Жители Челябинска нашли способ не платить «коммуналку»

Олег Ежков — старший по дому одной челябинской многоэтажки на ЧТЗ. Несколько лет назад он нашел общий язык с «управляйкой», которая обслуживает их дом. И теперь коммунальщики вместе с жильцами вершат большие дела.

— За пару лет мы отремонтировали свой двор. Раньше он был разбитым, с гнилыми деревьями. А теперь красота: площадка для ребятни, парковка для взрослых, молодые рябинки, — говорит Олег Ежков.

ЕЗДИТ НА ИНОМАРКЕ, А ЗА КВАРТИРУ НЕ ПЛАТИТ

Однако есть и проблемы — часть жильцов не платят за коммуналку. Только за капитальный ремонт дом по ул. Шуменской, 14, задолжал Региональному оператору 900 тысяч рублей, а управляющей компании «Терра-2» — 800 тысяч. Некоторые квартиры не оплачивают услуги годами.

— И сделать с ними ничего нельзя! Сосед не платит за коммуналку, зато паркует под окнами дорогую иномарку. Через три года его долги аннулируют. А какую-то часть разбросают по всем соседям. Получается, что порядочные жильцы платят и за себя, и за соседа, — говорит Олег Ежков.

ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА ДОЛГ АННУЛИРУЮТ

Старший по дому возмущен тем, что не все организации ведут работу по взысканию коммунальных долгов. Видимо, им хватает того, что они собирают?

То, что проблема вполне реальная, в эфире радио «Комсомольская правда» подтвердил коммунальный омбудсмен в Челябинской области Анатолий Вершинин.

— Работу по взысканию долгов сегодня, на самом деле, ведут не все организации. Региональный оператор капремонта не пытается вернуть долги вообще. Долгов накопились уже миллиарды. И мы прекрасно понимаем: когда наступает трехлетний срок давности, задолженность аннулируют. Даже через суд взыскать долги «старше трех лет» практически невозможно, — говорит Анатолий Вершинин.

ДЕНЕГ НЕТ — РАБОТ НЕ БУДЕТ?

Аналогичная ситуация порой складывается в управляющих компаниях Челябинска.

— Тут еще интереснее, — замечает Анатолий Вершинин. — Иногда управляющей компании выгодно иметь на доме двух-трех должников, потому что это хорошая отговорка в бездействии. Жильцы спросят компанию: почему вы не делаете то или это? А у компании есть ответ: потому что нет денег, ведь на доме висит большой долг. Эта фраза используется много лет и успешно.

Но подобные заявления незаконны. Даже при наличии долга у отдельных жильцов управляющая компания обязана выполнять минимальный перечень работ по договору. А параллельно — взыскивать с жильцов долги.

НА ЗАМЕТКУ

Могут ли выселить за неуплату?

— Если в семье есть несовершеннолетние дети, то за долги из квартиры не выселят. Закон защищает права детей. Да и без детей вероятность такого развития событий минимальна. Процедура выселения через суд является очень сложной, поэтому такая практика применяется редко. Если кто-то пугает вас выселением, то это всего лишь способ психологического давления, — говорит коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин.

ВАЖНО

Ваш долг спишут судебные приставы

Помните, что при желании коммунальщики все же могут испортить вам жизнь за долги. Для начала они начнут начислять на задолженность пени. Потом — подадут в суд. Причем, на заседание вас никто не пригласит. Обычно имена должников в таких случаях подают целыми списками, а судья выносит один судебный приказ.

Для взыскания долга этот документ передают в службу судебных приставов. А судебные приставы могут принудительно списывать деньги с ваших банковских карт (даже с пенсии) и накладывать новые ограничения, например, запретить выезжать за границу.

Не платить за коммуналку выгодно только тем, кто ведет асоциальный образ жизни и не рискует своим имуществом или доходом.

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