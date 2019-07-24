2019-07-24T07:34:23+03:00
Экономика

«Светить всегда, светить везде»: на Челябинском трубопрокатном заводе отметили День металлурга!

Накануне профессионального праздника на предприятии подвели итоги, белые металлурги получили награды, услышали поздравления, отдохнули на семейном празднике, сходили на концерт и увидели праздничный фейерверк
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Торжественное награждение состоялось у цеха «Высота 239»Торжественное награждение состоялось у цеха «Высота 239»
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«Светить всегда, светить везде». Эти строчки из известного произведения Владимира Маяковского «В сто сорок солнц закат пылал» в этом году стали девизом челябинских трубопрокатчиков, которые в минувшие выходные отметили свой профессиональный праздник — День металлурга. Стихи о любви к труду и ответственности перед обществом. Именно такой лейтмотив, по словам самих трубопрокатчиков созвучен ценностям корпоративной философии компании — Белой металлургии — философии преображения личности, рабочей среды, производственного пространства и социума.

Награды к празднику

Награды вручили лучшим сотрудникам ЧТПЗ.

Награды вручили лучшим сотрудникам ЧТПЗ.

Площадка перед цехом Белой металлургии «Высота 239» накануне Дня металлурга превратилась в импровизированную сценическую площадку. Руководители Группы ЧТПЗ, первые лица областной, законодательной и муниципальной власти поздравляли лучших сотрудников заводских подразделений. Аплодисменты, цветы, торжественные речи, выступления юных артистов. Награждение продолжалось более полутора часов. В эти дни награды, благодарности и знаки отличия получили более 900 работников Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов.

Основа экономики

Трубопрокатчики празднично отметили День металлурга.

Трубопрокатчики празднично отметили День металлурга.

Председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров на торжественном награждении отметил, что ровно девять лет назад в День металлурга здесь был открыт новый цех Белой металлургии — «Высота 239», и заводчане отмечают свой профессиональный праздник с 40-х годов прошлого века (из истории: Челябинский трубопрокатный завод был открыт в 1942 году, кстати, 1970-е годы ЧТПЗ был самым крупным трубным заводом в мире.

— Так исторически сложилось, что металлургия — это основа экономики Челябинской области. Трубы, которые сейчас выпускаются в цехе «Высота 239», участвуют в крупных российских и международных проектах, это уникальная по качеству продукция. К примеру, в этом году заводчане завершили отгрузку труб для проекта «Северный поток-2», совместно сработав с коллегами из Магнитогорского металлургического комбината. Сейчас идут большие поставки продукции на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» — газ из Якутии пойдет в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цех Белой металлургии «Высота 239» — флагман отечественной отрасли.

Цех Белой металлургии «Высота 239» — флагман отечественной отрасли.

Для справки. «Высота 239» — флагманский объект Белой металлургии, где реализованы передовые подходы в области технологий, организации производства и культуры труда. Благодаря запуску проекта российская топливно-энергетическая отрасль может полностью обеспечивать себя трубами большого диаметра отечественного производства, необходимость в импорт е отпала. Мощности цеха — порядка 1 млн тонн труб в год.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин также поздравил трубопрокатчиков с профессиональным праздником, сказав, что День металлурга — это праздник сильных, смелых и решительных людей, а приверженность ценностям корпоративной философии Группы ЧТПЗ «Белая металлургия» — яркий показатель внедрения высоких технологий в отечественной промышленности.

— Челябинский трубопрокатный завод — это гордость всего Челябинска, всего Южного Урала, всей России. Самая большая ценность завода — это его коллектив, его специалисты. ЧТПЗ проводит грамотную социально-экономическую политику. Это действительно бренд Челябинской области, — сказал председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш.

Генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков еще раз подчеркнул, что сегодня предприятия промышленного дивизиона поставляют свою продукцию и на международные рынки. Один из проектов — строящийся магистральный газопровод из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию протяженностью более 1700 километров.

Коллективы ДК показали свои творческие номера.

Коллективы ДК показали свои творческие номера.

