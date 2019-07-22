Три важных для Южного Урала события, которые случились в День металлурга

Особо трепетное отношение в Челябинской области — ко Дню металлурга. Знаковое для региона торжество увенчалось важными решениями. «Комсомолка» рассказывает о трех главных событиях, которые пришлись на праздник.

«КАК ДЕЛА, АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ?»

Магнитогорск 19 июля до поздней ночи отмечал профессиональный праздник. Вечером в город прибыл Владимир Путин. Он приняли участие в открытии новой аглофабрики. Рабочие места увеличиваются, а выбросы — сокращаются. Среди природоохранных сооружений фабрики — 11 гигантских вытяжек с эффективностью очистки производственной пыли более 99%.

— Отучился в институте и пошел работать на комбинат. Тружусь здесь уже восемь лет. Но даже за такой небольшой срок производство сильно изменилось — все стало автоматизировано. Но умными машинами все равно управляем мы — высококлассные специалисты, — рассказал сотрудник комбината Михаил Юрченко.

После открытия производства Владимир Путин провел встречу с главой области Алексеем Текслером.

— Как дела, Алексей Леонидович? — по-дружески спросил президент.

— Дела — хорошо, активно. Четыре месяца сегодня исполнилось, Владимир Владимирович, с назначения.

Текслер отчитался главе государства о кадровых перестановках, положении дел в сферах экономики, экологии, культуры региона, поделился новым кредо Южного Урала — «Не люди ради экономики, а экономика ради людей».

НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ

В конце прошлой недели депутаты Госдумы приняли законопроект о квотировании выбросов. Последние несколько лет его активно лоббировала Челябинская область. За шесть лет объемы выбросов должны снизиться не менее чем на 20%.

Закон вступает в силу с 1 января следующего года. Пока начнет действовать в 12 промышленных городах, среди которых Челябинск и Магнитогорск.

Максимально просто суть законопроекта «КП» объяснил выпускник экологического факультета из Челябинска Дмитрий Орлов:

— Специалисты рассчитают предельное количество вредных выбросов в атмосферу. Затем между предприятиями поделят квоты и начнут активный мониторинг — кто сколько дымит. Кроме того, закон позволяет Росприроднадзору устраивать внеплановые проверки, когда в городе НМУ — так называемый режим черного неба.

Глава Челябинской области Алексей Текслер добавил, что в регионе создается собственный экологический стандарт, и он лично будет требовать от промышленников ему соответствовать.

ПЕРЕЗАГРУЗКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

20 июля глава региона Алексей Текслер подписал соглашение с руководством «Мечела». Оно направлено на снижение выбросов загрязняющих веществ в Челябинске. Очередной шаг на пути к глобальной перезагрузке промышленной отрасли на Южном Урале.

— Я родился и вырос здесь, в соседнем дворе. Мой отец 25 лет отработал на ЧМК, тогда он назывался ЧМЗ. Согласно подписанному соглашению, комбинат обязуется существенно снизить объемы выбросов уже в ближайшее время. «Мечел-Кокс» снизит объем выбросов на 22,5%, ЧМК — на 16%. Плюс комбинат берет на себя обязательства исполнять законодательство о квотировании. Жить и дышать в Челябинске станет намного лучше! Это большой подарок для всех нас — для жителей района и города! — отметил Алексей Текслер.

Инвестиции составят около 10 млрд рублей. Модернизация затронет все основные производственные участки комбината.