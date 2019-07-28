Фото до и после: как жительницы Челябинска сбросили десяток лет за пару часов

Сложно поверить, но это не фотошоп! Стилисты Челябинска доказали, что у красоты нет возраста.

Работа, а также фото: Светлана Медведева и Наталья Богданова.

Основатель салона красоты, парикмахер, колорист Светлана Медведева и профессиональный визажист с 13-летним стажем Наталья Богданова придумали проект «Перезагрузка». Всего несколько часов в их руках, и обычная девушка (и даже бабушка) превращается в стильную штучку. Но есть два условия: участницы «Перезагрузки» не видят себя в зеркале до конца работы мастеров, а те делают все, что хотят. Реакция клиенток — это всегда буря эмоций.

Такие девушки, как звезды! Работа, а также фото: Светлана Медведева и Наталья Богданова.

— Одна клиентка нам говорила: «Не ждите от меня ярких эмоций!» А в итоге разорвала салон смехом и позитивом, — рассказывают стилисты про одну из участниц проекта. Смотрите на видео.

Не ждите от меня эмоций , сказала эта клиентка стилистам. .

РОЗОВЫЙ ЦВЕТ В 65 ЛЕТ? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?!

Одна из жительниц Челябинска подарила «Перезагрузку» себе на 65-летие. Открыв глаза перед зеркалом, ахнула — стилисты сделали ей розовую челку.

Розовая челочка и молодость в подарок. Работа, а также фото: Светлана Медведева и Наталья Богданова.

— Для нее это был вызов, конечно, — говорит Светлана Медведева. — Но ей очень понравилось. Говорит: «С этой розовой челочкой даже краситься не нужно. Теперь у меня всегда свежий цвет лица». А гости на дне рождения были просто в восторге. Мы очень рады, что наши клиенты принимают себя в новых для них, ярких образах. Но если бы я предложила им это без «Перезагрузки», уверена: ни одна бы не согласилась! Они бы сказали: «Какая розовая челка?! Мне 65 лет! Ты упала что ли?»

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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЗАТЯГИВАЮТ

Но не превращается ли принцесса в Золушку, как только смывается макияж, а потом и краска с волос? По словам стилистов, большинство их клиенток теперь поддерживают свою красоту и регулярно ходят в салон. Многие даже пустились в яркие эксперименты. Например, участница Юлия через некоторое время сама решила покраситься в еще более насыщенный цвет. И подстричься еще короче.

Юлия вошла во вкус и меняет прическу каждые два месяца. Работа, а также фото: Светлана Медведева и Наталья Богданова.

— Это уже третье мое окрашивание. Теперь хожу к парикмахеру каждые два месяца. Даже специальный день для этого определили, в который я всегда буду записана. В следующий раз хочу попробовать еще что-то новенькое, — говорит Юлия.

Работа, а также фото: Светлана Медведева и Наталья Богданова.

ЧЕЛЯБИНСКИЕ СТИЛИСТЫ ПРЕОБРАЗЯТ ТУРЧАНОК

Стилисты признаются: сначала «Перезагрузка» была бесплатным проектом. Можно даже сказать, социальным. Профессионалы индустрии красоты хотели показать женщинам, какие они на самом деле, как они могут выглядеть. Но желающих оказалось так много, что Светлана и Наталья просто не могли помочь всем. Пришлось бы работать себе в убыток. Поэтому сейчас волшебное преображение стало их эксклюзивной услугой. Однако, стоит это дешевле, чем макияж и прическа по отдельности.

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Преобразив несколько десятков челябинских женщин, в октябре «Перезагрузка» отправится на гастроли в Стамбул. Стилисты будут колдовать над образами восточных красавиц. Но и челябинок с собой возьмут. Проект нацелен не только на внешнее, но и на внутреннее преображение. А путешествие очень хорошо этому способствует.

Работа, а также фото: Светлана Медведева и Наталья Богданова.

