Легенда пруда Девичьи слезы: расследуем миф о мистическом месте в Челябинске, где тонут только мужчины

В начале июля на пруду Девичьи слезы в Ленинском районе утонул 15-летний школьник. Очевидцы рассказывают: якобы местные пацаны устроили заплыв наперегонки, но один не сдюжил и погиб. После этой трагедии местные жители невольно вспомнили легенду, согласно которой в водоеме гибнут исключительно мужчины. КП-Челябинск разбиралась в городской байке.

Пруд Девичьи слезы сейчас является центром сквера в Ленинском районе. Но когда-то его использовали монахини для полевых работ. В царской России здесь располагался крупнейший в империи женский монастырь. После революции его закрыли и возродили лишь четыре года назад.

Городская легенда отсылает нас в XIX век. Согласно преданию, одну из сестер обители подкараулил разбойник. Бандит надругался над монахиней или даже убил ее. Случилось это возле водоема, который окропила слезами Христова невеста. С тех пор он носит название Девичьи слезы. А некие мистические силы так и норовят отомстить мужчинам и губят их в водах.

Так сегодня выглядит монастырь. Фото: Одигитриевский женский монастырь (vk.com/monastery74)

В ГАЗЕТАХ О ТАКОМ НЕ ПИСАЛИ

Монастырскую заимку основали рядом с ручьями. Дабы себя прокормить, инокини вынуждены вести хозяйство — вода требовалась в больших количествах.

— Решение вырыть на ручье пруд было очевидным. Женщины копали обыкновенными лопатами, долбили кирками, выравнивая берега и уходя все глубже. Получился небольшой, круглый как блюдце, весьма глубокий пруд. В советские времена его называли «котлованом», а теперь — «Девичьи слезы», — гласит история на сайте Плодушки.

Челябинский краевед Юрий Латышев сомневается как в мистической легенде, так и версии о земляных работах монахинь.

— Легенду про несчастную монахиню слышал. Но в газетной криминальной хронике того времени не встречается упоминание инцидента. Вероятно, это все выдумка. Также вызывает сомнения факт, что монахини сами выкопали глубокий пруд. Уж очень трудоемко это. Наверное, монахини обращались к крестьянам за помощью, — рассказал Юрий Латышев.

Официально в пруду купаться запрещено. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

ЧЬИ СЛЕЗЫ?

Если пруд действительно проклят и здесь постоянно погибают мужчины, то это может отражаться в документах силовиков. Мы проштудировали сводки обо всех ЧП на воде за последнее время и не обнаружили упоминания пруда.

— Водоем почистили в 2017 году, когда открыли сквер. Смерть школьника этим летом — первая с того времени. Чтобы раньше там люди тонули — не припомним, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Но почему пруд называется Девичьи слезы? По одной из версий — оттого, что монахини пролили много пота и слез, когда копали водоем.

— Однозначного ответа нет, — рассказывает сестра Севастьяна из Одигитриевского монастыря. — Это название в исторических документах не встречается. Появляется оно примерно в 1950-х годах. Вероятно, сработало клише. Как народ рассуждает: грустная монахиня, во всем черном, ходит в монастыре и плачет от тяжелой жизни.

Уже на следующий сезоне после реконструкции вода зацвела. Купаться в такой ароматной жиже мало желающихФото: СОЦСЕТИ

О страшной легенде сестра не слышала и также не встречала упоминаний подобных инцидентов в исторической хронике — сразу несколько инокинь обители занимаются изучением архивов.

— По поводу того, сами ли сестры рыли пруд — я верю. Тогда община была большой — 30-40 женщин. Они очень много трудились, это задокументировано. Могли ли они нанять кого-то для земляных работ? Может быть. Хотя когда община только появилась, монахини сами вынуждены были наниматься на поля, чтобы заработать на еду.

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