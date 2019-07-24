«Светить всегда, светить везде»: на Челябинском трубопрокатном заводе отметили День металлурга!

«Светить всегда, светить везде». Эти строчки из известного произведения Владимира Маяковского «В сто сорок солнц закат пылал» в этом году стали девизом челябинских трубопрокатчиков, которые в минувшие выходные отметили свой профессиональный праздник — День металлурга. Стихи о любви к труду и ответственности перед обществом. Именно такой лейтмотив, по словам самих трубопрокатчиков созвучен ценностям корпоративной философии компании — Белой металлургии — философии преображения личности, рабочей среды, производственного пространства и социума.

Награды к празднику

Награды вручили лучшим сотрудникам ЧТПЗ.

Площадка перед цехом Белой металлургии «Высота 239» накануне Дня металлурга превратилась в импровизированную сценическую площадку. Руководители Группы ЧТПЗ, первые лица областной, законодательной и муниципальной власти поздравляли лучших сотрудников заводских подразделений. Аплодисменты, цветы, торжественные речи, выступления юных артистов. Награждение продолжалось более полутора часов. В эти дни награды, благодарности и знаки отличия получили более 900 работников Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов.

Основа экономики

Трубопрокатчики празднично отметили День металлурга.

Председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров на торжественном награждении отметил, что ровно девять лет назад в День металлурга здесь был открыт новый цех Белой металлургии — «Высота 239», и заводчане отмечают свой профессиональный праздник с 40-х годов прошлого века (из истории: Челябинский трубопрокатный завод был открыт в 1942 году, кстати, 1970-е годы ЧТПЗ был самым крупным трубным заводом в мире.

— Так исторически сложилось, что металлургия — это основа экономики Челябинской области. Трубы, которые сейчас выпускаются в цехе «Высота 239», участвуют в крупных российских и международных проектах, это уникальная по качеству продукция. К примеру, в этом году заводчане завершили отгрузку труб для проекта «Северный поток-2», совместно сработав с коллегами из Магнитогорского металлургического комбината. Сейчас идут большие поставки продукции на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» — газ из Якутии пойдет в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цех Белой металлургии «Высота 239» — флагман отечественной отрасли.

Для справки. «Высота 239» — флагманский объект Белой металлургии, где реализованы передовые подходы в области технологий, организации производства и культуры труда. Благодаря запуску проекта российская топливно-энергетическая отрасль может полностью обеспечивать себя трубами большого диаметра отечественного производства, необходимость в импорт е отпала. Мощности цеха — порядка 1 млн тонн труб в год.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин также поздравил трубопрокатчиков с профессиональным праздником, сказав, что День металлурга — это праздник сильных, смелых и решительных людей, а приверженность ценностям корпоративной философии Группы ЧТПЗ «Белая металлургия» — яркий показатель внедрения высоких технологий в отечественной промышленности.

— Челябинский трубопрокатный завод — это гордость всего Челябинска, всего Южного Урала, всей России. Самая большая ценность завода — это его коллектив, его специалисты. ЧТПЗ проводит грамотную социально-экономическую политику. Это действительно бренд Челябинской области, — сказал председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш.

Генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков еще раз подчеркнул, что сегодня предприятия промышленного дивизиона поставляют свою продукцию и на международные рынки. Один из проектов — строящийся магистральный газопровод из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию протяженностью более 1700 километров.

Коллективы ДК показали свои творческие номера.

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова в поздравительном слове подчеркнула, что День металлурга — особый праздник для горожан.

— Челябинский трубопрокатный завод — флагман отрасли, лидер экономики не только Южного Урала, но и всей страны, это предприятие хорошо знают и за пределами России. Челябинский трубопрокатный — это тысячи рабочих мест, новейшие технологии, это участие в самых различных социальных проектах.

Для справки. Группа ЧТПЗ является одним из крупнейших налогоплательщиков Челябинской области. Финансовые успехи компании в 2018 году позволили увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет более, чем в два раза — до 2,8 млрд руб. Группа ЧТПЗ ведет ответственную социальную политику и активную благотворительную деятельность в части экологии, образования, культуры и спорта.

Компания традиционно уделяет первостепенное внимание развитию экологических программ и повышению экологической безопасности производства. Для реализации этих задач Группа ЧТПЗ ежегодно инвестирует миллионы рублей. Объем вложений компании в природоохранные мероприятия в 2018 году составил 135 миллионов рублей. В 2019 на экологию планируется направить около 880 млн рублей.

С 2011 года Группа ЧТПЗ развивает корпоративную образовательную программу «Будущее Белой металлургии», которая сегодня действует в трех регионах присутствия компании — Челябинской и Свердловской областях, а также в Республике Татарстан. В основе программы лежит система дуального образования — 40% времени занимает теория, 60% — практические занятия.

Мировой тренд

Среди почетных гостей на церемонии награждения — Владимир Яковлевич Осадчий, инженер-металлург, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, ныне — советник по науке и технике Группы ЧТПЗ, сын легендарного директора трубопрокатного (1956-1977 годы), Героя Социалистического труда Якова Павловича Осадчего.

