Челябинцы выбрали королеву в бикини

«Комсомолка» знает причину аномально жаркого южноуральского лета. Все потому, что на нашем сайте за звание «Королева в бикини» боролись сразу девять полуобнаженных красавиц.

Читателям было непросто выбрать победительницу фотоконкурса, но красотка, которая оказала самое сильное впечатление, нашлась. Ею стала Мария Попова.

— Это фото сделано в мае текущего года. Я была в отпуске на острове Шри-Ланка, — рассказала победительница.

Заслуженную награду «Королеве в бикини» вручили в салоне красоты «Леди’С».Фото: Валентина ВАГАНОВА

Заслуженную награду «Королеве в бикини» вручили в салоне красоты «Леди’С».

Салон красоты «Леди’С» работает в Челябинске более 10 лет.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Марии мы вручили beauty-бокс со средствами по уходу за лицом, телом и волосами, а также сертификат на любую услугу нашего салона, — комментирует управляющая Ольга Кислюкова. — Такие beauty-боксы вы можете приобрести в нашем салоне как для себя, так и для подруги в подарок. Это выгоднее, чем приобретать косметические средства по отдельности.

Победительнице достался beauty-набор от салона красоты.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Напомним, салон красоты «Леди’С» работает в Челябинске более 10 лет. За это время салон стал предметом гордости для сотрудников и любимым местом релаксации и преображения для посетителей. Профессиональный уход с применением аппаратной косметологии, парикмахерские услуги, ногтевой сервис — каждая жительница мегаполиса сможет позволить себе стать неотразимой. А уютный интерьер, приятная музыка и изысканный аромат роскоши в салоне «Леди’С» позволяют почувствовать себя почувствовать желанным гостем, которому искренне рады и готовы окружить неподдельным вниманием и заботой.

Приветливые администраторы всегда сориентируют по спектру услуг для сохранения молодости и красоты, а также расскажут о действующих акциях.

Откройте миру вашу истинную красоту! «Леди’C» — салон для современных, стильных, успешных. И для тех, кто хочет такими стать.

Салон красоты «Леди’C»

г. Челябинск, ул. Свободы, 145;

Тел.: (351) 263-10-85, 270-24-00;

Режим работы: пн.- сб. — с 9.00 до 20.00, вс. — с 9.00 до 18.00, без перерывов и выходных.

lady-c.ru

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