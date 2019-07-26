Победители конкурса подписчиков челябинской «Комсомолки» забрали свои призы и готовятся к отдыху в «Карагайском бору»

Разве не прекрасно летом получить в подарок сертификат на загородный отдых, где будет включено все: и проживание в номере, и питание, и развлечения? Таким подарком газета «Комсомольская правда» — Челябинск» порадовала своих подписчиков.

В июне мы провели конкурс, в котором разыграли три путевки в санаторий «Карагайский бор». Участникам нужно было оформить подписку на ежедневный и еженедельный выпуски газеты на полгода. В розыгрыше поучаствовали более 400 читателей.

Победители уже забрали свои сертификаты и готовятся к поездке. Их ждут оздоровительные процедуры, прогулки по хвойному лесу, отдых на пляже и масса развлечений.

Наталия Смирнова из Нязепетровска выиграла сертификат на отдых в «Карагайском бору» как раз к отпуску. Они с мужем проведут в пансионате семь дней.

Наталия Смирнова из Нязепетровска заняла 1 место.

— О победе я узнала от коллеги, она тоже выписывает «Комсомольскую правду». Я никогда не участвовала в конкурсах, и для меня выигрыш стал приятным шоком. Я всегда была и остаюсь читателем «Комсомольской правды». Выписываю ее с юности. Особенно люблю читать статьи о здоровом образе жизни, медицине, поскольку я врач-терапевт, — рассказала Наталия корреспонденту КП-Челябинск.

Вторая победительница, Ирина Крутицкая из Златоуста, выписывает газету почти 40 лет. Не пропустила ни одного выпуска. Это второй конкурс от «Комсомолки», в котором она участвует и выигрывает.

2 место - Ирина Крутицкая из Златоуста.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Мой сын скептически относится к тому, что я до сих пор выписываю газету. Другое поколение, которое считает, что все можно найти в интернете. Когда рассказала ему, что выиграла путевку, он сказал: «Мам, наверное, вас участвовало два человека». Потом я прочитала в газете — было 400 человек! Кстати, сын, когда приходит в гости, сам нередко читает газету — все-таки интересно.

Третье место занял Сергей Огарков из Озерска. Он выиграл отдых выходного дня. Сергей каждый год старается выбираться с женой на базу отдыха. Санаторий «Карагайский бор» они давно планировали посетить.

У Сергея Огаркова из Озерска - 3 место.

— Слышали, что это хорошее место. И тут вдруг так повезло! На следующей неделе поедем с супругой отдыхать. Газету выписываем, мне кажется, лет сто. Читаем все — от корки до корки. Сейчас больше любим кроссворды разгадывать, так как мы люди уже пожилые.

Читайте и подписывайтесь на газету «Комсомольская правда», принимайте участие в следующих конкурсах и выигрывайте призы.

Кстати, именно сейчас у вас есть возможность оформить досрочную подписку на первое полугодие 2020 года по специальной цене в ближайшем почтовом отделении.

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