Gregorian opera «Enchanted mirror» в Челябинске: дата шоу, где купить билеты
28 октября на сцене ДК ЖД челябинцев ждет таинственное Средневековье, время рыцарских подвигов и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд. Все это найдет отражение грандиозном шоу «Зачарованное Зеркало».
— Аутентичное живое исполнение собственных авторских произведений и любимых миллионами хитов Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit, The Beatles, Rammstein, мистика григорианского хорала, колоритная этника и многогранный нью-эйдж ставят «ENCHANTED MIRROR» в разряд лучших мировых музыкальных шоу, — сообщают организаторы.
Вместе с чарующими, загадочными голосами хора «Voices of Enigma» контрастно звучит сильный, восхитительный голос российско-американской певицы Ksana, приглашенной специально для участия в проекте компанией «Sandman entertainment». В интервью харизматичная певица признается, что участие в шоу — настоящий эксперимент!
На глазах зрителей происходит рождение удивительного жанра. «Gregorian-Opera» — уникальный синтез рок-оперы, на стыке «нью-эйдж», «этно», «индастриал», альтернативной музыки, эстрады… В результате — неповторимый эффект жанровой полифонии.
Свежее концептуальное решение, 20 ярких номеров в режиме нон-стоп, великолепная музыкальная история, украшенная визуальными спецэффектами впечатляют. «Enchanted mirror» — тот самый случай, когда шоу еще не закончилось, но уже хочется продолжения!
Gregorian opera Enchanted mirror в Челябинске.
Шоу «Зачарованное зеркало» в Челябинске пройдет 28 октября в ДК ЖД (ул.Цвиллинга, 54). Начало в 19.00. Стоимость билетов 800 — 2800 рублей.
Билеты можно приобрести в городских зрелищных кассах и на сайте chel.kassy.ru.
Возрастное ограничение 12+.
ИСТОЧНИК KP.RU