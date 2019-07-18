Помню, как возрождали город металлургов

В Златоусте он познакомился с будущей супругой — Анной Петровной, родом из Карабаша. Сделал предложение. Поженились и решили переехать. Здесь друзья посоветовали устроиться на местный медеплавильный комбинат.

В День металлурга Владимир Васильевич вспоминает свой рабочий путь, годы, когда медеплавильный завод угасал и возрождался, сменял старые плавильные агрегаты на новые печи и превращался в современное производство.

Владимир Васильевич пришел на завод 18 июля 1972 года. Так и записано в трудовой. Должность — конвертерщик-формовщик металлургического цеха.

— Конвертеры тогда были старинные, клепаные, а чтобы их поворачивать, использовали масляные станции. Условия труда были очень тяжелыми: мало воздуха, низкое давление, сильный жар. Для переключения с одного агрегата на другой требовалось вручную крутить массивные и пылающие жаром задвижки, — вспоминает те годы ВладимирТарасов.

Владимир Васильевич улыбается, когда достает семейное свадебное фото, где он «красуется» с обожженными руками. Это память о тех конвертерных печах.

Верили, не сдавались

Начало 90-х. В Карабаше закрылась рудная шахта, провалился экономически нерентабельный эксперимент по переводу Карабашского медеплавильного комбината на плавку меди из лома цветных металлов… Завод в те годы работал на давно устаревшем металлургическом оборудовании. До экологических проблем никому не было дела. Как следствие — остановка предприятия на несколько лет. Непростые, можно даже сказать, непроглядные были времена. Люди уезжали из Карабаша целыми семьями…

Но металлург — не такая профессия, чтобы сдаваться, уходить. Тарасов меняет профессию металлурга на должность руководителя охраны завода.

В новых цехах завода «Карабашмедь».

— Мы с коллегами выходили на дежурства. Для усиления брали с собой собак. Нужно было охранять все заводское оборудование в цехах. Все могло элементарно пойти на металлолом. Был случай, когда нам, безоружным металлургам-охранникам, пришлось отражать даже вооруженную атаку, — вздыхает Владимир Васильевич

Верили в возрождение города металлургов. И не просто верили, а вкладывали в создание будущего нового завода и Карабаша опыт, силы и здоровье.

Мечтали о реконструкции

— Я помню, что металлурги мечтали о новом оборудовании, о более комфортных условиях труда. Скажем, о так называемой карусельной машине для розлива меди, о современной системе газоочистки… — отмечает Тарасов.

В металлургическом цехе в середине 90-х, после прихода Русской медной компании, заработали две восстановленные шахтные печи и три 60-тонных конвертера. Предприятие оживало. 1996 год. Владимир Васильевич в должности заместителя начальника металлургического цеха. В том числе, и под его началом начали поэтапно восстанавливать конвертерный участок.

Через год специалисты «Уралмаша» помогли карабашцам выдать несколько пробных плавок меди. А 23 февраля 1998 года — Тарасов хорошо помнит эту дату — на предприятии, которое получило новое название «Карабашмедь», состоялась первая, уже официальная плавка.

Почти сразу после запуска производства заговорили о коренной модернизации завода. Мы начали принимать людей на работу, готовить площадки под оборудование. Первым делом нужно было поднять фундамент конвертерной печи почти на метр. Справили, сделали. Теперь никакая вода туда не попадала, — вспоминает то время Владимир Васильевич.

Задуманное воплощалось

Потом все задуманное стало воплощаться в жизнь на производственных участках. Тарасов с гордостью говорит о том, что стал непосредственным участником масштабных событий «образца» 2004 — 2006 годов. Тогда на заводе устанавливали и запускали уникальную печь Ausmelt. Металлургический агрегат австралийского производства пришел на смену старым шахтным печам.

— Старые плавильные агрегаты были основным источником экологических проблем для Карабаша, и с запуском новой печи, отмечу — единственной в России, эти проблемы стали решаться, — говорит Владимир Васильевич.

Кстати, Тарасов одним из первых на «Карабашмеди» получил сертификат на управление печью Ausmelt.

А через год, в 2007-м, Владимира Тарасова назначают на должность главного металлурга завода «Карабашмедь».

— Работы на заводе всегда было много. Помню времена, когда я лет десять в отпуске толком не был. В свое время у нас была своя комсомольско-молодежная смена. Из нее позже вышли большие специалисты своего дела — мастера, старшие мастера, старшие конвертерщики. И после запуска новой печи, по сути стартовой площадки для открытия нового, высокоэффективного, экологически безопасного производственного комплекса, работы тоже прибавилось — обустраивали современный шихтарник, строили первую кислородную станцию...

Целеустремленный, с твердым характером.

В разные годы Владимир Васильевич был председателем профкома главного цеха завода, членом горкома комсомола, членом Совета молодых специалистов комбината, председателем заводского совета мастеров. На таких людей равнялись! Коллеги говорят про Тарасова: мужик целеустремленный, с твердым характером. Наверное, эти черты и помогли ему в продвижении по производственной лестнице. Более того, Владимир успешно совмещал работу сменного мастера с должностью секретаря комсомольской организации металлургического цеха.

— А еще я всегда занимался вопросами переобучения молодых специалистов. Новое производство — это всегда новые технические задачи, требующие современного решения. Кому, как не мне, знать важность такого подхода. Минимум два раза в год у нас проводились учебно-практические курсы — и для специалистов, и для молодых работников завода. Изучали все до мельчайших подробностей, — отмечает Владимир Васильевич.

Кстати, работая в профкоме, Тарасов добился того, что металлурги завода вышли на новый график работы — три смены по восемь часов и два следующих за ними выходных. Это был более комфортный режим труда и отдыха. Рабочие такую инициативу охотно поддержали.

Владимир Васильевич знает, что говорит. Много нового делалось на его глазах, при его участии. Заработала новая обогатительная фабрика для переработки шлаков металлургического производства. Вошел в строй современный сернокислотный цех с отделением очистки промышленных стоков. Была запущена механизированная линия розлива черновой меди. На карте завода появились кислородные станции № 2 и 3. Успешно заработали три 150-тонных конвертера Kumera. Ни один из этих проектов не остался без внимания и предложений главного металлурга. Сегодня от старого завода остались только корпуса цехов. Вся «начинка» поменялась… А Владимир Тарасов еще трудится на предприятии и говорит, что уйдет на заслуженный отдых только после полной модернизации «Карабашмеди».