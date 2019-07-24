2019-07-24T16:32:51+03:00
Общество

Доброе дело или хайп? Парень оплачивает покупки пенсионеров в супермаркетах Челябинской области

Корреспондент КП-Челябинск нашла молодого блогера и узнала, зачем ему это нужно
Ирина КАРЕЛИНА
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Николай Брынских оплачивает покупки незнакомых пенсионеров. Фото из личного архива героя материала.Николай Брынских оплачивает покупки незнакомых пенсионеров. Фото из личного архива героя материала.
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Удивительно, как по-разному реагируют люди на доброе дело. КП-Челябинск написала про парня, который помогает незнакомым пожилым людям оплатить продукты в магазине. Многие благодарят его и одобряют инициативу. Но не все верят в бескорыстные мотивы. Дело в том, что Николай Брынских из Копейска или, как он сам себя называет в соцсетях Колек, ведет блог в Инстаграм и на YouTube. Вот народ и отреагировал в соцсетях:

— Одно слово: блогер!

— Все ясно: подписчиков себе набирает. Больше не знают, как пропиариться!

— Добрые дела делают молча.

Парень оплачивает покупки пенсионеров в супермаркетах Челябинской области.

БОЛЬШИНСТВО ИЩЕТ ПОДВОХ

Для чего все же парень устроил эту акцию? Мы спросили его самого.

— Я бы даже сказал, что многие ищут подвох и единицы хвалят. Я не знаю, почему людей так распирает от злости. Пост выложил не я, а девочка из моего города. Люди не поверили. Тогда я выложил в качестве доказательства маленький кусочек видео, где я оплачиваю покупку для одной из пенсионерок. Тогда стали писать, что я оплатил один майонез и хвастаюсь, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Колек.

Блогер ответил «хейтерам» в соцсетях: все, кто хочет поучаствовать в подобной акции, можете писать мне.

— И тут же полетели обвинения, что это показуха, что хочу прославиться за чужой счет. И даже, что я зарабатываю на стариках! Во-первых, я изначально никого не просил о помощи, а пошел и сам это сделал. Только потом уже начал искать единомышленников. Во-вторых, я простой работяга, и трачу свои собственные деньги. В-третьих, писать гадости в комментариях проще, нежели пойти и сделать что-то. Ни один из комментаторов так и не проявил желание помочь, — продолжает Николай Брынских.

Николай оплатил часть покупок пенсионеров. Фото из личного архива героя материала.

Николай оплатил часть покупок пенсионеров. Фото из личного архива героя материала.

ОТ ПРАНКОВ ДО ПОМОЩИ

Кто же этот меценат? Не бизнесмен и не трудяга с завода. Николай работает в кальянной. Занимается уличной акробатикой, фото- и видеосъемкой, графическим дизайном. Есть у него еще одно интересное хобби — знакомиться с людьми на улицах.

Как любой творческий человек, он ведет блог, где показывает результаты своих увлечений. Например, выкладывает видео пранков (розыгрышей) над незнакомцами. В одном из роликов, переодевшись в выдуманного супергероя, он предлагает помощь людям на улице. Причем, Николай начал снимать пранки в 2012 году, когда это еще не стало мейнстримом.

Кроме того, в его блогах много контента 18+. Эротическая видеосъемка — одно из увлечений парня. Как же все это уживается с желанием помогать людям?

— Идея возникла спонтанно. Я стоял на кассе и увидел бабушку с перевязанной рукой, которая не могла даже держать свои покупки. Мне очень захотелось ей помочь. Я оплатил ее покупки, а потом еще десятку пенсионеров и паре детишек. Они радовались, и мне от этого было хорошо. Не все соглашались на помощь. Некоторые пенсионеры боялись какого-то обмана. И тут мне помогла девушка за кассой. Она говорила: «Все в порядке, пусть за вас оплатят». Потом я ей тоже купил шоколадку, — улыбается Николай.

Николай увлекается воркаутом. Фото: Елена Бурмич, из личного архива героя материала.

Николай увлекается воркаутом. Фото: Елена Бурмич, из личного архива героя материала.

ПОКАЗАЛ ПРИМЕР

Покупки у пенсионеров небольшие: в основном, хлеб, молоко, колбаса. В тот день Николай потратил на помощь людям около 3000 рублей и не собирается останавливаться.

— Я надеюсь, что другие последуют моему примеру. Однако, есть люди, которые хотят помогать, но стесняются, либо им некогда этим заниматься. Таких я тоже пытаюсь привлечь — с условиями, что я буду предоставлять все чеки и видеодоказательства. Поэтому и просил писать мне в соцсетях. Добра много не бывает!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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