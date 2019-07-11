Первый заместитель губернатора и директор челябинского филиала «Комсомольская правда» поздравили почтовиков Челябинской области

В Челябинске наградили лучших работников почты Южного Урала. Сотрудников УФПС чествовали накануне профессионального праздника — Дня российской почты, который отмечается 14 июля. Награды за многолетний труд вручали первый заместитель губернатора региона Виктор Мамин, первый заместитель председателя ЗСО Юрий Карликанов, председатель челябинской городской думы Станислав Мошаров и другие представители власти города и области.

Сегодня в нашем регионе работают 716 почтовых отделений. Они не только приносят письма и пенсии, но и доставляют подписчикам свежую прессу. Ежегодно на Южном Урале обрабатывают около 9 миллионов посылок.

Действующие работники УФПС по Челябинской области получили ведомственные награды. А почтового «Оскара» вручили ветерану службы, Герою социалистического труда Александре Корнюхиной. Александра Александровна — настоящая легенда. Много лет назад она была первопроходцем в утренней доставке газет на Южном Урале.

Главную награду вручили вручили ветерану службы, Герою социалистического труда Александре Корнюхиной. Фото: Почта России.

Директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова также поздравила всех сотрудников почты с профессиональным праздником.

— Большое спасибо вам за работу! Я надеюсь, что мы и дальше будем плодотворно сотрудничать. Ведь, как и «Почта России», «Комсомольская правда» — есть во всех городах нашей страны, — отметила Екатерина Парфенова.

Директор медиахолдинга «Комсомольская правда» в Челябинске Екатерина Парфенова поздравила сотрудников ФПС с профессиональным праздником. Фото: Почта России.

— Мы также стремимся быть полезными вам. Приглашаем вас и далее принимать участие во всех наших совместных конкурсах и проектах и выигрывать призы и подарки, — призвала гостей праздника Директор по распространению челябинского филиала «Комсомольская правда» Ирина Аверенкова.

Директор по распространению медиахолдинга «Комсомольская правда» Ирина Аверенкова призывает почтовиков участвовать в совместных конкурсах. Фото: Почта России.

На награждении глава Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов сообщил приятную новость — сотрудникам в ближайшее время повысят зарплаты.

— В этом году у нас запущена масштабная программа повышения заработной платы сотрудникам основного производства. Почти у 4 тысяч работников отделений связи жалованье вырастет в среднем на 20%, — заявил Владимир Образцов.

Почтовый «Оскар» выполнен из Каслинского литья. Фото: Почта России.

СПРАВКА «КП»

На Южном Урале почта появилась 269 лет назад. В 1750 году первый оренбургский губернатор Иван Неплюев подписал указ о почтовом сообщении от Верхнеяицкой крепости (ныне Верхнеуральск) до Оренбурга. Письма доставляли казаки.