой.

— Сначала странные посетители осаждали областное управление, а затем пошли по районным инстанциям. У них есть группы в соцсетях. Там выкладывают шаблоны заявлений в миграционную. Это все ради дестабилизации обстановки, пытаются парализовать работу органов, — заявил КП-Челябинск сотрудник управления.

В миграционной считают, что донимающие их люди — городские чудики, но и не исключают, что заказ идет откуда-то свыше.

— Их нельзя назвать дураками, наоборот, это умные люди, которые действуют системно. Поскольку руководство уже сталкивалось с такими неадекватными претензиями, то заготовки ответов на них есть, — сообщил другой собеседник.

Из рассказа сотрудников, мы выделили три вида уловок, которыми донимают миграционную.

Я РОЖДЕН В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

— На прием пришел мужчина слегка за 40 лет. На нем хороший пиджак, очки в стильной оправе и… спортивные трико! Достал удостоверение гражданина СССР. Это не какой-то официальный документ, он сам его напечатал: печать гербовая стоит, фотографию вклеил, — рассказывает специалист одного из подразделений.

Визитер сообщил, что он гражданин СССР. Оно до сих пор существует, а в России его принудили жить незаконно. Потребовал вернуть ему паспорт Союза и по этому документу выписать из квартиры.

Паспорта СССР меняли до 1 июля 2004 года. Фото: Александр ГЛУЗ

— Посетитель делал долгие паузы в разговоре, будто ждал реакции нашего начальства, пытался подловить. Мы ответили ему, что по закону РФ снять с регистрационного учета по паспорту СССР невозможно. Но раз мужчина признает, что СССР существует, ему предложили обратиться в миграционную службу Советского Союза.

Может показаться, что люди просто скучают по СССР и пытаются вернуть его. Но в полиции уверены, что причина таких писем совсем иная.

КОНСПИРОЛОГИ

Адепты теорий заговора уверены — государственная машина и корпорации собирают их данные, чтобы в дальнейшем использовать для нехороших вещей. А ведь есть биометрические загранпаспорта, которые содержат не только твою подпись, но и чип, куда планируют заносить отпечатки пальцев, снимок сетчатки глаза.

— Несколько раз нам присылали почтой требование аннулировать их подпись. Это в принципе бессмысленная процедура, такой меры в законе не предусмотрено, так как сравнивать подпись в паспорте и где-то еще скорее будут в банке при выдаче кредита, чем в миграционной.

Также в миграционные Челябинска иногда присылают биометрические загранпаспорта.

НЕПРАВИЛЬНО ПИШЕТЕ ИМЯ

В последнее время в паспортных службах засилье претензий от людей, которые на первый взгляд выглядят как поборники строгих правил русского языка, но на деле исповедуют иные принципы.

— В том году подросток с отцом пришел получать паспорт. Подаем ему документ для подписи и тут вступает мужчина. «Мой сын не будет расписываться, у вас здесь ошибка! Почему имя написано прописными буквами? Вы знаете, что в Древнем Риме так писали имена рабов?». С этими словами он достал заранее написанное заявление и потребовал дать ему официальный ответ.

Так выглядят шаблоны заявлений, которую шлют в миграционную, меняя свою подпись и имя.

Такие обращения поступали сразу в несколько отделов миграционной.

— Заявление составлено сравнительно грамотно и доводы там похожи на адекватные. Но они не работают, потому что есть федеральный приказ. Буквы в паспорте должны быть машиночитаемы, чтобы их могла сканировать компьютерная программа. А сделать это можно, когда все слово написано в одинаковом стиле, — рассказал наш собеседник.

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