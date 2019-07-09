В офис сети «Красное&Белое» вновь пришли сотрудники ФСБ

9 июля в крупный офис компании «Красное&Белое» в Челябинске прибыли сотрудники силовых структур — работой фирмой вновь заинтересовались представители ФСБ и налоговая инспекция. Сотрудников офиса попросили быть на местах.

«ВЕДУТ СЕБЯ КОРРЕКТНО»

В компании подтвердили информацию о визите силовиков. Хоть и несколько туманно, но объяснили их визит.

— В рамках проверки нашего контрагента — для подтверждения деловых связей между ним и нами — у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции. Ведут себя корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе компании.

А вот представители челябинских ФСБ и налоговой инспекции воздержались от комментариев по поводу оперативных мероприятий.

В конце 2018 года в офисы и склады компании «Красное&Белое» по всей стране пришли оперативники. О целях оперативных мероприятий ни одна из силовых структур не рассказала.

ПРОВЕРКА НИЧЕГО НЕ НАШЛА

В компании же тогда сказали, что их фирму подозревают в неуплате налогов и продаже контрафакта. Однако фальсификата обнаружено не было, да и налоговая служба не заявляла потом о нарушениях в компании.

Такими юмористическими картинками после обысков в прошлом году компания троллила силовиков.

ПРИШЛОСЬ ЗАЩИЩАТЬСЯ?

Деловые СМИ окрестили происходящее вокруг сети — атакой. Дескать кто-то властный решил встряхнуть один из крупнейших ритейлеров страны. Кстати, вскоре компания объявила о слиянии с «Дикси» и «Бристолем». Тогда источник «Комсомолки» рассказал:

— Это сделано с целью защиты бизнеса. После декабрьских обысков, инициированных ФСБ, высшее руководство опасается, что на бизнес могут оказывать давление. Объединившись, компании смогут противостоять давлению как со стороны конкурентов, так и возможных интересантов на их бизнес.

УХОДИМ В ОФФШОР...

На прошлой неделе бизнес-сообщество обнаружило, что компанию «Красное&Белое» переводят на Кипр. В оффшорах зарегистрировали 31 юрлицо. Раньше они числились российскими компаниям. Несмотря на идентичность магазинов «К&Б» состоит из десятка разных ООО. Часть их и перевели на Кипр. Однако еще 25 юрлиц остались в России.

Оффшоры часто ассоциируются с уходом от уплаты налогов. Однако в бизнес-среде говорят, что такие процедуры используют для защиты компаний от недоброжелателей. А фирмы продолжают работать в России и платить налоги.

Досье «КП»

Компанию основал челябинский бизнесмен Сергей Студенников. Его состояние Forbes оценивает в 850 млн $. Выпускник Саткинского техникума в 2006 году открыл первый магазин «Красное и Белое» в Копейске — пригороде Челябинска. До этого он занимался оптовыми продажами алкоголя и табака, но миллионное состояние ему принесла именно розничная сеть.

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