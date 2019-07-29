2019-07-29T10:31:07+03:00
Общество

Бизнесменов Челябинска научат бесконфликтным переговорам

Бизнес-конференция «Переговоры и медиация» пройдут в пятый раз
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24 и 25 октября 2019 года в Челябинске пройдет пятая международная бизнес-конференция «Переговоры и медиация» (18+) .

Главной отличительной особенностью этой конференции от предыдущих станет ориентация на реальные запросы бизнеса. С привлечением экспертов из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Израиля планируется разобрать наиболее сложные ситуации из бизнес-практикии предложить пути их решения с использованием такого прогрессивного инструмента как медиация.

Планируется, что всего в конференции примут участие порядка 300 человек. Это предприниматели, юристы, адвокаты, медиаторы, представители государственных, в том числе судебных органов (из разных регионов страны), члены ведущих деловых объединений («ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата).

Цель конференции заключается в том, чтобы в понятной форме донести до предпринимательского сообщества и чиновников основные преимущества и методы бесконфликтного разрешения споров с помощью переговоров, медиации, разобрать конкретные примеры.

Одной из отличительных особенностей пятой конференции станут активные дебаты. В рамках дискуссионной площадки «Клиенты навсегда» планируется пригласить к дебатам спикеров, а также приверженцев стратегии жестких переговоров и тех, кто считает, что учет интересов партнеров по переговорам важен.

Спикеры площадки:

— Эксперт бизнес-переговоров, основатель и ведущая Клуба переговоров «КЭП» для предпринимателей Екатеринбурга, предприниматель с 12-летним стажем управления, эксперт школы «Навигатор инноватора» Открытого университета Сколково Ирина Манторова.

— Судья в отставке из Санкт-Петербурга Елена Гартвик.

— Преподаватель ораторского искусства и основ конфликтологии в МЦПО Останкино, автор книги «Волшебная кнопка против волнения и другие принципы успешного выступления» Ирина Баржак.

— Основатель и генеральный директор «Бюро Переговоров», а также Международной палаты альтернативного разрешения споров (Haifa, Israel) Вадим Рахлис.

— Предприниматель, бизнес-тренер, эксперт в области стресс-коммуникаций и планирования управляемых событий Сергей Ионов.

Во время конференции пройдут мастер-классы. Новизна в мастер-классах 2019 года заключатся в том, что они будут интерактивными для всех участников. Кроме того, каждый спикер приведет один случай из практики, а также кейс на примере партнера бизнес-конференции.

В числе мастер-классов:

— «Анатомия бизнес-влияния: как управлять чужими решениями», Сергей Ионов, предприниматель, бизнес-тренер, эксперт в области стресс-коммуникаций и планирования управляемых событий.

— «Как решать «нерешаемые» задачи в переговорах и медиации», Виктор Свободов, эксперт Бизнес-ассоциации ТРИЗ, Бизнес-консультант по поиску нестандартных решений и применению ТРИЗ-технологий.

— «Навыки медиации в бизнес среде. Внедрение принципов медиации в предпринимательскую деятельность», Игорь Хомяков, эксперт в антикризисном управлении, медиатор, бизнес-консультант.

— «Управление эмоциональной взаимосвязью в диалоге», Вадим Рахлис, основатель и генеральный директор «Бюро Переговоров», а также Международной палаты альтернативного разрешения споров (Haifa, Israel).

Кроме того, на полях конференции пройдут кейс-клуб — обучающее событие; рабочая мастерская, круглый стол и другие мероприятия.

Экспертами круглого стола «Куда ведет дорога медиации. Взгляд на стратегию развития примирительных процедур в России и за рубежом» станут заместитель председателя Объединенной службы медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей Валерий Расторгуев.

Генеральный директор Центра медиации «ПокровЪ», председатель президиума Объединенного Делового совета по медиации, организатор Пятой международной ежегодной бизнес-конференции «Переговоры и медиация» Татьяна Еремеева.

Формат конференции нацелен на установление максимального количества полезных знакомств и обсуждения возможностей сотрудничества.

Информацию о конференции можно узнать на сайте по электронной почте: conference@pokrov74.com, а также по телефону +7-912-77-0-29-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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