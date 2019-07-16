Сын депутата из Челябинской области, который насмерть сбил двух человек, остается на свободе

В Челябинской области разгорелся скандал: сын депутата стал виновником смертельного ДТП. Он сбил насмерть двух человек. Когда его задержали, выяснилось, что у парня на счету только за последний год 47 (!) дорожных штрафов. В основном, за превышение скорости.

Руслану Имангулову 21 год. Днем 15 июля парень ехал по родному селу Кунашак на Toyota Mark II. В один момент машина вывернула на встречную полосу и понеслась в сторону обочины. В этот момент вдоль дороги шли два пешехода — иномарка снесла их насмерть. Под колесами погибла семейная пара — 58-летняя женщина и 49-летний мужчина.

Отец Руслана — депутат райсобрания Кунашака. Ему принадлежит фирма, которая занимается электромонтажными работами.

— В момент аварии молодой человек был трезв, ранее не судим. Права он получил три года назад и за это время получил 50 штрафов. 47 из них — только за последний год, — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Машина врезалась в забор.Фото: СОЦСЕТИ

— Отец этого гонщика — ответственный человек. Не только бизнесом занимается и «депутатствует». Входит в попечительский совет детского дома. А сам Руслан — звезда соревнований по боевому самбо. Как-то даже получил приз за лучшую технику, — рассказал КП-Челябинск житель Кунашака.

Полицейские возбудили уголовное дело за гибель в аварии двух человек. Однако подозреваемый не арестован.

— Сам водитель говорит, что на дорогу выбежала собака, и он пытался ее объехать. Потому и потерял управление. Сейчас следователи изучают обстоятельства аварии. После первоначального этапа они могут выйти в суд с требованием отправить подозреваемого под стражу или домашний. арест. Либо оставить фигуранта уголовного дела под подпиской. Вы же понимаете, что это уголовная статья средней тяжести, — рассказал КП-Челябинск прокурор Кунашакского района Павел Киртянов.

За три года вождения парень собрал 50 штрафов. Фото: УГИБДД по Челябинской области

Местные жители тем временем не верят в строгость закона и думают, что раз село маленькое, а родители влиятельные — дело могут слить. По статье за смертельное ДТП Руслану грозит до семи лет лишения свободы. Но в судебной практике редко попадаются случаи, когда виновник аварии получает максимальное наказание. Если человек не был пьян и имеет положительную характеристику, по таким делам могут дать пару лет колонии-поселения или вовсе условный срок.

— Резонанс аварии в том, что парень — сын депутата. Поэтому все переживают, что историю замнут. Но его отец обычный житель села, рядовой предприниматель. Да, он депутат, но большого влияния у него нет. Обычная семья, — сообщил источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

В местном собрании депутатов сейчас каникулы. Но после окончания сезона отпусков народные избранники обещали на комиссии по этике разобрать ситуацию.

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