Двое сидят за наркотики»: что стало с участниками скандальных «Трезвых дворов» в Челябинске

Пять лет назад КП-Челябинск первой рассказала об эксклюзивном для страны явлении: группа качков гоняла выпивох среди панельных гетто. Себя они назвали «Трезвые дворы». Бренд разошелся по стране и породил массу подражателей. Но сегодня в Челябинске движение практически мертво.

Корреспондент КП-Челябинск выяснил, что сегодня стало с проектом, которое вдохновило всю страну сказать выпивающим: «Вон из моего двора!». Но те никуда не ушли.

Исторический кадр: один из первых рейдов движения, в который вместе с активистами пошли наши корреспонденты.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КРИШНАИТ С АВТОМАТОМ

Первым лидером движения был Антон Худяков — уральский терминатор с огромным бицепсом.

— Движение у него отжал Александр Воложанин. Видел, что на этом можно заработать, — рассказали КП-Челябинск несколько бывших участников проекта.

Впрочем, ни один из негативно настроенных экс-активистов не пожелал обнародовать своего имени. И в целом обсуждать проект. Хотя все вспоминали резонансную драку лидеров.

Спустя несколько лет после раздела движения, Александр Воложанин и Антон Худяков подрались.Лидер Трезвых дворов обнародовал видео драки крупным планом. Подробности: http://www.kp.ru/daily/26393.5/3270835/

Как бы то ни было, «Трезвые дворы» связывают с именем Александра Воложанина. Тот некогда работал телохранителем у «уральского Мавроди» Константина Филимонова. Воложанин — персона такая же яркая, как и его бывший работодатель. В интернете можно найти фото, где он позирует с многочисленными огнестрелами и… совершает паломничество в Индию, увлекшись кришнаизмом.

В личном общении 45-летний Воложанин производит лучшее впечатление. Несмотря на внешность героя боевиков НТВ про 90-е, Александр общается доброжелательно.

— Пять лет назад у меня родился сын. Мы стали с ним гулять и я пришел в ужас: на всех площадках сидят алкоголики, — рассказывает Воложанин о начале проекта «Трезвые дворы».

В первый видеорейд с ним собрались 40 человек.

— Полиция обратила внимание: меня вызывали в отделы по борьбе с бандитизмом и экстремизмом. Думаю, они боялись, что я могу оказать неправильное влияние. Все-таки в какой-то момент последователей стало под сотню. Меня просили не выводить так много на улицу.

Основатель движения Антон Худяков и следующий его лидер Александр Воложанин.Фото: СОЦСЕТИ

ЗВАЛ НЕ БУХАТЬ ИЛИ ПРИЗЫВАЛ К РЕВОЛЮЦИИ?

Претензии силовиков были не беспочвенны. На столе у оперов лежало заявление о том, что Воложанин своим движением якобы готовит смену власти в стране. Кто-то анонимно пожаловался, что кучка спортсменов представляет угрозу государственному строю.

— Когда я это узнал, то посмеялся. А потом понял, что они говорят серьезно. Это показывает менталитет власти: когда простые люди хотят навести порядок, это их пугает. И наверху рады, что народ спивается, лишь бы не начать самим что-то делать, — рассуждает Воложанин.

Александр ставил амбициозные цели: навести порядок за одно лето во всех дворах Челябинска. Для этого он просил подмогу из трех экипажей полиции, которые бы пачками составляли протоколы. Но активистам отказали. Несколько раз с ними ходили в рейды участковые, но на этом все закончилось. Все-таки у силовиков есть дела посерьезнее.

Одним из лозунгов движения общественники провозгласили: «Совесть имей! Двор для детей!».Фото: кадр с видео

— Полиции это не нужно. Депутаты тоже отказались помочь. А жители думали, что мы как полицейские должны приезжать по звонку и разгонять пьяниц, при этом сами не хотели ничего делать. Поэтому борьба растянулась, — говорит Александр Воложанин.

В политической тусовке был слух, что движение пытался контролировать теперь уже бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков. Сейчас он сидит в колонии за мошенничество.

— Сандаков приехал к нам в регион из Астрахани и поддерживал имидж серого кардинала. Он посоветовал одному депутату договориться с Воложаниным, чтобы на выборах в Заксобрание его «Трезвые дворы» помогли не только набрать политических очков, но и в случае чего оказали силовую поддержку, — говорит собеседник КП-Челябинск, близкий к власти.

Воложанин не отрицает, что на него действительно выходил с предложением депутат и что сделано это было по инициативе Сандакова. Но никто так и не начал спонсировать «Трезвые дворы» и дальше разговоров дело не пошло. А Сандакова вскоре задержали.

Лидер движения настаивает на своем альтруизме:

— Говорили, что я делал проект ради пиара, ради денег. Но о какой прибыли речь, когда только за первый год я потратил полмиллиона личных сбережений?

В прошлом году Александр уехал в долгое паломничество по Индии. Весной вернулся в Челябинск, снял пару рейдов и отправился в Грузию. Говорит, что познакомился с местными и теперь у них бизнес: готовят индийские пирожки.

Со временем рейды превратились в рутину: бесконечное доказывание неправоты выпивающих во дворах.Фото: кадр с видео

«ВСЕ ДЕРЖАЛОСЬ НА ВОЛОЖАНИНЕ»

Когда рейды стали малочисленными, в команде «Трезвых дворов» остались несколько идейных парней. Станислав Манатин был главным дипломатом в команде. Он может часами беседовать о вреде алкоголя. Даже журналисту «КП» Станислав, сам того не желая, прочитал убедительную лекцию, главные тезисы которой такие: алкоголь — яд, алкоголизм начинается с первой увиденной рюмки, а жить нужно ради детей, ведь они наше будущее.

