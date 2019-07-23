В челябинском роддоме фотографы доводят матерей до слез

К журналистам КП-Челябинск обратилась молодая мама, которая недавно выписалась из роддома №7 в Металлургическом районе. Она рассказала, что ее встреча с родными были омрачена работой местных фотографов.

— Две девушки в медицинских халатах. Одна снимала видео, вторая — фото. Еще перед выходом в помещение, где встречают близкие, они начинают обрабатывать рожениц. Заваливают комплиментами: «Какая вы красивая и лялечка у вас просто загляденье!». Когда я выходила с ребенком, они подлетели и начали снимать, — поделилась челябинка Юлия.

Женщина рассказала, что в роддом они приехали со своим фотографом.

— Они мешали ему снимать, нагло лезли вперед. Начинают раздавать указания как, куда встать. Все растерялись, не поняли, что происходит. А потом эта девушки объявили — 2 600 руб. и фото-видео ваши. Начали вытягивать предоплату, хорошо хоть наш фотограф образумил нас, дескать зачем вам это, вы же меня наняли.

В интернете челябинки обсуждают фотографов при роддоме.

Челябинка не отрицает, что может быть, для людей, которые заранее не нашли фотографа на выписку — это удобная услуга.

— Но они могли спросить хотя бы, нужно нам это или нет. Весь момент встречи с семьей смазался этим навязыванием услуги. Когда они наконец ушли караулить следующую мамочку, уже настроения фотографироваться никакого не было. Я разрыдалась.

В интернете мы обнаружили еще несколько недовольных отзывов и что удивительно — разные цены.

— Девушки, которые ведут съемку, работают официально. У них есть договор с главным врачом. Знаю, что работают они очень корректно. У девушек имеются санкнижки, поэтому они могут находиться и снимать в выписном отделении. Если вы хотите, чтобы ваш фотограф прошел в выписное отделение и провел съемку, как одевают малыша, то необходимо подойти к старшей отделения новорожденных и договориться о съемке. При этом у вашего фотографа должно быть минимальное медобследование и флюорография, — рассказала КП-Челябинск руководитель роддома Татьяна Узлова.

Врач удивилась жалобе на некорректное поведение фото- и видеографа и пообещала разобраться в ситуации, чтобы в дальнейшем избежать эксцессов.

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