Конечно, перемены в самосознании человека на фото не увидишь. А вот омолаживающий эффект заметен невооруженным взглядом. Оказывается, сбросить десяток лет можно без ботокса и пластики. Стилисты раскрыли «Комсомолке» некоторые секреты.

Работа, а также фото: Светлана Медведева и Наталья Богданова.

КАКАЯ ПРИЧЕСКА МОЛОДИТ

Рассказывает парикмахер, колорист Светлана Медведева

* Стрижка. На самом деле нельзя сказать, что после 40 лет всем нужно обрезать волосы. Определенных правил нет. Сейчас есть интересные стрижки и на среднюю длину. Но кому-то нужно стричься прям покороче, чтобы создать современный актуальный образ. Зависит и от внешности, и от волос. Но есть, я бы сказала, неприличная длина для женщин после 30-40 лет. Это волосы ниже лопаток. В особенности, когда у них еще и состояние не очень хорошее.

Есть короткие стрижки, которые молодят и всем подходят. Например, актуальная сейчас пикси (спереди волосы длиннее, чем на затылке, обязательна челка. Как у Одри Хепберн в «Римских каникулах» — прим. автора).

* Челка. Сейчас актуален эффект отросшей челки. И да, это молодит лицо.

* Светлые волосы. Среди стилистов есть устоявшееся мнение: чем старше женщина, чем светлее должны быть у нее волосы. Это помогает скрыть седину, так как с возрастом подкрашивать ее становится все сложнее.

Также светлые — именно теплые — оттенки делают цвет лица свежее. Это важно для многих взрослых женщин, ведь цвет лица со временем становится тусклее.

Но опять же есть индивидуальные особенности. Смуглым женщинам все же лучше с темными волосами.

Визажист Наталья Богданова и парикмахер Светлана Медведева. Фото из личного архива героев материала.

КАК ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОЖЕ С ПОМОЩЬЮ МАКИЯЖА

Рассказывает визажист Наталья Богданова

* Главная фишка — смешивание текстур. На плотную кожу нужно нанести средний уровень тона. А где текстура легкая — сделать полупрозрачность. Это звучит непонятно для обывателя, но такой технике можно обучиться у профессионала за одно занятие.

Высветляем носогубные впадины, зоны под глазами, места с нежелательным объемом. Затемняем нижнюю часть подбородка, брыли, зону лба, височную и скуловую зоны. Но скрываем возраст не за счет толстого слоя тонального крема, а правильно подбирая текстуры и тона! Ни одна «Перезагрузка» не была сделана так, чтобы женщина оказалась в гриме.

* Залог визуальной молодости кожи — правильный максимально высветленный оттенок. Чем кожа светлее, тем моложе она выглядит. Поэтому никакого бронзатора и темного оттенка под загар. Даже если у женщины сама по себе загорелая кожа, ни в коем случае не затемняем середину и овал лица. Эффект свежести и красивого сияния достигается высветлением.

Работа, а также фото: Светлана Медведева и Наталья Богданова.

* Морщинки можно дозированно присветить хайлайтером. Он придает лицу благородное свечение. Но используйте его, только если у вас не жирная кожа, которая и так засияет своим натуральным блеском.

* Выделяем скулы мягкими оттенками: персиковым, розовым. Так мы получаем эффект легко румянца здоровой и молодой кожи. Более темными тонами вероятнее увести скулы в серость, землянистый оттенок.

* Когда мы молодые, мы пробуем макияж всей цветовой гаммы. Синие, зеленые, фиолетовые цвета — все прекрасно на молодой коже. Для взрослой женщины предпочтительно «уйти» в натуральную природную красоту. Лучше избегать усиления цвета. Если делаем смоки, то лучше не в черных оттенках, а в базовых коричневых.

masterskaya__koloristiki74 @masterskaya__koloristiki74 стрижка и окрашивание!@bogdanovanata8888 макияж, укладка!

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