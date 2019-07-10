«Такими темпами будут работать до зимы»: жителей Челябинска возмутила очистка реки Миасс вручную на лодках

В Челябинске продолжается очистка реки Миасс. Водоем не трогали 40 лет, за это время он зарос настолько, что стал похож на болото. Сейчас в районе Торгового центра убирают сорняк и мусор. На воде работает специальная плавающая техника.

Однако на днях челябинцы заметили, что вместо спецтехники на борьбу с растительностью вышли рабочие на лодках. Они дергают камыш вручную. А там его столько, что на эту работу уйдут месяцы.

«НЕ САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»

— 10 июля я гулял вдоль реки и увидел две надувные лодки. В каждой сидела пара мужчин, которые руками доставали водоросли. Несколько месяцев я слышу, что реку Миасс чистят. Иногда в новостях появляются фотки плавучего трактора, который ковшом собирает водоросли. Его я не видел, зато увидел лодочки. Я не специалист по очистке, но мне кажется, что это не самая эффективная технология. И работать такими темпами ребята будут долго, — написал в соцсетях лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

В комментариях общественника поддержали многие челябинцы. По их мнению, способ очистки действительно трудоемкий. Такими темпами можно и до зимы не управиться. Даже в шутку предложили помочь рабочим.

По мнению Льва Владова, чистка сейчас почти бесполезна.

— Это попытка лечить симптомы без устранения источника болезни — у реки слишком слабое течение для такого русла. Почистят — опять зарастет. С другой стороны, можно бесконечно делать одну и ту же работу, осваивая бюджет. Дорожников может заинтересовать.

А в соцсетях челябинцы перефразировали: главное — не победа, а освоение бюджета. Фото: Челябинский урбанист.

НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ НАДО УБИРАТЬ ВРУЧНУЮ

Очисткой Миасса занимается челябинская фирма «Акватехника». Русло реки поделили на четыре участка, сейчас убирают участок от моста на ул. Каслинской до моста на Свердловском проспекте. Работы здесь должны закончить 15 августа. Но подрядчик планирует управиться уже в июле.

— Мы убираем водоросли, которые остались от предыдущей чистки экскаватором и те, что на поверхности. С завтрашнего дня у нас выходит спецтехника, которая будет уже механически чистить, — говорит руководитель компании «Акватехника» Константин Важенин. — Пока убираем мусор, чтобы он не попадал вместе с водорослями в отходы: пластиковые бутылки, мешки и прочее, ну и водоросли, которые на поверхности. Вручную убираются те участки, где неэффективно использовать технику. Например, ряску экскаватор не соберет. Камыш выдирается вручную с корнем. Зачем лишний раз баламутить воду техникой? А вот у рогоза другая корневая система, его нужно убирать экскаватором.

По поводу бесполезности очистки директор заявил, что это мнение дилетантов.

— Если выдернете дерево с корнем, вырастет оно или нет на следующий год? То же самое камыш: если убрать корневую систему, ему очень трудно будет возродиться. Но природа есть природа. Жители правы в том плане, что река наша мелкая. По идее надо сделать углубление. Но это другие работы, другие суммы, другая техника. Русло должно быть глубоким, здесь сильно прогревается вода, глубины небольшие. У нас по проекту водоросли убираются всего на глубину 20 см. Но мы убираем больше, чтобы ничего в следующем году не вылезло.

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