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова в поздравительном слове подчеркнула, что День металлурга — особый праздник для горожан.

— Челябинский трубопрокатный завод — флагман отрасли, лидер экономики не только Южного Урала, но и всей страны, это предприятие хорошо знают и за пределами России. Челябинский трубопрокатный — это тысячи рабочих мест, новейшие технологии, это участие в самых различных социальных проектах.

Для справки. Группа ЧТПЗ является одним из крупнейших налогоплательщиков Челябинской области. Финансовые успехи компании в 2018 году позволили увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет более, чем в два раза — до 2,8 млрд руб. Группа ЧТПЗ ведет ответственную социальную политику и активную благотворительную деятельность в части экологии, образования, культуры и спорта.

Компания традиционно уделяет первостепенное внимание развитию экологических программ и повышению экологической безопасности производства. Для реализации этих задач Группа ЧТПЗ ежегодно инвестирует миллионы рублей. Объем вложений компании в природоохранные мероприятия в 2018 году составил 135 миллионов рублей. В 2019 на экологию планируется направить около 880 млн рублей.

С 2011 года Группа ЧТПЗ развивает корпоративную образовательную программу «Будущее Белой металлургии», которая сегодня действует в трех регионах присутствия компании — Челябинской и Свердловской областях, а также в Республике Татарстан. В основе программы лежит система дуального образования — 40% времени занимает теория, 60% — практические занятия.

Мировой тренд

Среди почетных гостей на церемонии награждения — Владимир Яковлевич Осадчий, инженер-металлург, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, ныне — советник по науке и технике Группы ЧТПЗ, сын легендарного директора трубопрокатного (1956-1977 годы), Героя Социалистического труда Якова Павловича Осадчего.

— Металлург и вчера и сегодня — это одна из нужных, важнейших и почетнейших профессий. Безусловно, сегодня без программного обеспечения, без компьютеров никуда. Это тоже ускоряет, оптимизирует работу металлургов, трубопрокатчиков. Но, скажем, и тысяча программистов не смогут сварить сталь, произвести прокат, трубы. Это работа металлурга. Я горжусь своей специальностью и своими учениками. За 50 лет работы в институте (Московский государственный технический университет) при моем участии из стен вуза вышли более 4,5 тысяч инженеров-металлургов, и большинство из них работает в этой отрасли. Среди моих выпускников — 72 кандидата наук, восемь докторов наук. Два кандидата наук сейчас работают у нас на «Высоте 239», трое готовят кандидатские диссертации. Марку ЧТПЗ еще с 70-х годов прошлого века прекрасно знают во всем мире. В свое время челябинские трубопрокатчики выпускали в год до 2,5 млн. тонн труб различного диаметра. Такой уровень был недостижим ни для кого из мировых производителей. В стране, в других регионах мира сегодня строятся новые трубопроводные магистрали, и продукция Группы ЧТПЗ крайне востребована на этих рынках, — рассказал Владимир Осадчий.

Семейный праздник у ДК ЧТПЗ собрал сотни горожан.

Семейный праздник у ДК ЧТПЗ собрал сотни горожан.

Новые технологии, которые используются на заводе, выводят его на лидирующие позиции и в России и в мире.

Группа ЧТПЗ — одна из ведущих промышленных компаний металлургического комплекса России. Это целый холдинг, объединяющий целый ряд структурных предприятий: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, Складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, и MSA (Чехия), объекты Белой металлургии — «Высота 239» и ЭТЕРНО, нефтесервисный бизнес в Группе представлен компанией «Римера».

Сегодня в Группе ЧТПЗ трудится порядка 25 тыс. человек (на Челябинском трубопрокатном — 6,5 тыс. сотрудников). Производительность труда в компании сопоставима с западными трубными производителями, в 2018 году она составила 128 тонн на человека. Увеличилась средняя зарплата на предприятии, сегодня она составляет 49,5 тыс. рублей.

