2019-07-10T14:51:56+03:00
Общество

Паспортисток в Челябинске терроризируют «граждане СССР»

Под странными предлогами люди донимают миграционную службу
Олег ПАВЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Сотрудников миграционной службы донимают странными обращениями. Фото: Олег РУКАВИЦЫНСотрудников миграционной службы донимают странными обращениями. Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Челябинске работает группа, которая занимается дестабилизацией работы МВД. Об этом редакции сообщили сотрудники разных отделов управления по вопросам миграции, именуемой в народе паспортной службой.

— Сначала странные посетители осаждали областное управление, а затем пошли по районным инстанциям. У них есть группы в соцсетях. Там выкладывают шаблоны заявлений в миграционную. Это все ради дестабилизации обстановки, пытаются парализовать работу органов, — заявил КП-Челябинск сотрудник управления.

В миграционной считают, что донимающие их люди — городские чудики, но и не исключают, что заказ идет откуда-то свыше.

— Их нельзя назвать дураками, наоборот, это умные люди, которые действуют системно. Поскольку руководство уже сталкивалось с такими неадекватными претензиями, то заготовки ответов на них есть, — сообщил другой собеседник.

Из рассказа сотрудников, мы выделили три вида уловок, которыми донимают миграционную.

Я РОЖДЕН В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

— На прием пришел мужчина слегка за 40 лет. На нем хороший пиджак, очки в стильной оправе и… спортивные трико! Достал удостоверение гражданина СССР. Это не какой-то официальный документ, он сам его напечатал: печать гербовая стоит, фотографию вклеил, — рассказывает специалист одного из подразделений.

Визитер сообщил, что он гражданин СССР. Оно до сих пор существует, а в России его принудили жить незаконно. Потребовал вернуть ему паспорт Союза и по этому документу выписать из квартиры.

Паспорта СССР меняли до 1 июля 2004 года. Фото: Александр ГЛУЗ

Паспорта СССР меняли до 1 июля 2004 года. Фото: Александр ГЛУЗ

— Посетитель делал долгие паузы в разговоре, будто ждал реакции нашего начальства, пытался подловить. Мы ответили ему, что по закону РФ снять с регистрационного учета по паспорту СССР невозможно. Но раз мужчина признает, что СССР существует, ему предложили обратиться в миграционную службу Советского Союза.

Может показаться, что люди просто скучают по СССР и пытаются вернуть его. Но в полиции уверены, что причина таких писем совсем иная.

Может показаться, что люди просто скучают по СССР и пытаются вернуть его. Но в полиции уверены, что причина таких писем совсем иная.

КОНСПИРОЛОГИ

Адепты теорий заговора уверены — государственная машина и корпорации собирают их данные, чтобы в дальнейшем использовать для нехороших вещей. А ведь есть биометрические загранпаспорта, которые содержат не только твою подпись, но и чип, куда планируют заносить отпечатки пальцев, снимок сетчатки глаза.

— Несколько раз нам присылали почтой требование аннулировать их подпись. Это в принципе бессмысленная процедура, такой меры в законе не предусмотрено, так как сравнивать подпись в паспорте и где-то еще скорее будут в банке при выдаче кредита, чем в миграционной.

Также в миграционные Челябинска иногда присылают биометрические загранпаспорта.

НЕПРАВИЛЬНО ПИШЕТЕ ИМЯ

В последнее время в паспортных службах засилье претензий от людей, которые на первый взгляд выглядят как поборники строгих правил русского языка, но на деле исповедуют иные принципы.

— В том году подросток с отцом пришел получать паспорт. Подаем ему документ для подписи и тут вступает мужчина. «Мой сын не будет расписываться, у вас здесь ошибка! Почему имя написано прописными буквами? Вы знаете, что в Древнем Риме так писали имена рабов?». С этими словами он достал заранее написанное заявление и потребовал дать ему официальный ответ.

Так выглядят шаблоны заявлений, которую шлют в миграционную, меняя свою подпись и имя.

Так выглядят шаблоны заявлений, которую шлют в миграционную, меняя свою подпись и имя.

Такие обращения поступали сразу в несколько отделов миграционной.

— Заявление составлено сравнительно грамотно и доводы там похожи на адекватные. Но они не работают, потому что есть федеральный приказ. Буквы в паспорте должны быть машиночитаемы, чтобы их могла сканировать компьютерная программа. А сделать это можно, когда все слово написано в одинаковом стиле, — рассказал наш собеседник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: «Подготовка кадров – одна из ключевых задач для формирования экономики будущего»
Меньше двух недель осталось до завершения регистрации для участия в международной конференции в рамках деловой программы чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019
Новости 24
«Прыгают по подоконнику»: жители Челябинской области фотографируют детей в распахнутых окнах
Чтобы похудеть, житель Челябинска прошел 2000 км от родного города до Москвы
Поддельные справки помогли мошенникам из Челябинской области зарегистрировать право на землю
Домашний волк напал на трехлетнего ребенка в Челябинске
Матери с ребенком запретили помыть руки в столовой Челябинской области
Челябинец, который продал в сексуальное рабства подростка, познакомился с ней в соцсетях
Житель Челябинской области приехал в Москву, чтобы продать подростка в секс-рабство
«Забор — это норма»: от здания правительства Челябинской области не будут убирать ограду
Ливни, град и жара +30 градусов: в Челябинской области капризничает погода
Porsche Cayenne угнали с парковки крупного ТРК в Челябинске
Коммунальщики из Копейска ответят в суде за пропажу 80 миллионов рублей
Пенсионерка из Челябинской области отдала магам из телевизора 200 тысяч рублей
Вернется ли рубль к высокому курсу, рассказали «БКС Брокер»
В Челябинской области иномарка заехала на столб и вспыхнула
В Челябинской области подвели итоги ЕГЭ-2019: побито несколько рекордов
В Челябинск приедут иностранные журналисты, чтобы рекламировать у себя туризм на Южном Урале
Два такси попали в аварию в центре Челябинска
Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет