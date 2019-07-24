Доброе дело или хайп? Парень оплачивает покупки пенсионеров в супермаркетах Челябинской области

Удивительно, как по-разному реагируют люди на доброе дело. КП-Челябинск написала про парня, который помогает незнакомым пожилым людям оплатить продукты в магазине. Многие благодарят его и одобряют инициативу. Но не все верят в бескорыстные мотивы. Дело в том, что Николай Брынских из Копейска или, как он сам себя называет в соцсетях Колек, ведет блог в Инстаграм и на YouTube. Вот народ и отреагировал в соцсетях:

— Одно слово: блогер!

— Все ясно: подписчиков себе набирает. Больше не знают, как пропиариться!

— Добрые дела делают молча.

Парень оплачивает покупки пенсионеров в супермаркетах Челябинской области.

БОЛЬШИНСТВО ИЩЕТ ПОДВОХ

Для чего все же парень устроил эту акцию? Мы спросили его самого.

— Я бы даже сказал, что многие ищут подвох и единицы хвалят. Я не знаю, почему людей так распирает от злости. Пост выложил не я, а девочка из моего города. Люди не поверили. Тогда я выложил в качестве доказательства маленький кусочек видео, где я оплачиваю покупку для одной из пенсионерок. Тогда стали писать, что я оплатил один майонез и хвастаюсь, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Колек.

Блогер ответил «хейтерам» в соцсетях: все, кто хочет поучаствовать в подобной акции, можете писать мне.

— И тут же полетели обвинения, что это показуха, что хочу прославиться за чужой счет. И даже, что я зарабатываю на стариках! Во-первых, я изначально никого не просил о помощи, а пошел и сам это сделал. Только потом уже начал искать единомышленников. Во-вторых, я простой работяга, и трачу свои собственные деньги. В-третьих, писать гадости в комментариях проще, нежели пойти и сделать что-то. Ни один из комментаторов так и не проявил желание помочь, — продолжает Николай Брынских.

Николай оплатил часть покупок пенсионеров. Фото из личного архива героя материала.

ОТ ПРАНКОВ ДО ПОМОЩИ

Кто же этот меценат? Не бизнесмен и не трудяга с завода. Николай работает в кальянной. Занимается уличной акробатикой, фото- и видеосъемкой, графическим дизайном. Есть у него еще одно интересное хобби — знакомиться с людьми на улицах.

Как любой творческий человек, он ведет блог, где показывает результаты своих увлечений. Например, выкладывает видео пранков (розыгрышей) над незнакомцами. В одном из роликов, переодевшись в выдуманного супергероя, он предлагает помощь людям на улице. Причем, Николай начал снимать пранки в 2012 году, когда это еще не стало мейнстримом.

Кроме того, в его блогах много контента 18+. Эротическая видеосъемка — одно из увлечений парня. Как же все это уживается с желанием помогать людям?

— Идея возникла спонтанно. Я стоял на кассе и увидел бабушку с перевязанной рукой, которая не могла даже держать свои покупки. Мне очень захотелось ей помочь. Я оплатил ее покупки, а потом еще десятку пенсионеров и паре детишек. Они радовались, и мне от этого было хорошо. Не все соглашались на помощь. Некоторые пенсионеры боялись какого-то обмана. И тут мне помогла девушка за кассой. Она говорила: «Все в порядке, пусть за вас оплатят». Потом я ей тоже купил шоколадку, — улыбается Николай.

Николай увлекается воркаутом. Фото: Елена Бурмич, из личного архива героя материала.

ПОКАЗАЛ ПРИМЕР

Покупки у пенсионеров небольшие: в основном, хлеб, молоко, колбаса. В тот день Николай потратил на помощь людям около 3000 рублей и не собирается останавливаться.

— Я надеюсь, что другие последуют моему примеру. Однако, есть люди, которые хотят помогать, но стесняются, либо им некогда этим заниматься. Таких я тоже пытаюсь привлечь — с условиями, что я буду предоставлять все чеки и видеодоказательства. Поэтому и просил писать мне в соцсетях. Добра много не бывает!

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