Для справки. В 2018 году предприятия трубного дивизиона изготовили более 2 млн тонн труб, из них на российский рынок 1,5 млн тонн, на экспортный — 500 тонн. Из труб Группы ЧТПЗ проложено свыше 70% действующих отечественных трубопроводов: «Бухара — Урал», «Сияние Севера», «Дружба», «Восточная Сибирь — Тихий океан». Продукция Группы ЧТПЗ была задействована в строительстве таких крупных проектов как: «Северный поток — 2», «Сила Сибири», «Южный коридор», «Бованенково-Ухта», «Бейнеу-Бозой-Шымкент», «Заполярье-Пурпе», «Куюмба-Тайшет», газоконденсатное месторождение им. В. Филановского. Трубы, изготовленные на предприятиях компании, были использованы при строительстве спортивных объектов Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018.

Трудовой стаж 333 года

Трудовую династию Мелентьевых на ЧТПЗ также отметили наградами.

Трудовую династию Мелентьевых на ЧТПЗ также отметили наградами.

В самом конце церемонии награждения на сцену пригласили трудовую династию семьи Мелентьевых. В заводском конкурсе трудовых династий Мелентьевы опередили всех по количеству отработанных на предприятии лет. Слесари-ремонтники, сталевары, термисты, электромонтеры, слесари по контрольно-измерительным приборам, контролеры-инспекторы…

Их общий трудовой стаж 333 года. На ЧТПЗ трудится 14 представителей династии Мелентьевых.

— В 1957 году первым на заводе начал трудиться мой отец Михаил Мелентьев. 20-летним парнишкой тогда пришел работать мартеновский цех. Его трудовой стаж 46 лет. Я пошел по стопам отца, но только по другой линии — работаю в инженерном цехе. Здесь же на заводе трудятся мой брат, жена, сын. Все на разных участках. Если собрать всю родню, то получается 14 человек. У нас на заводе много трудовых династий, но мы пока самые возрастные, — рассказал Сергей Мелентьев.

Семейный праздник

Коллективы ДК показали свои творческие номера.

Коллективы ДК показали свои творческие номера.

Празднование Дня металлурга прошло сразу на нескольких площадках. Сотрудники, руководители компании, а также студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии» побывали на концерте для ветеранов ЧТПЗ, Семейном празднике у Дворца культуры, приняли участие в спортивных состязаниях, корпоративном квесте для молодежи, посетили концерт известной исполнительницы Мари Краймбери в Ледовой арене «Трактор».

Семейный праздник у Дворца культуры ЧТПЗ, что на берегу озера Смолино, собрал сотни гостей — трубопрокатчиков и жителей города. Площадка перед Дворцом превратилась в большой игровой аттракцион, где каждый ребенок мог вдоволь наиграться и повеселиться. Аниматоры развлекали детишек играми, где за свои поделки и умения каждый мог получить призы и подарки. Детвора, — и самые маленькие, и уже младшие школьники, с азартом выполняли все поставленные задания.

Родители, бабушки и дедушки, мальчишки и девчонки, не жалея ладошек, аплодировали артистам, которые пели и плясали на сценической площадке. Кстати, все артисты — воспитанники творческих коллективов Дворца культуры ЧТПЗ.

Работник управления главного энергетика ЧТПЗ Алексей Дьяконов пришел на семейный праздник с двумя сыновьями младшими школьниками.

— Я уже почти два десятка лет работаю на Челябинском трубопрокатном заводе. Родня тоже трудится на ЧТПЗ. Начинал с должности слесаря. Сейчас на энергетическом участке. Реализуем довольно много проектов, связанных с

энергосбережением. Экономия средств значительная — от 20 до 60 миллионов рублей, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Алексей Дьяконов.

Сотрудник отдела по работе с социальными учреждениями Татьяна Бабченко, — тоже одна из представительниц трудовых династий, пришла на Семейный праздник.

— Мы с дочками несколько дней готовились к этому празднику. Они все спрашивали: мама, а когда мы пойдем на День металлурга? Все просто замечательно! Концерт, конкурсы, призы, подарки. Получился настоящий праздник!

ИСТОЧНИК KP.RU

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