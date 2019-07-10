Автозавод «Урал»: 75-лет юбилей со дня выпуска первого уральского грузовика

За 75 лет, прошедших с момента выпуска «первенца», автозаводом «Урал» на дороги России и всего мира было выпущено свыше миллиона четырехсот тысяч грузовиков марки «Урал», созданы десятки семейств мощных, выносливых и надежных грузовиков.

Сегодня автозавод «Урал» благодаря расширению и обновлению модельного ряда с учетом требований рынка грузовой техники и мнения потребителей, развитию товаропроводящей сети, является одним из лидеров российского рынка полноприводных грузовых автомобилей.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В октябре 1941 года правительством страны было принято решение об эвакуации промышленных предприятий в глубокий тыл. 15 октября Московский автозавод приступает к эвакуации работников и оборудования в Ульяновск, Челябинск, Шадринск, Троицк. Решение организовать в Миассе автомоторное и литейное производство, эвакуированных с завода ЗиС, Государственный Комитет Обороны страны принял 30 ноября 1941 года. Всего было вывезено 12800 единиц оборудования, размещенного на 7708 вагонах и платформах. На далекий Урал в конце ноября 1941 года был отправлен эшелон с Московского автозавода с оборудованием цехов моторного и коробки скоростей.

Оборудование прибывало на открытых платформах обледеневшее, занесенное снегом. Разгружая станки, материалы, детали, люди работали самоотверженно, работы велись круглосуточно. Снятые с железнодорожных платформ станки ставились на железные листы, катки и волокуши, и вручную доставлялись к местам установки. В цехах в срочном порядке устанавливалось новое оборудование, которое ждало запуска и наладки.

Было только начало войны, но прибывшие на Урал зисовцы хорошо понимали, что теперь успех общего дела — выбить врага — зависел и от них: чем больше моторов станет получать фронт, тем выше будет скорость наступления советских войск. Многое приходилось решать сразу — и доставку оборудования, и строительство цехов, и самое главное — размещение людей и обеспечение их всем необходимым. Стены корпусов только еще достраивались, не было крыш и окон, но в морозную зиму прибывшие москвичи и миассцы, обогреваясь кострами и самодельными печками, начали давать первую продукцию. Работали круглые сутки, ночью — при свете карбидных ламп. Производственные корпуса возводились в рекордно короткие сроки. Уже в марте 1942 года начал работать первый цех нового завода, а в апреле 1942 года были собраны первые двигатели и коробки передач. Наравне со взрослыми в цехах трудились и подростки.

ЗИС выезжает из проходной завода

Страна остро нуждалась в автомобилях, и по решению Государственного Комитета Обороны 14 февраля 1943 года завод был преобразован в автомобильный. Перед выпуском грузовика монтажники не выходили из цехов по трое суток.

Первый уральский автомобиль «ЗиС-5В» сошел с конвейера эвакуированного из Москвы завода 8 июля 1944 года.

«РЕБЯТА МАШИНУ ХВАЛЯТ»

— Первенец» с номером 0001 вывел из проходной водитель Дмитрий Фролович Колесов. Сегодня его именем названа одна из улиц Миасса. «При огромном стечении автозаводчан автомобиль «коснулся передними колесами площадки, спрыгнул с рельсов и пошел в ворота... Кто-то плакал, кто-то смеялся, и все тянулись к автомобилю, ибо каждый видел в этом грузовике долю своего труда, — так описал очевидец пуск первого грузовика. Второй и третий автомобили вывели из заводских ворот кадровые рабочие А.В. Мурашов и Д.В. Манаенков.

Иван Никитин, ветеран завода, тыловик, очевидец схода с конвейера первого уральского автомобиля, вспоминает: «Наступил день 8 июля, собрали 6 машин. Народу собралось много по обе стороны от конвейера. Дым пошел, машина завелась, и автомобиль поехал. Все захлопали и закричали: «Ура, ура, ура!» И за ним все остальные машины выехали с конвейера. А потом не успевали вагоны подавать железнодорожные, грузить машины на фронт, на фронт, на фронт. И даже отец с фронта прислал письмо: «Вот получили машину, которую ты собираешь. Машина хорошая, безотказная, простая в управлении. Ребята ее хвалят».

Отправка автомобилей на фронт, 1944 год.

Автомобиль «ЗиС-5В» изготавливался по документации Московского ЗиСа. Двухосная бортовая машина грузоподъемностью 3 тонны имела упрощенную конструкцию: кабину с деревянным каркасом, обшитую рейкой-вагонкой, деревянные подножки и брызговики, гнутые крылья, платформу только с задним откидным бортом, тормоза только задние, механические, и др.

К ОКТЯБРЮ — ТЫСЯЧА МАШИН!

Автомобиль комплектовался двигателем «ЗиС-5М» повышенной мощностью до 76 л.с. и развивал максимальную скорость до 60 км/час.

20 июля 1944 года первая партия автомобилей нового автозавода была отправлена на фронт, а уже 30 сентября с конвейера сошел тысячный автомобиль. Автомобили из Миасса сыграли значительную роль на завершающих этапах войны. Они считались лучшими грузовыми автомобилями военного времени, с честью прошли по дорогам войны вплоть до Берлина.

