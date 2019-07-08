«Росатом» займется восстановлением медицины в закрытых городах Челябинской области

С рабочим визитом руководитель Челябинской области Алексей Текслер посетил Озерск. В городе атомщиков состоялось совещание с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым и главами Озерска, Снежинска и Трехгорного о социально-экономическом развитии южноуральских ЗАТО.

- Основныя вопросы, которые мы обсуждали, социальной направленности. На территории трех закрытых городов живет около 170 тысяч южноуральцев. И развитие социальной сферы, реализация национальных проектов являются ключевыми темами. Я скажу, что проблемы существуют, мы их подробно обсудили, и правительство региона будет на них обращать пристальное внимание. В связи с этим на встрече договорились о заключении соглашения, которое будет направлено на комплексное социально-экономическое развитие ЗАТО Челябинской области, тех направлений, которые находятся в поле зрения областных властей и Госкорпорации «Росатом», – подчеркнул Алексей Текслер.

Ключевой вопрос документа - новые решения в системе здравоохранения ЗАТО. Вместе с «Росатомом» властям региона предстоит заняться на федеральном уровне темой решения проблемы укомплектованности кадрами, медоборудованием, увеличением финансирования.

Еще один вопрос - выделение дополнительных средств на реконструкцию дорожной сети. В этом году Алексей Текслер уже выделил муниципалитетам Челябинской области дополнительно порядка 500 млн руб на дорожный ремонт. Но проблема застарелая, потому и в дальнейшем в территории будут направляться средства на реконструкцию улично-дорожной сети.

На совещании отмечены проблемы в сфере образования: дефицит кадров, отсутствие необходимого оборудования, нехватка мест в школах. Эти вопросы также попадут в соглашение.

- Прошедшая встреча - очень интересный формат. Мы настроены на системное взаимодействие. Мы не только заложили основу поиска совместных путей, но и наметили конкретные действия, которые начнутся буквально в ближайшие дни. Наших совместных действий - властей Челябинской области и ГК «Росатом» - достаточно, чтобы сделать шаг вперед как и в укреплении социальной сферы в городах, где присутствуют наши предприятия, – скзазал глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.