2019-07-16T12:39:37+03:00
Общество

Осталось пять дней… до Фестиваля семейной рыбалки в Челябинске

Спешите записаться на яркое рыбацкое событие этого лета
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Фестиваль семейной рыбалки в Челябинске состоится 21 июля.Фестиваль семейной рыбалки в Челябинске состоится 21 июля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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А вы уже знаете, чем будете заниматься 21 июля? Если с планами не определились, то приезжайте с утра на пляж отеля SmolinoPark. Именно там радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) устроит Фестиваль семейной рыбалки. Начало мероприятия и регистрация участников — с 8.30.

Да-да, рыбалка у нас семейная, поэтому берите с собой близких и друзей. Пока рыбаки будут соревноваться за самый богатый улов, их группы поддержки смогут принять участие в многочисленных конкурсах с призами и шуточных эстафетах.

Главным судьей станет президент федерации рыболовного спорта в Челябинской области Николай Федерягин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главным судьей станет президент федерации рыболовного спорта в Челябинской области Николай Федерягин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несмотря на то, что участвовать в Фестивале семейной рыбалки будут непрофессиональные рыбаки, жюри у нас самое серьезное. Состязания будут судить президент федерации рыболовного спорта в Челябинской области Николай Федерягин и его супруга, судья 1 категории по рыболовному спорту Александра Федерягина.

Ловить рыбу можно с берега, понтона или лодки на одну поплавочную удочку с одним крючком. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ловить рыбу можно с берега, понтона или лодки на одну поплавочную удочку с одним крючком.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Расскажем о правилах. Ловить рыбу можно с берега, понтона или лодки на одну поплавочную удочку с одним крючком. Длина удилища не должна превышать 13 метров. Количество запасных снастей не ограничено. Во время ловли участник имеет право ловить, закармливать и исследовать сектор не более чем одной снастью одновременно. В зачет принимаются любые виды рыб, разрешенные к вылову. С полным сводом правил можно ознакомиться в Положении о Фестивале семейной рыбалки.

Рыбаку, который поймает самую тяжелую рыбу, достанется главный приз. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рыбаку, который поймает самую тяжелую рыбу, достанется главный приз.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 13.00 начнется подведение итогов и награждение победителей. Рыбаку, который поймает самую тяжелую рыбу, достанется мечта любого рыболова — спиннинг Shimano от партнера — автосалона «АВЕРС-АВТО». Помимо основной, у нас будут дополнительные номинации с победителями и призами: самая длинная рыба, самая маленькая рыбка, самый большой женский улов, самый юный участник, самая дружная команда и другие.

ВАЖНО

Зарегистрироваться на Фестиваль семейной рыбалки обязательно нужно через сайт www.fish.kp.ru. Выбираем вкладку «Челябинск» и вводим данные в форму. На вашу электронную почту придет подтверждение регистрации. Непосредственно на мероприятии всем участникам Фестиваля семейной рыбалки при регистрации необходимо иметь при себе страховой медицинский полис обязательного страхования и документ, подтверждающий личность.

Ни хвоста, ни чешуи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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