Чиновники объяснили, почему в Челябинске тормозится строительство скверов

Сквер вдоль Университетской набережной в Калининском районе Челябинска задуман большой: от дома № 14 до перекрестка с ул. Молодогвардейцев. Нам обещают велодорожки, игровые зоны, тихие уголки, пышные клумбы и раскидистые деревья. На будущей строительной площадке даже снесли заросли клена ясенелистного, попали под топор несколько вязов и ив. Вместо них высадят новые. Народ с нетерпением ждет перемен: жить окнами на оживленную дорогу по Университетской набережной тяжело. И пыльно.

На аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, 29 июля, обсуждали претворение в жизнь программы «Городская среда». Выяснилось, что она буксует. Как сообщил заместитель главы города по ЖКХ Евгений Крехтунов, программа в Калининском районе выполнена только на 20%, в Тракторозаводском — на 10%. Есть большие риски не уложиться в срок — до 1 ноября.

Всего же по городу программа выполнена только на треть. В этом году, напомним, в планах значится благоустройство 11 скверов. Цена вопроса — 164 млн руб.

В АУКЦИОНАХ ПОБЕЖДАЮТ НЕУМЕХИ

Ждет документацию после экспертизы глава Центрального района Виктор Ереклинцев — на благоустройство скверов по ул. Тернопольская, Воровского и бульвара вдоль пр. Ленина со стороны ЮУрГУ.

— Очень много вопросов у госэкспертизы к разработчику проектов — компании «УралНИИСтромПроект». Надеемся, что на этой неделе документация с исправленными ошибками выйдет и мы начнем строить, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

— А что насчет благоустройства парка на Алом поле?

— Сейчас в работе контракты по устройству газона, восстановлению ограждения и детской площадки. Но контракт по детской площадке мы будем расторгать: подрядчик из Тюмени обещал сдать ее еще 20 июня, уложив антитравматичное покрытие и смонтировав аттракционы. В итоге, аттракционы есть, покрытия нет. Все потому, что в аукционе победила фирма-производитель детских площадок, но укладывать покрытия на них она не умеет. Придется объявлять новый аукцион.

— Сквер планируется устроить и на месте снесенных корпусов туберкулезного диспансера на ул. Труда.

— Пока не снесено третье, последнее, здание диспансера. И нужно перевести землю из областной собственности в городскую и далее передать нам ее в район. Только тогда я смогу заказать рабочий проект сквера. Территория там небольшая, сложностей быть не должно. Займемся сквером в следующем году.

НЕ МОГУТ СПРАВИТЬСЯ

— Надо принять меры, — говорит врио главы города Наталья Котова. — Места благоустройства следующего года нам известны, нужно уже сейчас готовить проектно-сметную документацию. Тогда в мае мы сможем зайти на объекты. А пока есть подрядчики, которые, сильно снизив цены на свои услуги, взяли большие объемы работ и не могут с ними справиться. Но расторгать контракты и переигрывать аукционы — не выход, — говорит Котова.

И что делать? Главы районных администраций должны держать вопрос на контроле, чтобы уложиться в срок до 1 ноября.

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