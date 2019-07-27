2019-07-26T15:02:05+03:00
Общество

«На каждом стволе тысячи жуков»: жителей Челябинска напугало нашествие насекомых

Корреспондент КП-Челябинск выяснила, могут ли они нанести вред деревьям
Валентина ВАГАНОВА
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Насекомых тут сотни, если не тысячи.Насекомых тут сотни, если не тысячи.Фото: Светлана УФИМЦЕВА
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Странную картину увидели челябинцы на аллее неподалеку от храма Святой Троицы на улице Кирова. Деревья кишат клопами-пожарниками. Жуки облепили стволы от основания до верхушки. Очевидцы прислали снимки в редакцию КП-Челябинск с просьбой узнать, опасно ли нашествие насекомых для деревьев и стоит ли бить тревогу.

Жуков очень много, они облепили все деревья. А если они вредители? Объедят всю листву или кору источат. В городе и так погибают деревья, в центре стоят больные, лысые ели. Беспокоимся, разберитесь, — говорят читатели.

КЛОПЫ НЕ НАНЕСУТ ВРЕДА

Но опасения напрасны. Красные клопы, которых кто называет «солдатиками», кто — «пожарниками» — безобидные. Они собираются на деревьях, размножаются, греются на солнышке.

Клопы любят собираться на деревьях. Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Клопы любят собираться на деревьях.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

— Это не новое явление, оно наблюдалось в городе не раз. Совершенно никакого ущерба для деревьев не принесет, — объяснил профессор кафедры общей экологии ЧелГУ Борис Красуцких. Для этого вида клопов свойственна агрегация особей. Насекомые группируются в большие скопления. Это может быть связано с климатическими особенностями этого места, процессами размножения. Вполне возможно, что здесь много молодых особей, и на ранних стадиях своего развития они живут вот такими группами. Клопы любят обитать на деревьях, но для них не опасны.

Опасности от насекомых нет. Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Опасности от насекомых нет.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Красно-черные насекомые, наоборот, даже полезны — они «санитары». Питаются всем, что портится. Подгнившие ягоды, овощи, опавшие семена, погибшие мелкие насекомые — для них деликатес. Потому они и живут в городах, здесь всегда для них есть пища.

Кстати, для людей эти клопы тоже не опасны, они не кусаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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