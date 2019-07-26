Маршрутчик послал матом пассажирку из Челябинска, которая попросила его не курить

Вновь челябинские маршрутные такси оказались в центре скандала. Водитель самым грубым образом послал пассажирку. Видео в редакцию КП-Челябинск прислали очевидцы.

На кадрах видно, как водитель крутит руль, держит сигарету и одновременно принимает деньги. Подобная многозадачность уже стала уродливым стандартом обслуживания в челябинских маршрутках. Однако на сей раз ситуация зашла далеко.

ПРОСИЛИ НЕ ЖАЛОВАТЬСЯ В МЭРИЮ

— Убери сигарету! — требует возмущенная пассажирка.

— Я тебе сказал, пошла на***, — дерзит даме водитель маршрутки №128.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/722424" frameborder="0"></iframe> В ответ на замечание, послал пассажирку.Видео: читатель КП-Челябинск

Перебранка длилась пару минут, водитель пререкался, но «раковую палочку» из рук не выпустил. Челябинка, которую оскорбили, рассказала, что она разослала жалобы по инстанциям.

— Звоню перевозчику. Трубку взял человек, который представился механиком. Я попросила поговорить с директором, но он сказал, что все жалобы передает. Описала инцидент, а мне говорят: «Зря провоцируете водителя». Я попросила принять меры и пригрозила жалобой в администрацию. Он подумал, что я только собираюсь писать и начал уговаривать не делать этого, говорил, что можем решить между собой все, — сообщила КП-Челябинск героиня ролика.

«ХОЧУ, ЧТОБЫ НАКАЗАЛИ ДВА РАЗА»

По словам собеседницы «Комсомолки», когда перевозчик узнал, что жалоба уже ушла в городскую администрацию, то переменился в голосе.

— Говорит, как же так, вдруг они сейчас накажут водителя, а потом его администрация еще раз накажет? Я говорю, что это было бы превосходно, если бы такого шофера наказали два раза. Наш разговор закончился тем, что они обещали принять меры, исходя из того, что им пришлет администрация.

Девушка действительно отправила жалобу в мэрию — КП-Челябинск имеет скан. Из администрации письмо переадресовали в министерство транспорта, поскольку маршрут пригородный — соединяет Копейск и Челябинск.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА МАРШРУТКИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Если водитель именно сейчас нарушает правила дорожного движения, у вас есть подозрения, что он пьяный, то нужно звонить в ГИБДД — (351) 728-60-10 (11).

В остальных случаях стоит писать в администрацию Челябинска — в управление транспорта. Можно это сделать электронным письмом на transport@cheladmin.ru. Второй вариант: зайти на сайт администрации города cheladmin.ru и найти окно «Интернет-приемная». Прямо на сайте пишете жалобу, есть возможность прикрепить фото, видео. Обращение рассматривают в 30-дневный срок.

— Откровенно говоря, рассчитывать на возмездие не стоит. Наверняка вы получите ответ в духе: «Перевозчику поручено провести разъяснительную беседу с персоналом». Но писать жалобы обязательно надо. Если их будет много, то у администрации появится повод не заключать с этим перевозчиком дальнейший контракт, — говорит челябинский юрист Алексей Иванов.