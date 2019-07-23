Шугаринг в Челябинске: цены, акции, адреса салонов

Летом для девушек особенно важна идеально гладкая кожа. Чтобы без стеснения носить шорты, миниюбки и бикини, демонстрировать красивые ножки и другие части тела. Способов избавления от нежелательных волос много. Восковая эпиляция в Челябинске и шугаринг в Челябинске наиболее популярны. Что выбрать? Дабы не гадать, я обратилась с этим вопросом к специалисту.

— Определенно рекомендую шугаринг (сахарную депиляцию). Плюсов значительно больше. Восковая эпиляция только удаляет волосы, а сахар еще и ухаживает за кожей. А благодаря нежным косметическим сливкам, которые мы наносим после процедуры, кожа остается увлаженной на две недели. Но так как восковая эпиляция в Челябинске, да и вообще в мире, появилась значительно раньше, многие привыкли к ней и боятся пробовать что-то другое. Поэтому в нашей студии мы предлагаем оба метода, — рассказывает специалист студии доступной депиляции в Челябинске SAHAR&VOSK Диляра Сагдинова.

ПЛЮСЫ ШУГАРИНГА

• Это не только депиляция, но и пилинг кожи, ее обновление.

• По сравнению с восковой эпиляцией, риск появления вросших волосков минимален.

• Менее болезненный метод.

• Шугаринг в Челябинске выходит дешевле, чем восковая эпиляция в Челябинске.

Сначала на шугаринг, потом — на пляж.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ШУГАРИНГ В ЧЕЛЯБИНСКЕ: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Как многие девушки, я пробовала и бритву, и восковую эпиляцию в Челябинске. Но чтобы написать про шугаринг, надо испытать его на себе. Я отправилась в студию депиляции в Челябинске под видом обычного клиента. Красивый интерьер, расслабляющая музыка... Уютная атмосфера сразу настроила на позитивную волну. Со мной работала мастер Жанна, приятная и ухоженная девушка. Я и не заметила, как через пару минут мы уже болтали с ней про жизнь и даже смеялись.

Мне показалось, что я провела в кабинете всего несколько минут, а на самом деле за разговорами Жанна успела сделать депиляцию нескольких зон. Все расходные материалы были одноразовые: простыни, салфетки, шпатели, перчатки и т.д. Инструменты дезинфицируются и стерилизуются в соответствии с Санитарными правилами и нормами РФ. Это очень важно для безопасности здоровья. На это я всегда обращаю внимание и вам советую.

ЭПИЛЯЦИЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Рассказывает специалист студии доступной депиляции в Челябинске SAHAR&VOSK Диляра Сагдинова:

• Лучше всего для депиляции подходят волоски длиной три — пять миллиметров. Можно и больше. Если меньше, то процедура может быть менее комфортной для клиента.

• Никаких специальных приготовлений перед депиляцией не нужно. Стандартно принять душ и все.

• Противопоказаниями являются активные воспаления на коже и открытые раны.

• Беременность не является противопоказанием к депиляции, если иное не указано вашим врачом.

• Выбирая студию депиляции в Челябинске, непременно почитайте отзывы клиентов в Интернете. Поинтересуйтесь квалификацией мастеров.

Гладкие ножки любят даже те девушки, что проводят лето в офисе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

САЛОНЫ, ГДЕ ДЕЛАЮТ ШУГАРИНГ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Студия доступной депиляции SAHAR&VOSK

Адрес: Ул. Университетская набережная, 52

Тел.: 8 (908) 576-43-77

Цены: бикини классика — 550 руб., подмышечная впадина — 290 руб., ноги до колен — 650 руб, глубокое бикини — 890 руб.

Акция на первый визит: глубокое бикини, подмышки и ножки до колен — 1490 вместо 1830 руб.

saharvosk.ru

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Адреса: ул. Комсомольский пр., 48; пр. Ленина, 66; ул. Бр. Кашириных, 131Б; ул. Воровского, 13.

Цены: ноги до колен — от 640 руб., подмышечные впадины — от 530 руб., бикини классика — от 1210 руб., тотальное бикини — 2520 руб.

Студия шугаринга Goddes

Адрес: ул. Воровского, 13А

Цены: верхняя губа — 200 руб., ноги до колен — 800 руб., ноги выше колен — 800 руб., бикини классика — 500 руб., глубокое бикини — 1000 руб., ноги полностью — 1350 руб.

Территория красоты Бельвидеръ

Адрес: ул. 40 лет Победы, 31

Цены: подмышки — 500 руб., ноги до колен — 700 руб., ноги полностью — 1400 руб., зона бикини — 1500 руб.

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