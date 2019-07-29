2019-07-29T10:36:00+03:00
Звезды

Gregorian opera «Enchanted mirror» в Челябинске: дата шоу, где купить билеты

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28 октября на сцене ДК ЖД челябинцев ждет таинственное Средневековье, время рыцарских подвигов и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд. Все это найдет отражение грандиозном шоу «Зачарованное Зеркало».

— Аутентичное живое исполнение собственных авторских произведений и любимых миллионами хитов Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit, The Beatles, Rammstein, мистика григорианского хорала, колоритная этника и многогранный нью-эйдж ставят «ENCHANTED MIRROR» в разряд лучших мировых музыкальных шоу, — сообщают организаторы.

Вместе с чарующими, загадочными голосами хора «Voices of Enigma» контрастно звучит сильный, восхитительный голос российско-американской певицы Ksana, приглашенной специально для участия в проекте компанией «Sandman entertainment». В интервью харизматичная певица признается, что участие в шоу — настоящий эксперимент!

На глазах зрителей происходит рождение удивительного жанра. «Gregorian-Opera» — уникальный синтез рок-оперы, на стыке «нью-эйдж», «этно», «индастриал», альтернативной музыки, эстрады… В результате — неповторимый эффект жанровой полифонии.

Свежее концептуальное решение, 20 ярких номеров в режиме нон-стоп, великолепная музыкальная история, украшенная визуальными спецэффектами впечатляют. «Enchanted mirror» — тот самый случай, когда шоу еще не закончилось, но уже хочется продолжения!

Gregorian opera Enchanted mirror в Челябинске.

Шоу «Зачарованное зеркало» в Челябинске пройдет 28 октября в ДК ЖД (ул.Цвиллинга, 54). Начало в 19.00. Стоимость билетов 800 — 2800 рублей.

Билеты можно приобрести в городских зрелищных кассах и на сайте chel.kassy.ru.

Возрастное ограничение 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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