— Александр был сильным лидером и, как бывает в таких случаях, все держалось на нем. Жизнь вынудила расставить его приоритеты иначе. Поэтому проект и выпал из инфополя. Но мы продолжаем работу, просто делаем это не на камеру, — говорит Станислав Манатин.

Сейчас он думает над реформированием проекта. Вероятно, у него еще больше усилится назидательный эффект.

Активисты уверяют, что всегда вежливо просили убрать алкоголь.Фото: кадр с видео

ПРЕДАЛИ ИДЕАЛЫ

Впрочем не все оказались порядочными, как Станислав. Другой видный участник команды по прозвищу Ростик сел за наркоторговлю.

— Ему нужны были деньги оплатить ипотеку и он не нашел ничего лучшего как стать барыгой, — рассказал Воложанин.

— Он писал мне, что хочет разобраться, кто и как продает наркотики. Изначально у Ростика была благая цель — он хотел вскрыть всю цепочку. Но куда потом его занесло… А ведь когда-то он закрашивал граффити с номерами наркоторговцев. Я ходил на допросы в полицию, пытался объяснить им мотивы Ростика, но они не поверили. Хотя если бы мне рассказали такое про незнакомого человека, я бы тоже не поверил, — сообщил действующий активист Александр Дегтярев.

Ростик когда-то был в авангарде движения, а теперь сидит за наркозакладки.Фото: СОЦСЕТИ

Еще один участник, который под следствием за наркотики — Антон Худяков. Тот самый идейный основатель проекта, силач-культурист. По словам Воложанина и других знакомых челябинца, его задержали на трассе Челябинск-Екатеринбург с весом мефедрона. Но в полиции корреспонденту КП-Челябинск отказались подтвердить, правда это или нет.

Бывшие товарищи либо говорят, что не знают, где находится Худяков, либо уверяют, что он попался на перевозке наркотиков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛЮДИ ТАК НИЧЕГО И НЕ ПОНЯЛИ

Участников проекта в соцсетях неоднократно критиковали, дескать кучка спортивных быков кидается на людей. Стереотип о «быковитости» опровергает другой действующий активист — Александр Дегтярев. Он работает программистом и увлекается IT-стартапами. Отец четверых детей.

— Вначале движение насчитывало человек сто! Нас ходила целая толпа. Но потом люди разошлись. Для них это была романтика. Со временем участники понимали, что это все рутина, долгие конфликтные разговоры. Идейных было немного: кто-то даже курил и выпивал. Таким стало стыдно, и они перестали с нами ходить в рейды, — говорит Александр Дегтярев.

Челябинец рассказывает, что несколько раз после рейдов им писали антигерои роликов. Уверяли, что встреча с «Трезвыми дворами» переменила их жизнь и они отказались от алкоголя.

Вместо алкогольных застолий активисты посещали баню. Вместо спиртного покупали арбуз.Фото: СОЦСЕТИ

— 98% из тех, к кому мы подходили — сразу выбрасывали бутылку. Не хотят проблем, боятся камеры. Большинство ничего не поняли: они пьют неосознанно, но на всякий случай бутылочку в урну. У нас были рейды с полицией. Ко мне подходили сотрудники и говорили: «Я тоже не пью и в отделе на меня смотрят как на белую ворону». С нами ходили бизнесмены и сотрудники ОМОН. Но больше пары рейдов они не выдерживали. У первых не было времени, а вторым нельзя в таких движениях участвовать, — вспоминает Дегтярев.

И продолжает:

— Когда проект только появился, были две масштабные драки. Но мне кажется, это от неопытности участников, не умели словами конфликт решать. Позже нападения были, но редко. С ножом как-то прыгали, драться лезли, бутылки кидали. На этот случай у каждого был баллончик. Дальше вызывали полицию.

Сегодня в Челябинске у движения остались лишь несколько активных последователей.Фото: СОЦСЕТИ

ДРАКОН НАД ЧЕЛЯБИНСКОМ

Самыми пьющими районами города Александр Воложанин называет Северо-Запад и ЧТЗ.

— В первом пьют массово, во втором — качественно, с драками. Я запомнил парня, который заплакал во время нашего разговора. Молодой, лет 20. Когда мы подошли, он вел себя неадекватно — был под наркотой. Поговорили с ним и его начало отпускать, полились слезы. Клялся, что хочет остановиться, но не может. Из дома вышла его девушка, которая готова была бросить его. И сидит человек, никому не нужный, на нем клеймо — наркоман, алкоголик. Никто к нему не подойдет и не поможет, потому что думают, что он пропал. Но если кто-нибудь помог хотя бы словом…

Тому парню активисты дали дали телефон клиники для наркозависимых. Однако неизвестно, дошел ли он туда или все так же вечерами сидит под кайфом на лавке на улице Российской.

— Алкоголь — это огромный дракон, который навис над Челябинском. Но пока он нас не коснется, мы предпочитаем его не замечать. Сейчас идет только имитация борьбы с алкоголизацией, отмазки для населения. На деле массовое отравление, люди напиваются и убивают друг друга, — говорит Дегтярев.

— Челябинск — пропащий город. В каждом дворе пьют алкоголь и ничего не меняется. Ночная продажа идет бесконтрольно. Магазины в 50 метрах от полицейских участков. Не могут или не хотят их закрывать? Нужно алкоголь вынести за пределы продуктовых супермаркетов, чтобы у людей было понимание, что это — яд . Когда он продается рядом с хлебом, то его принимают за еду, но ведь это отрава, — сокрушается Воложанин, который все же намерен вернуться на малую родину осенью.

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