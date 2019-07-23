«АРК ГРУПП» и ЮУрГУ договорились о работе над искусственным интеллектом

На прошедшей недавно в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Иннопром» руководство челябинской компании «АРК ГРУПП» заключило соглашение о сотрудничестве с НИУ ЮУрГУ. Речь идет о создании под Челябинском высокотехнологичного научно-исследовательского кластера по изучению искусственного интеллекта. Документ был подписан в присутствии врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Новый высокотехнологичный кластер обеспечит создание научного задела и формирование национальных компетенций в области разработок по искусственному интеллекту, — комментирует ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Шестаков. — Он позволит организовать платформу для международной кооперации специалистов и станет основой для разработки интеллектуальных продуктов в новой цифровой экономике».

По мнению ряда экспертов, создание «технопарка для ИИ» позволит Южному Урале стать в скором будущем лидером по IT-разработкам? в регионе появятся новые предприятия, причем работающие не только в сфере изучения искусственного интеллекта, но и в других важных для области отраслях — например, ВПК и тяжелой промышленности. А это, в свою очередь, позволяет рассчитывать на серьезное увеличение ВВП региона и новые рабочие места для специалистов высшей квалификации.

Согласно соглашению, ЮУрГУ берет на себя привлечение специалистов для реализации проекта искусственного интеллекта и его техническое обеспечение. Инфраструктуру же обеспечит «АРК ГРУПП»: как сообщил учредитель инвестиционной компании Василий Курбацких, для научной работы будет построен специализированный комплекс на территории проекта «Город L-Town». Курбацких уточняет, что «L-Town» возводится в рамках подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Проект объединит в себе образовательную инфраструктуру мирового уровня, общественные пространства и комфортную жилую среду.

«Создание высокотехнологичного кластера позволит существенно повысить уровень и масштаб научно-исследовательской деятельности, — отметил Александр Шестаков. — У нас получится центр притяжения перспективных студентов, выпускников университета, а также высококвалифицированных специалистов со всей страны. Это обеспечит практическую коммерциализацию научных разработок в проектах технопарка, который станет частью кластера».

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