Они перевозили людей и боеприпасы, доставляли почту и продовольствие. При необходимости «ЗиС-5В» использовали как тягач для артиллерийских орудий массой до 2,5 тонн. За годы войны уральские автомобилестроители отправили на фронт несколько тысяч грузовиков, солдаты и водители прозвали надежный и выносливый грузовик «Захаром». На шасси «ЗиС-5В» делались топливозаправщики, полевые мастерские, понтонные автомобили.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ РЫВОК

В послевоенные годы Уральский автозавод освоил массовый выпуск автомобилей, необходимых народному хозяйству страны. Легендарная военная «трехтонка» «ЗиС-5В» стала основателем целого модельного ряда уральских машин, среди них: покоритель целины «Эмка» — «ЗиС-355М», автомобили повышенной проходимости «Урал-375» (эпоха трехосных бензиновых «Уралов).

Далее последовала дизелизация миасских вездеходов (создание «Урала-4320» и целого семейства на его базе), было налажено производство автомобилей для сельского хозяйства, для нефтегазового комплекса, организация и производство вахтовых автобусов на шасси «Урал», выпуск бескапотных грузовиков, производство полноприводных автомобилей повышенной грузоподъемности «Урал-6370» — таковы основные этапы автомобильной истории уральского автозавода. Каждый из этих автомобилей стал важнейшей вехой в истории создания современной техники марки «Урал». За 75-летний путь автозавод выпустил на дороги страны более одного миллиона четырехсот тысяч автомобилей.

СЛЕДУЮЩИЙ — «УРАЛ NEXT»!

Диверсификация продуктовой линейки, постоянное обновление модельного ряда с учетом требований рынка грузовой техники и мнения потребителей, являются одними из основополагающих принципов деятельности предприятия. В 2015 году автозавод успешно вывел на рынок новый полноприводный автомобиль «Урал NEXT». В автомобиле «Урал NEXT» легендарная проходимость миасского внедорожника совмещена с современным уровнем комфорта, надежности и безопасности. Также среди новинок, недавно представленных автозаводом «Урал»: новая экспортная модель — бортовой автомобиль «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6 с правым рулем, модели грузовиков для строительной отрасли: самосвал «Урал-6370» с двигателем на метане, спецшасси с колесной формулой 8х8 повышенной грузоподъемности до 30 т, седельный тягач «NEXT» со спальным местом, грузопассажирский бригадный «Урал NEXT» с двухрядной кабиной и др.

Современные дорожные автомобили Урал NEXT 6x4 1

В 2018 году автомобильный завод «Урал» объявил о старте серийного производства и начале продаж автомобилей дорожного семейства. Автомобили «Урал NEXT 6х4» могут использоваться на дорогах общего пользования и технологических дорогах. Дорожное семейство включает самосвалы грузоподъемностью до 15,6 т для перевозки насыпных и навалочных грузов, седельные тягачи с полной массой автопоезда до 62 т и шасси под установку спецтехники. На шасси «Урала NEXT 6х4» планируется выпускать большое количество вариантов спецтехники, включая автокраны, автофургоны, мусоровозы, автоцистерны, топливозаправщики, комбинированные дорожные машины и др.

БОЛЬШЕ НАДЕЖНОСТИ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ!

Предприятие ведет активную работу по созданию автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива. Сегодня автозавод «Урал» серийно выпускает автомобили «Урал CNG», в которых в качестве моторного топлива используется компримированный природный газ метан. Автомобили на альтернативных видах топлива расширяют продуктовую линейку предприятия.

Автомобили «Урал» стали более надежными, более грузоподъемными, удобными в эксплуатации, поскольку проведенная глубокая модернизация узлов, агрегатов и систем обеспечивает повышение удельных характеристик автомобилей и улучшение их эксплуатационных свойств, и позволяет достигнуть высоких показателей надежности и качества. Постоянное повышение качества продукции и создание новых моделей в соответствии с требованиями потребителей позволит автозаводу «Урал» сохранить и укрепить свои позиции на рынке большегрузных автомобилей.

Сегодня автозавод «Урал» выпускает около 900 различных опций и комплектаций автомобилей под потребности заказчиков. В настоящее время автомобили «Урал» служат надежными помощниками для энергетиков и нефтяников, железнодорожников, лесозаготовителей, автоперевозчиков и строителей. Благодаря высокой проходимости, эксплуатационной надежности и многофункциональности «Уралы» успешно работают в самых сложных условиях: тушат лесные пожары, помогают спасать людей, строить и развивать инфраструктуру отдаленных регионов. Сервисно-сбытовая сеть автозавода «Урал» включает более 100 сертифицированных сервисных центров, и это количество постоянно увеличивается.

СПРАВКА

Об автомобильном заводе «Урал»

• Автомобильный завод «Урал» (www.uralaz.ru) является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 20 т; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6; грузопассажирские автомобили.

• Также предприятие выпускает дорожные грузовики с колесной формулой 6х4: самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники.

• Флагманская модель предприятия — автомобиль «Урал NEXT». Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Это вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

• Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей — около 30%.

• Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 100 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.