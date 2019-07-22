Старт объявлен: начался прием заявок на конкурс «Молодой предприниматель Челябинской области»

Челябинских предпринимателей в возрасте от 16 до 35 лет приглашают принять участие в региональном конкурсе, победители которого смогут пройти обучение в лучших компаниях страны и отправиться в международную бизнес-миссию.

Проект станет грандиозным бизнес-событием региона. Конкурс будет проводиться в восьми номинациях: интернет-предпринимательство, сельское хозяйство, франчайзинг, социальное предпринимательство, производство, инновации, торговля, сфера услуг. Кроме того, ожидаются две дополнительные премии: спецприз от наставников проекта и «Народный предприниматель», которого выберут онлайн-голосованием. Организатором конкурса выступает МФЦ «Территория Бизнеса».

— Предприниматели создают новые технологии, производства, рабочие места. Важно, чтобы их работа улучшала качество жизни в регионе и его облик. Одна из наших главных задач — помочь молодым предпринимателям развиваться дальше, поддержать их инициативы и идеи, — комментирует глава Челябинской области Алексей Текслер. — Для этого есть инструмент — «Территория Бизнеса». Один из проектов — конкурс «Молодой предприниматель Челябинской области» — создан как раз, чтобы выявить и поддержать действующих бизнесменов, помочь в развитии их дела.

30 июля состоится торжественное открытие, на котором 500 молодых предпринимателей региона познакомятся с именитыми наставниками и примут участие в самом масштабном нетворкинге под открытым небом.

31 июля участники будут бороться за место в полуфинале в формате конвейера бизнесов. За три минуты им предстоит презентовать свое дело перед опытными предпринимателями. Из 500 участников эксперты отберут 200.

Далее полуфиналистов ждет недельная образовательная программа, которая позволит успешно выступить в финале проекта перед наставниками из «большого» бизнеса. Параллельно все желающие начнут подготовку к «Забегу предпринимателей» на три километра в рамках марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге.

В полуфиналеучастникам предстоит первая защита своих проектов. Из 200 предпринимателей далее пройдут только 50.

Из 50 финалистов лучшими из лучших станут десять молодых предпринимателей, из которых выберут одного победителя. Их ждут торжественное награждение, именитый наставник, обучение в лучших компаниях страны, продвижение информации о компании на ведущих медиаресурсах и участие в международной бизнес-миссии.

— В прошлом году мы проводили региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России», и его формат значительно отличался от формата других регионов: было много интересных призов, образовательных мероприятий, победители получили наставников в лице успешных предпринимателей Челябинской области. Конкурсанты из других регионов это тоже отметили и честно признались, что немного нам завидуют. Поэтому мы приняли решение не снижать планку, а сделать конкурс еще более интересным и полезным, — резюмировал генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса Артур Юсупов.

Участником может стать собственник официально зарегистрированного бизнеса до 35 лет, осуществляющий предпринимательскую деятельность на территории Челябинской области. Достаточно оставить заявку на сайте молодойпредприниматель74.рф или по телефону +7 (351) 776-21-24.

Конкурс реализует Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса при поддержке Правительства Челябинской области.