«Большая грудь не в моде»: пластические хирурги Челябинска отказываются ставить импланты

Красивая грудь помогла многим женщинам не только в личной жизни, но и в карьере. Звездами шоу-бизнеса доказано: размер имеет значение. Но пластические хирурги вкладывают в эту фразу другой смысл.

— Нужно учитывать пропорции тела. Если мы поставим хрупкой женщине импланты размером с ведро… Ну что это будет?! — говорит пластический хирург Юрий Васильев.

— Некоторые делают такие…

— Да. Но если просят объем по пол-литра, лучше аккуратно отказать.

"Как это большая грудь не в моде?!"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— По моему опыту, моды на большую грудь не было никогда. В основном, женщины желают выглядеть естественно. У меня была всего пара пациенток, которые хотели себе огромную грудь. Когда я показываю клиентам фотографии с примерами работ, люди реагируют на огромную грудь, восклицая «Так это же ужасно!» К счастью, большинство понимают, что не нужно всем быть, как Памела Андерсон. Это лишняя тяжесть, — говорит главный пластический хирург Уральского федерального округа Сергей Васильев.

ПОПУ КАК У КИМ

Почти 30 лет назад Сергей Александрович открыл в Челябинске собственную клинику, где работает вместе с тремя своими сыновьями. Династия врачей Васильевых провела тысячи пластических операций. И если коррекция груди — одна из самых популярных, то ягодицы, наоборот, делают очень редко. Многие челябинки мечтают отрастить попу как у Ким Кардашьян. Но решаются на операцию единицы.

Красивые ягодицы лучше накачать в спортзале.Фото: Олег ЗОЛОТО

— Для силиконовых имплантатов ягодицы — не очень хорошее место. Там мышцы, подвижность. Другой способ — увеличение ягодиц с помощью жира. В мире было зафиксировано несколько случаев смертей из-за таких операций. Дело в сосудах и особенности анатомии. Да, в итоге разобрались, как делать не нужно, но все равно это не безобидная операция, — рассказал хирург Юрий Васильев.

К счастью, в отличие от груди, накачать попу можно естественным способом — в спортзале.

ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

В пластической хирургии есть термин «реалистические ожидания».

— Не всегда возможно выполнить запрос пациента. Если мы понимаем, что ожидание и реальность не совпадут, то отказываем. Например, приходит человек с фотографией артиста: «Хочу нос, как у него». Но нос — это не пластилин, из него нельзя вылепить что угодно. Нельзя взять с полочки любой нос и прилепить его. Можно изменить форму в определенных рамках. Например, сузить нос реально только на 10%. Если кожа толстая, то эти рамки еще меньше.

Мы не обещаем невозможное и не обижаем людей словами о том, что из вашего носа невозможно сделать то, что вы хотите. Делаем компьютерное моделирование, и человек видит предполагаемый результат. В итоге из 10 пациентов, пришедших на консультацию, я беру на операцию только двоих, — рассказывает Юрий Васильев.

По мнению специалистов, главное - не большая, а подходящая по комплекции.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А КАК У НИХ

Популярность пластических операций зависит от потребности и финансовой возможности. Есть страны консервативные, где люди считают: каким тебя создал Бог, таким и живи. Есть страны, где люди помешаны на красоте и стараются улучшить себя максимально. Очень много эстетических (то есть, без медицинских показаний) пластических операций делают, к примеру, в Бразилии и Южной Корее. Там в многоэтажных клиниках такие операции идут нон-стопом 24/7.

— По потребности Россия не уступает, так как наши женщины стремятся быть самыми красивыми. Поэтому их и за границей всегда узнают, — говорит Сергей Васильев. — Но проблема экономическая. Многие хотели бы, но не могут себе позволить. Думаю, что по мере изменения финансовой ситуации рост популярности пластических операций будет и в нашей стране.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.