— Металлург и вчера и сегодня — это одна из нужных, важнейших и почетнейших профессий. Безусловно, сегодня без программного обеспечения, без компьютеров никуда. Это тоже ускоряет, оптимизирует работу металлургов, трубопрокатчиков. Но, скажем, и тысяча программистов не смогут сварить сталь, произвести прокат, трубы. Это работа металлурга. Я горжусь своей специальностью и своими учениками. За 50 лет работы в институте (Московский государственный технический университет) при моем участии из стен вуза вышли более 4,5 тысяч инженеров-металлургов, и большинство из них работает в этой отрасли. Среди моих выпускников — 72 кандидата наук, восемь докторов наук. Два кандидата наук сейчас работают у нас на «Высоте 239», трое готовят кандидатские диссертации. Марку ЧТПЗ еще с 70-х годов прошлого века прекрасно знают во всем мире. В свое время челябинские трубопрокатчики выпускали в год до 2,5 млн. тонн труб различного диаметра. Такой уровень был недостижим ни для кого из мировых производителей. В стране, в других регионах мира сегодня строятся новые трубопроводные магистрали, и продукция Группы ЧТПЗ крайне востребована на этих рынках, — рассказал Владимир Осадчий.

Семейный праздник у ДК ЧТПЗ собрал сотни горожан.

Новые технологии, которые используются на заводе, выводят его на лидирующие позиции и в России и в мире.

Группа ЧТПЗ — одна из ведущих промышленных компаний металлургического комплекса России. Это целый холдинг, объединяющий целый ряд структурных предприятий: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, Складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, и MSA (Чехия), объекты Белой металлургии — «Высота 239» и ЭТЕРНО, нефтесервисный бизнес в Группе представлен компанией «Римера».

Сегодня в Группе ЧТПЗ трудится порядка 25 тыс. человек (на Челябинском трубопрокатном — 6,5 тыс. сотрудников). Производительность труда в компании сопоставима с западными трубными производителями, в 2018 году она составила 128 тонн на человека. Увеличилась средняя зарплата на предприятии, сегодня она составляет 49,5 тыс. рублей.

Для справки. В 2018 году предприятия трубного дивизиона изготовили более 2 млн тонн труб, из них на российский рынок 1,5 млн тонн, на экспортный — 500 тонн. Из труб Группы ЧТПЗ проложено свыше 70% действующих отечественных трубопроводов: «Бухара — Урал», «Сияние Севера», «Дружба», «Восточная Сибирь — Тихий океан». Продукция Группы ЧТПЗ была задействована в строительстве таких крупных проектов как: «Северный поток — 2», «Сила Сибири», «Южный коридор», «Бованенково-Ухта», «Бейнеу-Бозой-Шымкент», «Заполярье-Пурпе», «Куюмба-Тайшет», газоконденсатное месторождение им. В. Филановского. Трубы, изготовленные на предприятиях компании, были использованы при строительстве спортивных объектов Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018.

Трудовой стаж 333 года

Трудовую династию Мелентьевых на ЧТПЗ также отметили наградами.

В самом конце церемонии награждения на сцену пригласили трудовую династию семьи Мелентьевых. В заводском конкурсе трудовых династий Мелентьевы опередили всех по количеству отработанных на предприятии лет. Слесари-ремонтники, сталевары, термисты, электромонтеры, слесари по контрольно-измерительным приборам, контролеры-инспекторы…

Их общий трудовой стаж 333 года. На ЧТПЗ трудится 14 представителей династии Мелентьевых.

— В 1957 году первым на заводе начал трудиться мой отец Михаил Мелентьев. 20-летним парнишкой тогда пришел работать мартеновский цех. Его трудовой стаж 46 лет. Я пошел по стопам отца, но только по другой линии — работаю в инженерном цехе. Здесь же на заводе трудятся мой брат, жена, сын. Все на разных участках. Если собрать всю родню, то получается 14 человек. У нас на заводе много трудовых династий, но мы пока самые возрастные, — рассказал Сергей Мелентьев.

Семейный праздник

Коллективы ДК показали свои творческие номера.

Празднование Дня металлурга прошло сразу на нескольких площадках. Сотрудники, руководители компании, а также студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии» побывали на концерте для ветеранов ЧТПЗ, Семейном празднике у Дворца культуры, приняли участие в спортивных состязаниях, корпоративном квесте для молодежи, посетили концерт известной исполнительницы Мари Краймбери в Ледовой арене «Трактор».

Семейный праздник у Дворца культуры ЧТПЗ, что на берегу озера Смолино, собрал сотни гостей — трубопрокатчиков и жителей города. Площадка перед Дворцом превратилась в большой игровой аттракцион, где каждый ребенок мог вдоволь наиграться и повеселиться. Аниматоры развлекали детишек играми, где за свои поделки и умения каждый мог получить призы и подарки. Детвора, — и самые маленькие, и уже младшие школьники, с азартом выполняли все поставленные задания.

Родители, бабушки и дедушки, мальчишки и девчонки, не жалея ладошек, аплодировали артистам, которые пели и плясали на сценической площадке. Кстати, все артисты — воспитанники творческих коллективов Дворца культуры ЧТПЗ.

Работник управления главного энергетика ЧТПЗ Алексей Дьяконов пришел на семейный праздник с двумя сыновьями младшими школьниками.

— Я уже почти два десятка лет работаю на Челябинском трубопрокатном заводе. Родня тоже трудится на ЧТПЗ. Начинал с должности слесаря. Сейчас на энергетическом участке. Реализуем довольно много проектов, связанных с

энергосбережением. Экономия средств значительная — от 20 до 60 миллионов рублей, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Алексей Дьяконов.

Сотрудник отдела по работе с социальными учреждениями Татьяна Бабченко, — тоже одна из представительниц трудовых династий, пришла на Семейный праздник.

— Мы с дочками несколько дней готовились к этому празднику. Они все спрашивали: мама, а когда мы пойдем на День металлурга? Все просто замечательно! Концерт, конкурсы, призы, подарки. Получился настоящий праздник!