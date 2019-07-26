2019-07-26T11:30:16+03:00
Происшествия

«Секундой позже свернул — все были бы мертвы»: участник аварии с краном и маршрутками в Челябинске рассказал, как все было

На место съехались этнические диаспоры и полицейское начальство [эксклюзив КП, видео]
Андрей АБРАМОВИрина КАРЕЛИНА
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Кран протаранил три маршрутных такси в Челябинске.Кран протаранил три маршрутных такси в Челябинске.Фото: Ирина КАРЕЛИНА
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Утром 26 июля на улице Дзержинского в Челябинске случилась автокатастрофа. У автокрана отказали тормоза, когда он съезжал с моста, который соединяет Советский и Ленинский районы. Махина протаранила три маршрутных пазика и снесла двух пешеходов. Один из них погиб на месте.

Корреспондент КП-Челябинск побывала на месте трагедии.

На месте работают два десятка сотрудников ГИБДД. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

На месте работают два десятка сотрудников ГИБДД.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Десятки прохожих то и дело пытаются пролезть под ленту, которой огорожено место аварии, чтобы сделать удачный кадр. Неожиданно здесь появляется толпа горожан азиатской внешности. Женщины смотрят на апокалиптическую картину разбитых маршруток и начинают заливаться горькими слезами. Парни подхватывают дам в платках под руки и отводят на лавку.

На место приехали родственники пострадавших. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

На место приехали родственники пострадавших.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Корреспонденту КП-Челябинск удалось пообщаться с водителем 92-й маршрутки, которая первой приняла на себя удар крана. Сначала седовласый мужчина не хотел общаться — не мог прийти в себя от шока. Но затем собрался с силами и рассказал:

— Я в зеркало заднего вида увидел, как за мной кран сносит человека. Резко дернул влево, и тут прилетел удар в задний бампер. Родился в рубашке! Если бы секундой позже дернул руль — смяло мой пазик полностью бы! И все бы погибли. Повезло, что пассажиров еще сзади не сидело, и поэтому никто не пострадал, — рассказал водитель Мариб.

Водитель аварии с маршрутками и краном рассказал о столкновении.Ирина КАРЕЛИНА

Виновника аварии — водителя крана — на месте аварии не оказалось. Его увезли в больницу. После лечения первыми с ним будут разговаривать следователи.

Напомним, после автокатастрофы с краном и маршрутками в Челябинске ГИБДД объявило о тотальной проверке большегрузов. А Глава региона Алексей Текслер запретил движение грузовиков по городу.

Комментарий полиции.Ирина КАРЕЛИНА

По официальным данным, в аварии восемь пострадавших и один погибший. Среди выживших, кто обратился за помощью к медикам, люди не только с физическими, но психологическими травмами.

У крана отказали тормоза, когда он съезжал с горки. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

У крана отказали тормоза, когда он съезжал с горки.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

— Будут установлены все обстоятельства аварии, — сообщил КП-Челябинск и.о. начальника городской ГИБДД Алексей Горшков.

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В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали.Ирина КАРЕЛИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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