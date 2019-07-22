Как организовать красивую свадьбу в Челябинске

Определиться с датой свадьбы, посчитать количество гостей и составить бюджет — без этих пунктов не обходится ни одна подготовка к торжеству бракосочетания. Но это еще не все. Выбрать площадку для проведения мероприятия — вот одна из важных задач. И позаботиться об этом стоит заранее.

А еще лучше — обратиться к специалистам, которые организуют вашу свадьбу по высшему разряду и с учетом ваших личных пожеланий.

Организовать свадьбу в Челябинске может команда профессионалов отеля «ПаркСити». Они позаботятся обо всех деталях торжества: от составления свадебного банкета до планирования церемонии в целом. Например, персональный банкет-менеджер возьмет на себя все хлопоты по подготовке и сопровождению мероприятия. А профессиональный шеф-повар порадует изысканным меню с учетом гастрономических предпочтений каждого гостя. Кроме того, в процессе подготовки свадебного меню блюда можно заранее продегустировать за половину их стоимости. При всей изысканности и многообразии блюд на свадебном столе средний чек на одного гостя составит в среднем 2 000 рублей, что очень важно при планировании бюджета торжества. Ну а свадебный каравай будущим супругам отель «ПаркСити» преподнесет в подарок.

Отель «ПаркСити» — это одно из самых красивых мест города, которое может стать местом для вашего праздника. Например, именно здесь можно провести великолепную выездную регистрацию и сделать незабываемую свадебную фотосессию.

На выбор молодоженам представлено несколько площадок для проведения бракосочетания. Капризы погоды — не помеха: в случае дождя мероприятие оперативно перенесут в закрытый банкетный зал.

Потрясающей красоты фотографии займут достойное место в фотоальбоме будущей семьи и станут прекрасной иллюстрацией этого удивительного дня.

А завершить яркий праздник молодожены могут в роскошных интерьерах отеля «ПаркСити». Предложение «Незабываемая свадебная ночь» включает в себя проживание молодоженов в празднично оформленном номере, охлажденные напитки и сезонные фрукты, комплексный завтрак от шеф-повара на двоих в номер и поздний выезд. Также в пакетное предложение включены посещение фитнес-центра с бассейном и тренажерным залом и час сауны.

Еще одна хорошая новость: при проведении банкета в отеле «ПаркСити» номер для молодоженов предоставляется в подарок. А при бронировании номера для молодоженов выше категории «Стандарт» — влюбленные могут воспользоваться услугой «ранний заезд» в подарок.

Отель «ПаркСити» позаботился и о гостях торжества. Отдохнуть в прекрасных номерах с чудесным видом на лесопарковую зону они могут по специальной цене со скидкой.

Ну а чтобы обновить впечатления о брачной ночи и отметить годовщину свадьбы, можно воспользоваться уникальным предложением от отеля «ПаркСити». При бронировании номеров категорий «стандарт», «повышенной комфортности» или «люкс» паре предоставляется скидка в 40%.* (*Для предоставления скидки паре необходимо иметь при себе свидетельство о браке).

Забронировать банкет, выездную регистрацию или номер для молодоженов можно на сайте отеля «ПаркСити» или по телефонам: (351) 731-22-22, 8-904-808-88-00

Отель «ПаркСити»

г.Челябинск, ул. Лесопарковая, 6;

Тел.: (351) 731-22-22;

Банкетная служба: 8-904-808-88-00

www.parkcityhotel.ru

Instagram

На правах рекламы